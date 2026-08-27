EQS-News: IVU Traffic Technologies AG veröffentlicht Konzern-Halbjahresbericht 2026

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IVU Traffic Technologies AG veröffentlicht Konzern-Halbjahresbericht 2026



27.08.2026 / 11:33 CET/CEST

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IVU Traffic Technologies AG veröffentlicht Konzern-Halbjahresbericht 2026

Geschäftsentwicklung der IVU hat im ersten Halbjahr 2026 eine positive Ergebnisdynamik gezeigt

Anhebung des Ergebnisausblicks für das Gesamtjahr 2026

Berichtstermine werden ab Q3 2026 vorgezogen und Kapitalmarktkommunikation intensiviert

Verkehrsunternehmen sehen sich vielfältigen Herausforderungen ausgesetzt. So steigt der Druck auf Kosten und Betriebsqualität kontinuierlich. In diesem Umfeld gewinnen sichere, integrierte, standardisierte und intelligente IT-Lösungen strategisch an Bedeutung – sie sind kein Komfort, sondern operative Notwendigkeit. IVU Traffic Technologies ist in dieser Entwicklung mit der IVU.suite und ihrer neuen Produktgeneration gut positioniert: Die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2026 belegen, dass unsere Lösungen bei Verkehrsunternehmen in ganz Europa nachgefragt werden und dass wir unseren Wachstumskurs mit Substanz fortsetzen.

Der Umsatz steigt im ersten Halbjahr 2026 im Vergleich zum Vorjahresvergleichszeitraum um 12,7 % auf 72.072 T€ (H1 2025: 63.968 T€). Das Rohergebnis erhöht sich um 14,7 % auf 59.171 T€ (H1 2025: 51.574 T€). Das Betriebsergebnis (EBIT) liegt mit 3.304 T€ (H1 2025: 1.011 T€) über dem Vorjahresvergleichszeitraum. Wesentliche Treiber sind das Wachstum planmäßig wiederkehrender Umsätze insbesondere aus Hosting- und Wartungsverträgen und konsequent ergriffene Effizienzmaßnahmen in Verbindung mit einem bewusst verlangsamten Personalaufbau.

Vor dem Hintergrund der jüngsten positiven Ergebnisentwicklung hat der Vorstand beschlossen, den Ausblick für das Betriebsergebnis (EBIT) für das laufende Geschäftsjahr 2026 von bisher rund 20 Mio. € auf rund 22 Mio. € (Ist 2025: 18,6 Mio. €) zu erhöhen. Im Konzernumsatz gehen wir unverändert von über 160 Mio. € (Ist 2025: 149,7 Mio. €) und einem Rohergebnis von rund 130 Mio. € (Ist 2025: 121,5 Mio. €) für das laufende Geschäftsjahr 2026 aus. Diese Information wurde dem Kapitalmarkt am 20. Juli 2026 per ad-hoc-Meldung mitgeteilt.

Der Halbjahresbericht 2026 steht hier bereit:

https://www.ivu.com/de/investoren/finanzberichte

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