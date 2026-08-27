EQS-News: H2APEX veröffentlicht Halbjahreszahlen 2026: Umsatz um rund zwei Drittel gesteigert

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H2APEX veröffentlicht Halbjahreszahlen 2026: Umsatz um rund zwei Drittel gesteigert



27.08.2026 / 18:00 CET/CEST

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Pressemitteilung

H2APEX veröffentlicht Halbjahreszahlen 2026: Umsatz um rund zwei Drittel gesteigert

Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um 67,5 % auf EUR 7,0 Mio. gestiegen (H1 2025: EUR 4,2 Mio.)

Transformation wird sichtbar: Außenumsatz im neuen Kernsegment Project Development & Energy-/Assetmanagement mehr als vervierfacht auf EUR 3,2 Mio. (H1 2025: EUR 0,7 Mio.)

Tochtergesellschaft AKROS Energy erzielt erste Umsätze mit containerbasierter Salzspeichertechnologie

Projekt WAL schreitet wie geplant voran: Einspeisekapazität in das Wasserstoff-Kernnetz gesichert

Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 von EUR 14 Mio. bis EUR 16 Mio. bestätigt

Rostock, Grevenmacher (Großherzogtum Luxemburg), 27. August 2026 – Die H2APEX Group SCA (ISIN: LU0472835155), ein führender Betreiber und Entwickler von grünen Wasserstoffanlagen für die Dekarbonisierung von Industrie, Infrastruktur und Mobilität, hat heute ihren Halbjahresfinanzbericht 2026 veröffentlicht. Die Geschäftsentwicklung bestätigt den im Geschäftsjahr 2025 eingeschlagenen Strategiewechsel hin zur Fokussierung auf eigene Projektentwicklung und den Ausbau eigener Wasserstoffproduktionskapazitäten. Die zum 1. Januar 2026 eingeführte Steuerung über drei Business Units – Project Development & Energy-/Assetmanagement („PD & EAM“), Storage & Transportation and Services – wird mit dem vorliegenden Halbjahresfinanzbericht erstmals auch in der Segmentberichterstattung sichtbar.

Peter Rößner, CEO von H2APEX: „Die Transformation des Geschäftsmodells von H2APEX wird zur ersten Jahreshälfte 2026 deutlich in unseren Zahlen sichtbar: Unser neues Kerngeschäft aus Projektentwicklung sowie Energie- und Assetmanagement hat beim Umsatz nahezu zum Servicegeschäft aufgeschlossen. Mit den ersten Umsätzen unserer AKROS-Speichertechnologie und der gesicherten Einspeisekapazität für das Projekt WAL in das Wasserstoff-Kernnetz haben wir zudem zwei Meilensteine auf dem Weg zu skalierbaren, wiederkehrenden Erlösen erreicht. Die neuen verbindlichen Quoten für grünen Wasserstoff im Kraftstoffmarkt schaffen genau die verlässliche Nachfrage, auf die unsere Projekte ausgelegt sind.“

Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 auf EUR 7,0 Mio. (H1 2025: EUR 4,2 Mio.) und lag damit rund zwei Drittel (67,5 %) über dem Vorjahreswert sowie im Rahmen der Erwartungen des Managements. Wesentliche Treiber waren der im Februar 2026 abgeschlossene PMC-Vertrag (Project Management Consultancy) für das 100-MW-IPCEI-Projekt „WAL – Wasserstoff aus Lubmin“ sowie der Verkauf von grünem Wasserstoff aus eigener Produktion. Im Berichtszeitraum lieferte H2APEX 45 Tonnen grünen Wasserstoff aus eigener Erzeugung (H1 2025: 39 Tonnen). Das Plus von rund 16 % spiegelt den fortgesetzten Hochlauf und die verbesserte Auslastung der eigenen Produktionskapazitäten wider.

Auf Ebene der Business Units erhöhten sich die Außenumsätze im Segment PD & EAM, das insbesondere die Projektentwicklung sowie die Produktion und den Verkauf von grünem Wasserstoff umfasst, auf EUR 3,2 Mio. (H1 2025: EUR 0,7 Mio.). Damit lag das neue Kernsegment nahezu auf dem Umsatzniveau des Services-Segments, das einen Umsatz von EUR 3,6 Mio. (H1 2025: EUR 3,5 Mio.) generierte und das im Wesentlichen vom planmäßig auslaufenden EPC-Geschäft (Engineering, Procurement and Construction) für Dritte sowie von Betriebs- und Wartungsleistungen (Operations and Maintenance, O&M) getragen wird. Das Segment Storage & Transportation steuerte erstmals Außenumsätze von EUR 0,3 Mio. bei (H1 2025: EUR 0,0 Mio.).

Das EBITDA (eine alternative Leistungskennzahl, APM*) lag im ersten Halbjahr 2026 bei EUR -14,8 Mio. (H1 2025: EUR -13,3 Mio.), das bereinigte EBITDA (APM*) bei EUR -14,4 Mio. (H1 2025: EUR -12,3 Mio.). Maßgeblich für die Entwicklung waren höhere, direkt zurechenbare Kosten im Zusammenhang mit dem Wasserstoffhandel sowie Personalkosten im Zusammenhang mit dem PMC-Vertrag. Hinzu kamen höhere sonstige betriebliche Aufwendungen. Insgesamt spiegelt dies den andauernden Hochlauf der Geschäftsaktivitäten und den sich verändernden Umsatzmix wider.

Bert Althaus, CFO von H2APEX: „Wir haben unseren Umsatz im ersten Halbjahr um rund zwei Drittel gesteigert und zugleich die Qualität unserer Erlösbasis weiter verbessert: Planbare Serviceerlöse aus dem PMC-Vertrag und wachsende Beiträge aus dem Eigenbetrieb treten an die Stelle des im Zuge des Strategiewechsels auslaufenden und schwankungsanfälligen EPC-Geschäfts für Dritte. Der Rückgang des Auftragsbestands bildet genau diese planmäßige Abarbeitung ab. Auf Basis der bereits überwiegend vertraglich gesicherten Umsätze bestätigen wir unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2026 mit einem erwarteten Umsatz zwischen EUR 14 Mio. und EUR 16 Mio.“

AKROS Energy GmbH: H2APEX‘ Tochter erzielt erste Umsätze mit innovativer Speicherung von Wasserstoff in Salz

Einen kommerziellen Meilenstein konnte die AKROS Energy GmbH im ersten Halbjahr 2026 erreichen. Kurz nach Inbetriebnahme der Pilotanlage in Laage erzielte die 100%ige H2APEX-Tochter im Mai 2026 erste Umsätze mit ihrer containerbasierten Technologie zur Speicherung von Wasserstoff in Salz durch eine Kooperation, die Scale-up und Technologielizenzierung umfasst. Damit vollzieht AKROS den Schritt von der Technologieentwicklung in die kommerzielle Anwendung, mit weiterem Erlöspotenzial in Engineering, Lizenzen und Wartung.

Fortschritte im Großprojekt WAL

Auch im Großprojekt WAL konnte H2APEX voranschreiten. Das gemeinsam mit Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) entwickelte Projekt schloss im Mai 2026 einen Kapazitätsreservierungsvertrag mit der GASCADE Gastransport GmbH und sicherte der geplanten Elektrolyseanlage in Lubmin damit Einspeisekapazität in das deutsche Wasserstoff-Kernnetz.

Regulierung mit weiterem Rückenwind für grünen Wasserstoff

Mit der Umsetzung der novellierten EU-Erneuerbare-Energien-Richtlinie RED III gelten in Deutschland seit 2026 verbindliche Mindestquoten für erneuerbare Kraftstoffe nicht-biogenen Ursprungs, darunter grüner Wasserstoff, innerhalb der Treibhausgasminderungsquote (THG-Quote). Damit entsteht eine regulierte, langfristig wachsende Nachfrage, die Abnahmechancen und Umsatzvisibilität künftiger Projekte verbessert. Davon profitieren sowohl die zentralen Großprojekte WAL, SKY und SPARK als auch dezentrale, standardisierte Anlagen.

Der Halbjahresfinanzbericht 2026 steht auf der Unternehmenswebsite https://h2apex.com/de/ im Bereich „Investor Relations“ zum Download zur Verfügung.

*Alternative Leistungskennzahlen (APMs)

Diese Pressemitteilung enthält alternative Leistungskennzahlen („APMs“), insbesondere EBITDA, bereinigtes EBITDA sowie den Auftragsbestand (Remaining Performance Obligations), die nicht nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) definiert sind. EBITDA wird definiert als Ergebnis vor Zinsen, Steuern sowie Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen. Das bereinigte EBITDA entspricht dem EBITDA bereinigt um Aufwendungen für das Aktienoptionsprogramm sowie transaktionsbezogene Rechtskosten. Der Auftragsbestand (Remaining Performance Obligations) entspricht dem Gesamtwert noch nicht erfüllter Kundenaufträge zum Abschlussstichtag. Diese Kennzahlen werden verwendet, um zusätzliche Einblicke in die operative Ertragskraft sowie die erwartete Umsatzentwicklung des Unternehmens zu geben. Die Definitionen der verwendeten APMs sowie Überleitungen zu den entsprechenden IFRS-Kennzahlen sind im Halbjahresfinanzbericht 2026 enthalten, der auf der Website der Gesellschaft unter https://h2apex.com/de im Bereich „Investor Relations“ verfügbar ist.

Über H2APEX

H2APEX geht auf ein im Jahr 2000 in Mecklenburg-Vorpommern gegründetes Vorgängerunternehmen zurück und fokussiert sich seit dem Jahr 2012 vollständig auf saubere Wasserstoffproduktion, -speicherung und -distribution. Damit zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche. Das Ziel von H2APEX ist es, ein international etablierter Entwickler und Betreiber von Wasserstoffanlagen zu werden. In ihrem Kerngeschäft entwickelt, errichtet und veräußert oder betreibt H2APEX grüne Wasserstoffanlagen mit einer Elektrolysekapazität bis zu 2 GW. Diese dienen zur Dekarbonisierung industrieller Wertschöpfungsketten und der Erzeugung von grünem Wasserstoff in der Stahl-, Chemie- und Zementindustrie sowie weiteren energieintensiven Industrien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Anlagen für Infrastruktur und Logistik, insbesondere für den industriellen Einsatz in Lagern, Häfen und Produktionsstätten.

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Telefon: +49 221 9140 973

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