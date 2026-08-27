EQS-News: HUBLOT PRÄSENTIERT DIE BIG BANG RELOADED UEFA CHAMPIONS LEAGUE TITANIUM CERAMIC: START IN EINE NEUE EPISCHE SAISON

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HUBLOT PRÄSENTIERT DIE BIG BANG RELOADED UEFA CHAMPIONS LEAGUE TITANIUM CERAMIC: START IN EINE NEUE EPISCHE SAISON



27.08.2026 / 10:05 CET/CEST

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NYON, Schweiz, 27. August 2026 /PRNewswire/ -- Mit der Auslosung zur Gruppenphase sind die Weichen für die Saison 2026/27 der UEFA Champions League gestellt. Hublot, seit 2015 offizielle Uhrenmarke des Wettbewerbs, feiert dies mit der Präsentation der Big Bang Reloaded UEFA Champions League Titanium Ceramic – der achten Uhr, die aus dieser Partnerschaft hervorgeht.

Big Bang Reloaded UEFA Champions League Titanium Ceramic

Seit elf Spielzeiten misst Hublot die Zeit beim prestigeträchtigsten Vereinswettbewerb im europäischen Fußball, von den Qualifikationsrunden bis zum Hochstemmen der Trophäe. Jede Edition der offiziellen Uhr verkörpert die Erinnerung an eine Saison, ein Tor, einen hochdramatischen Moment. Und das gilt auch für dieses jüngste Modell: Es markiert den Beginn eines Wettbewerbs, bei dem bis in die letzten Sekunden noch alles offen ist.

Die Big Bang Reloaded UEFA Champions League Titanium Ceramic verfügt über ein 44-mm-Gehäuse aus satiniertem und poliertem Titan, umrahmt von einer Lünette aus poliertem Titan und blauer Keramik – der ikonischen Farbe des Wettbewerbs. Das skelettierte mattblaue Zifferblatt gibt den Blick auf das Uhrwerk frei; der Sekundenzeiger ist mit dem Hublot Logo geschmückt. Der Gehäuseboden aus satinierter blauer Keramik wiederum ist mit einem Saphirglas ausgestattet, auf dem das Logo des Wettbewerbs zu sehen ist. Durch das Saphirglas kann das Unico Manufakturkaliber HUB1280 bewundert werden – ein Chronographenwerk mit automatischem Aufzug und Säulenrad, das aus 354 Komponenten besteht und eine Gangreserve von rund 72 Stunden bietet. Das Armband aus blauem Kautschuk und weißem, mit Sternen bedrucktem Kalbsleder ist mit blauen Nähten versehen und verfügt über eine Faltschließe aus Titan. Die bis 100 Meter wasserdichte Uhr wird in einer Box präsentiert, zusammen mit einer Miniaturausgabe der Trophäe, die dem Sieger der UEFA Champions League verliehen wird, sowie einem Hologramm. Von ihrer Titan-Konstruktion bis hin zum hauseigenen Unico Kaliber verkörpert die Big Bang Reloaded UEFA Champions League Titanium Ceramic auf eindrucksvolle Weise die Innovationsfreudigkeit, Kompetenz und Kühnheit, die Hublot auszeichnen. Dies spiegelt sich auch in der „5+5"-Garantie von Hublot – einer der umfassendsten der Branche, die eine Garantiedauer von bis zu zehn Jahren bietet. Sie ist ein greifbarer Ausdruck des Vertrauens der Manufaktur in ihre Produkte und die Teams, die diese entwerfen, entwickeln und montieren.

„Eine neue Saison der UEFA Champions League beginnt und weckt den unstillbaren Wunsch, von jenen Nächten zu erzählen, in denen alles möglich ist. Diese Big Bang Reloaded repräsentiert elf Jahre Partnerschaft mit dem meistgesehenen Wettbewerb im europäischen Fußball. Das Blau des Zifferblatts, die Sterne am Armband – jedes Detail erinnert daran, dass Zeit im Fußball niemals nur gezählt, sondern gelebt wird. Hublot Loves Football!" – Julien Tornare, CEO von Hublot

Die Big Bang Reloaded UEFA Champions League Titanium Ceramic ist auf 100 Exemplare limitiert. Sie ist ab heute in den Hublot Boutiquen weltweit sowie auf Hublot.com erhältlich.

HUBLOT

Im Jahr 1980 wagte es eine Uhr zum ersten Mal, ein Goldgehäuse mit einem Kautschukarmband zu kombinieren, und stellte damit die Welt der Luxusuhren auf den Kopf. Ihre mit sichtbaren Schrauben versehene Lünette, deren Design einem Bullauge (französisch hublot) ähnelte, wurde zum Namensgeber: Hublot war geboren und damit die Kunst der Fusion.

Im Jahr 2005 hob die Marke diese kreative Geisteshaltung in eine neue Dimension – mit der Big Bang und ihrem ikonischen Design, ihrer imposanten Größe und ihrem mehrlagig konstruierten Gehäuse. Noch im selben Jahr wurde die Big Bang beim Grand Prix d'Horlogerie de Genève mit dem Preis für das „Beste Design" ausgezeichnet. Seither hat sich die Big Bang immer wieder neu erfunden, vorangetrieben von eben diesem revolutionären Geist. Das 21. Jahrhundert hat seine erste Uhren-Ikone.

Das Konzept der Fusion prägt das gesamte Schaffen der Marke und ist das Leitmotiv für jede Kollektion. Die Big Bang-Modelle formen die Geometrien der Zeit neu; die Classic Fusion schafft eine harmonische Balance zwischen Kühnheit und schlichter Eleganz; und die Exceptional Timepieces lösen sich von allen Erwartungen, um unvergleichliche uhrmacherische Projekte zu schaffen. Auch die in der eigenen Manufaktur entwickelten und produzierten Uhrwerke von Hublot – Unico, Meca-10 und Tourbillonkaliber – tragen die rebellische DNA in sich, die die Marke dazu antreibt, die Konventionen ein ums andere Mal herauszufordern. Damit fügen sie der Kunst der Fusion eine weitere Bedeutungsebene hinzu.

Seit 2026 unterstreicht Hublot sein Bekenntnis zu technischen Spitzenleistungen durch eine erweiterte Garantieregelung. Sie gilt für ab dem 1. Januar 2026 erworbene, anspruchsberechtigte Uhren und umfasst eine

5-jährige Basisgarantie sowie die Möglichkeit einer Verlängerung um weitere 5 Jahre im Rahmen des Hublotista-Programms. Damit beträgt die Gesamtgarantie bis zu zehn Jahre.

Hublot hat sich seit jeher der Alchemie verschrieben und beschränkt sich dabei nicht nur auf die Manufaktur selbst. Magie gelingt auf dem Fußballfeld und führt zu Partnerschaften mit Großereignissen (UEFA Champions League und UEFA Euro™). Dann wieder gelingt sie bei einem Konzert, einem Basketballspiel, bei einer Kunstperformance oder einem einzigartigen gastronomischen Erlebnis mit den Sterneköchen, die zur Hublot-Familie gehören. Und so werden die Hublot Vibes lebendig – durch Momente der Begeisterung, geteilt von den Hublotistas, der außergewöhnlichen Gemeinschaft stolzer Hublot-Besitzer. Die Kunst der Fusion geht über das Greifbare hinaus. Sie ist eine Lebensart, der Hublot Way of Life.

Hublot Loves Football – Zeitachse 2006 I Sponsor der Schweizer Fussballnationalmannschaft – die erste Fußball-Partnerschaft einer Luxus-Uhrenmarke

2008 I Offizielle Uhrenmarke der UEFA EURO in Österreich und der Schweiz

2008 I Offizieller Zeitnehmer von Manchester United

2010 | Offizieller Zeitnehmer der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™ in Südafrika

2011 I Offizieller Zeitnehmer des AFC Ajax Amsterdam

2011 I Offizieller Zeitnehmer des FC Bayern München

2012 I Offizielle Uhrenmarke der UEFA EURO in Polen und der Ukraine

2012 I Offizieller Zeitnehmer von Juventus Turin

2013 I Offizieller Zeitnehmer von Paris Saint-Germain

2014 I Offizieller Zeitnehmer der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™ in Brasilien

2015 I Offizieller Zeitnehmer der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ in Kanada

2015 I Offizieller Zeitnehmer des FC Chelsea

2015 I Offizielle Uhrenmarke der UEFA Champions League und der UEFA Europa League - Offizieller Zeitnehmer seit 2021

2016 I Offizielle Uhrenmarke der UEFA EURO in Frankreich

2018 I Offizieller Zeitnehmer der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™ in Russland

2019 I Offizielle Uhrenmarke der UEFA Women's Champions League

2019 I Offizielle Uhrenmarke der Endrunde der UEFA Nations League

2019 I Offizieller Zeitnehmer der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ in Frankreich

2020 I Offizieller Zeitnehmer der Premier League

2021 I Offizielle Uhrenmarke der UEFA EURO in Europa

2021 I Offizieller Zeitnehmer der UEFA Europa Conference League

2022 I Offizielle Uhrenmarke der UEFA Women's EURO in England

2022 I Offizieller Zeitnehmer der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™ in Katar

2023 I Offizieller Zeitnehmer der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ in Australien und Neuseeland

2024 I Offizielle Uhrenmarke der UEFA EURO 2024™ in Deutschland

2025 I Offizielle Uhrenmarke der UEFA Women's EURO in der Schweiz

Über UC3 UC3 vereint den Dachverband des europäischen Fußballs (UEFA) und die Organisation European Football Clubs (EFC), die mehr als 800 europäische Spitzenklubs vertritt, in einer neuen Vision für das Management der kommerziellen Rechte an UEFA-Klubwettbewerben („UCCs").

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Cision

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