EQS-DD: Uzin Utz SE: Herr Dr. Werner Utz, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

27.08.2026 / 11:22 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Herr Dr.
Vorname:Werner
Nachname(n):Utz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Uzin Utz SE

b) LEI

529900LG4MEW8I54JM22 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0007551509

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
65,00 EUR16.250,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
65,00 EUR16.250,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

25.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

27.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Uzin Utz SE
Dieselstraße 3
89079 Ulm
Deutschland
Internet:https://de.uzin-utz.com/
LEI Code:529900LG4MEW8I54JM22
Ende der MitteilungEQS News-Service

106798 27.08.2026 CET/CEST

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