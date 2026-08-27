EQS-News: Crédit Mutuel Asset Management: Humanoide Roboter: Nur Innovation oder bereits Paradigmenwechsel?

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Crédit Mutuel Asset Management: Humanoide Roboter: Nur Innovation oder bereits Paradigmenwechsel?



27.08.2026 / 08:55 CET/CEST

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Humanoide Roboter: Nur Innovation oder bereits Paradigmenwechsel?

Von Marc Anis Hanna, Credit und ESG Research Analyst, Crédit Mutuel Asset Management

Crédit Mutuel Asset Management ist eine Asset-Management-Gesellschaft der Groupe La Française, dem Asset-Management-Zweig der Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Der Wettlauf um die Entwicklung humanoider Roboter steht erst am Anfang. Für Investoren wird die Herausforderung darin bestehen, jene Unternehmen zu identifizieren, die sich als künftige Marktführer in dieser neuen Wertschöpfungskette etablieren können. Gleichzeitig gilt es, die technologischen, gesellschaftlichen und geopolitischen Risiken einzuschätzen, die das Tempo und das Ausmaß der Entwicklung und Einführung dieser Technologien bestimmen könnten.

Lange Zeit galten humanoide Roboter lediglich als technologische Kuriosität. Mittlerweile entwickeln sie sich jedoch zu einem der prägenden Industrietrends des Jahres 2026. Ähnlich wie künstliche Intelligenz (KI) haben sie das Potenzial, die Arbeitswelt durch die Automatisierung körperlicher Aufgaben, Entscheidungsprozesse und Routineaufgaben zu verändern. Humanoide Roboter sind Teil einer umfassenderen Automatisierungswelle, die sowohl die kognitiven als auch die körperlichen Arbeitsabläufe verändert. Das Zusammenspiel von KI und Robotik hat weitreichende wirtschaftliche, gesellschaftliche und geopolitische Auswirkungen.

Aufstrebende Technologie von strategischer Bedeutung

Die Bedeutung humanoider Roboter liegt nicht nur in ihrem menschenähnlichen Aussehen, sondern auch in ihrer Fähigkeit, in für Menschen konzipierten Umgebungen zu arbeiten, eine Vielzahl von Objekten zu handhaben und Aufgaben auszuführen, die für herkömmliche Roboter nach wie vor eine Herausforderung darstellen. Sie können daher in Fabriken und Lagerhäusern eingesetzt werden, ohne dass größere infrastrukturelle Änderungen oder kostspielige Nachrüstungen erforderlich sind.

Doch die Begeisterung für diese Technologie stößt nach wie vor auf anspruchsvolle industrielle Realitäten. Präsentationen sind eine Sache, Massenproduktion jedoch eine ganz andere. Präzision, Sicherheit, Ausdauer und Zuverlässigkeit stellen weiterhin große Herausforderungen dar. Solange diese Hürden nicht überwunden sind, werden humanoide Roboter wohl eher ergänzende Hilfsmittel bleiben als weit verbreitete Ersatzkräfte für menschliche Arbeitskräfte.

Symbolische Meilensteine

Im April 2026 absolvierte ein humanoider Roboter den Pekinger Halbmarathon in 50 Minuten – im Vergleich zu 2 Stunden und 40 Minuten[1], die der Siegerroboter 2025 benötigte. Diese Leistung verdeutlicht die rasanten Fortschritte in den Bereichen Fortbewegung, Gleichgewicht und autonome Navigation.

Eine weitere bemerkenswerte Demonstration fand im Mai 2026 statt, als die humanoiden Roboter von Figure AI mehr als 249.000[2] Pakete 200 Stunden lang ununterbrochen und ohne nennenswerte Zwischenfälle sortierten. Der Test verdeutlicht, wie bestimmte repetitive Aufgaben mittlerweile über längere Zeiträume hinweg mit zunehmender Zuverlässigkeit ausgeführt werden können.

Die Industrie – das erste große Testfeld

Der naheliegendste Anwendungsbereich für humanoide Roboter ist kurzfristig die Industrie, insbesondere in den Bereichen Montage, Logistik und Materialtransport. Renault hat „Calvin“, einen gemeinsam mit Wandercraft entwickelten Roboter, in seinem Werk im französischen Douai eingesetzt. Bis 2027 sollen 350 humanoide Roboter[3] in den Werken des Unternehmens zum Einsatz kommen. BMW setzt nach einer zehnmonatigen Testphase mit „Figure 02“ nun 40 „Figure 03“-Roboter in seinen US-Werken ein[4]. Ziel ist es, körperlich anstrengende Aufgaben zu reduzieren, die Produktivität zu steigern und den Arbeitskräftemangel zu beheben.

Ein weltweiter Wettlauf, angeführt von China

Die Investitionen in diesem Sektor nehmen rasant zu. China bereitet einen Fonds vor, mit dem in den nächsten 20 Jahren fast 120 Mrd. Euro[5] für Robotik und KI mobilisiert werden sollen. Mit fast 150 Unternehmen, auf die 90 %[6] der weltweiten Produktion humanoider Roboter entfallen, scheint China derzeit in diesem Sektor führend zu sein. Tatsächlich hat Morgan Stanley seine Prognose für die Auslieferungen humanoider Roboter in China im Jahr 2026 von 14.000 auf 50.000[7] angehoben.

Peking betrachtet die humanoide Robotik neben KI, Batterien und Elektrofahrzeugen als strategische Technologie. Chinas Vorteil liegt in seinem hochentwickelten industriellen Ökosystem, seiner umfangreichen Lieferantenbasis und der starken staatlichen Unterstützung.

Die USA bleiben weiter im Rennen – mit Tesla und Boston Dynamics als wichtigste Akteure. Tesla hat Investitionen in Höhe von 20 Mrd. US-Dollar[8] in KI und Robotik angekündigt, angeführt von seinem Flaggschiff, dem humanoiden Roboter „Optimus“.

Auch Japan verstärkt seine Anstrengungen, angetrieben durch eine gravierende demografische Herausforderung: Bis 2030 werden dort voraussichtlich 10 Millionen[9] offene Stellen entstehen. Das Land investiert massiv – rund 6 Mrd. US-Dollar – in KI-Anwendungen für die physische Welt, mit dem Ziel, bis 2040 10 Millionen[10] „intelligente“ Roboter einzusetzen.

Europa hingegen hinkt in den Bereichen physische KI, Softwareplattformen und Zugang zu umfangreichen Finanzmitteln hinterher. Da der Einsatz humanoider Roboter zunimmt – angetrieben durch einen starken Rückgang der Produktionskosten von 1 Million Euro vor fünf Jahren auf heute weniger als 50.000 Euro[11] –, wird die Datenhoheit zu einem entscheidenden Thema. Diese Roboter erfassen kontinuierlich Bilder und Töne und speisen damit immer ausgefeiltere KI-Modelle. Ohne ein starkes, eigenständiges Industrie- und Cloud-Ökosystem läuft Europa Gefahr, dass diese Daten von ausländischen Akteuren erfasst und ausgenutzt werden. Andere Nationen haben bereits Maßnahmen ergriffen. So hat beispielsweise die Trump-Regierung kürzlich den Import von „modernen Robotergeräten“ verboten und argumentiert, diese stellten „inakzeptable Risiken für die nationale Sicherheit“ dar.

Die gesellschaftlichen Auswirkungen: eine politische Herausforderung

Humanoide Roboter werden nicht krank, gehen nicht in Rente und machen keine Pausen; manche können sogar ihre eigenen Batterien austauschen. Diese Aussicht schürt Sorgen um Arbeitsplätze und damit auch um die Finanzierung der Sozialsysteme.

Die Robotik stellt eine industrielle Revolution dar, die mit der durch das Automobil ausgelösten vergleichbar ist. Ihre Entwicklung wird von mehreren starken strukturellen Trends vorangetrieben, die alle Druck auf die Produktivitätssteigerung und den zunehmenden Wettbewerb ausüben. Einer aktuellen Schätzung zufolge könnten bis zum Jahr 2050 weltweit bis zu 1 Milliarde[12] humanoide Roboter zum Einsatz kommen.

Die Debatte lässt sich jedoch nicht allein auf den möglichen Verlust von Arbeitsplätzen reduzieren. Kurzfristig heben die Unternehmen vor allem die Vorteile hervor, die sich aus der Verringerung körperlich anstrengender Arbeit, der Verbesserung der Sicherheit am Arbeitsplatz und der Steigerung der Produktivität ergeben. Die eigentliche gesellschaftliche Herausforderung wird darin bestehen, wie diese Produktivitätsgewinne verteilt werden. Werden sie in erster Linie den Unternehmen, den Verbrauchern und den Aktionären zugutekommen, oder werden auch die Beschäftigten durch bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne davon profitieren?

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[1] Reuters, April 2026: Humanoide Roboter überholen Menschen beim Halbmarathon in Peking und zeigen damit rasante Fortschritte | Reuters

[2] Le Parisien, Mai 2026: VIDEO. 200 Stunden Nonstop-Arbeit: Diese humanoiden Roboter machen Millionen von Arbeitnehmern Angst – Le Parisien

[3] Les Echos, Juni 2026: 350 Roboter sollen bald bei Renault zum Einsatz kommen, langfristig sollen „Zehntausende“ von Wandercraft produziert werden: Calvin, der humanoide Roboter mit großen Ambitionen – Les Echos

[4] BMW, Februar 2026: Die BMW Group wird erstmals humanoide Roboter in ihren Produktionswerken in Deutschland einsetzen

[5] Le Monde März 2026: Humanoide bleiben im Rennen

[6] Morgan Stanley Juni 2026: Morgan Stanley erhöht aufgrund zunehmender Akzeptanz die Prognose für den Absatz humanoider Roboter in China

[7] Morgan Stanley Juni 2026: Morgan Stanley erhöht aufgrund zunehmender Akzeptanz die Prognose für den Absatz humanoider Roboter in China

[8] Le Monde März 2026: Humanoide bleiben im Rennen

[9] Le Figaro Juli 2026: Japan verspricht, bis 2040 10 Millionen „intelligente Roboter“ einzusetzen

[10] Le Figaro Juli 2026: Japan verspricht, bis 2040 10 Millionen „intelligente Roboter“ einzusetzen

[11] Les Echos, März 2026: Humanoide Roboter: „Es besteht nach wie vor eine Kluft zwischen den auf YouTube gezeigten Fähigkeiten und den Anforderungen der Industrie“ – Les Echos

[12] Morgan Stanley Mai 2025: Der Markt für humanoide Roboter wird bis 2050 voraussichtlich ein Volumen von 5 Billionen US-Dollar erreichen | Morgan Stanley

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