EQS-News: MPC Oceanic Group: Einladung zum H1 2026 Earnings Webcast am 3. September 2026

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

EQS-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Konferenz
MPC Oceanic Group: Einladung zum H1 2026 Earnings Webcast am 3. September 2026

27.08.2026 / 10:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Einladung zum H1 2026 Earnings Webcast am 3. September 2026

Hamburg, 27. August 2026 – Die MPC Oceanic Group AG* (ISIN DE000A1TNWJ4), eine integrierte Investment- und Betreibergesellschaft im Bereich Maritime und Energy Infrastructure, veröffentlicht ihren Halbjahresfinanzbericht 2026 am Donnerstag, den 3. September 2026 um 7:00 Uhr CEST.

Ein Webcast findet am Donnerstag, den 3. September 2026 um 10:00 Uhr CEST statt.

CEO Constantin Baack und CFO Dr. Philipp Lauenstein werden die Kennzahlen erläutern und ein Update zur aktuellen Geschäftsentwicklung geben. Der Webcast wird in englischer Sprache abgehalten.

Nach der Präsentation wird es eine Q&A-Session geben. Eine Aufzeichnung des Webcast wird im Anschluss auf der Website des Unternehmens veröffentlicht. Die Webcast-Präsentation wird am 3. September 2026 ab 08:30 Uhr CEST auf der Website zur Verfügung gestellt: https://www.mpc-oceanic.com/de/investor-relations/kennzahlen-finanzberichte

Informationen zum H1 2026 Earnings Webcast:

Datum: 3. September 2026
Uhrzeit: 10:00 Uhr CEST
Dauer: ca. 60 Minuten inkl. Q&A

Melden Sie sich hier für den Webcast an:

https://www.appairtime.com/event/f239e000-c2ab-4afb-9820-0c27ee9be5e0

*Die Gesellschaft firmiert derzeit noch als MPC Münchmeyer Petersen Capital AG. Vorbehaltlich der Zustimmung der ordentlichen Hauptversammlung am 28. August 2026 sowie der Eintragung im Handelsregister wird die Gesellschaft ab September 2026 unter „MPC Oceanic Group AG“ firmieren.

Kontakt

MPC Oceanic Group AG
Stefan Zenker
Head of Investor Relations & Corporate Communications
Tel.: +49 (40) 38022-4347
E-Mail: s.zenker@mpc-oceanic.com

27.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:MPC Münchmeyer Petersen Capital AG
Palmaille 67
22767 Hamburg
Deutschland
Telefon:+49 (0)40 380 22-0
Fax:+49 (0)40 380 22-4878
E-Mail:ir@mpc-capital.com
Internet:www.mpc-capital.com
ISIN:DE000A1TNWJ4
WKN:A1TNWJ
Indizes:Scale 30
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code:391200D201CARYBPU604
EQS News ID:2389688
Ende der MitteilungEQS News-Service

2389688 27.08.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
MPC Muenchmeyer Petersen

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Scott Bessent und die Fed helfen den Aktienkursen23. Aug. · onvista-Partners
Dänischer Pharmakonzern
Die Erholung bei Novo ist noch keine Trendwende20. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen