EQS-News: Piramal Pharma stärkt zukunftsfähige Betriebsabläufe durch Emissionsreduktion von 22,6 %, Anteil erneuerbarer Energien von 41 % und null Beanstandungen im Rahmen des OAI-Verfahrens der US-Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde (USFDA)

EQS-News: Piramal Pharma Limited / Schlagwort(e): ESG

Piramal Pharma stärkt zukunftsfähige Betriebsabläufe durch Emissionsreduktion von 22,6 %, Anteil erneuerbarer Energien von 41 % und null Beanstandungen im Rahmen des OAI-Verfahrens der US-Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde (USFDA)



27.08.2026 / 13:25 CET/CEST

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Die niedrigsten Scope-1- und Scope-2-Emissionen aller Zeiten markieren ein Meilensteinjahr auf dem von der SBTi zugelassenen Weg des Unternehmens zur Dekarbonisierung

MUMBAI, Indien, 27. August 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA. BSE: 543635), ein weltweit führendes Pharmaunternehmen, hat heute seinen Nachhaltigkeitsbericht 2025-2026 veröffentlicht, in dem erhebliche Fortschritte in seinen Umwelt-, Sozial- und Governance-Prioritäten (ESG) aufgezeigt werden. Unter dem Motto „Advancing Innovation, Leveraging Sustainability" (dt. „Innovation vorantreiben, Nachhaltigkeit nutzen") beleuchtet der Bericht, wie Nachhaltigkeit weiterhin in die Strategie, den Betrieb und die Innovationsagenda des Unternehmens integriert wird und gleichzeitig langfristigen Wert für Patienten, Kunden, Gemeinden und Interessengruppen schafft.

Piramal Pharma Sustainability Framework

Wichtigste Highlights:

Klima und verantwortungsbewusstes Handeln

Verringerung der Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen um 22,6 % im Vergleich zum GJ2022

Erhöhung der Nutzung erneuerbarer Energien auf 41 % des Gesamtenergieverbrauchs im gesamten Betrieb

Recycling und Wiederverwendung von 2,63 Lakh Kiloliter Süßwasser und Umleitung von 65 % des gesamten Abfalls zum Recycling

Stetige Fortschritte im Hinblick auf die vom Unternehmen genehmigte Entkarbonisierungs-Roadmap der Initiative Science Based Targets (SBTi)

Qualität und operative Exzellenz

38 behördliche Inspektionen erfolgreich abgeschlossen, darunter drei USFDA-Inspektionen mit null Beobachtungen im Rahmen der Official Action Indicated (OAI)

Abschluss von 209 Kundenprüfungen zur Stärkung der Qualitäts- und Compliance-Standards des Unternehmens in seinem globalen Produktionsnetzwerk

Erweiterte unternehmensweite digitale Transformation durch Catalyst NxGen, SAP S/4HANA-Implementierung und Erweiterung digitaler Qualitätssysteme

Ankündigung einer Investition in Höhe von 90 Mio. USD zur Erweiterung der fortschrittlichen therapeutischen Fähigkeiten in den Einrichtungen Lexington und Riverview

Governance und Mitarbeitende

Im Berichtszeitraum sind keine Datenverletzungen und keine Korruptionsfälle aufgetreten

100% ESG-Schulung für alle Mitarbeitenden und 100% Verhaltenskodex-Schulung für die Belegschaft

Frauen repräsentierten 30 % des Vorstands und 20,1 % der globalen Belegschaft, was den anhaltenden Fortschritt in Bezug auf Vielfalt und Inklusion widerspiegelt

38 % der wichtigsten Lieferanten wurden im Rahmen des verantwortungsvollen Lieferkettenprogramms des Unternehmens anhand von Nachhaltigkeitskriterien bewertet

Auswirkungen auf die Gemeinschaft

2025–2026 investierte Piramal Pharma 8,98 Crore Rupien in CSR-Initiativen, erreichte durch Gesundheits- und Bildungsprogramme fast 1,8 Millionen Menschen in 112 „Aspirational Districts" und stärkte weiterhin die Einbindung der Stakeholder durch Gemeindeentwicklung, das Wohlergehen der Mitarbeitenden und verantwortungsvolle Geschäftspraktiken.

Nandini Piramal, Vorsitzende von Piramal Pharma Limited, sagte:„Bei Piramal Pharma sehen wir Nachhaltigkeit nicht nur als Verantwortung, sondern als Katalysator für Innovation, Resilienz und langfristiges Wachstum. Dies bedeutet, in sauberere und effizientere Abläufe zu investieren, die Qualität und die digitalen Fähigkeiten zu stärken, unsere Mitarbeitenden zu fördern und tiefere Partnerschaften in unserer gesamten Wertschöpfungskette aufzubauen.

Die Fortschritte, die sich im diesjährigen Nachhaltigkeitsbericht widerspiegeln, verleihen uns Vertrauen in die Richtung, die wir einschlagen. Wir glauben, dass Innovation und Nachhaltigkeit sich gegenseitig verstärken können und es uns ermöglichen, heute bessere Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig einen größeren Wert für morgen zu schaffen.

Im weiteren Verlauf werden wir uns weiterhin darauf konzentrieren, unsere Nachhaltigkeitsambitionen in messbare Maßnahmen zu verwandeln. Unser Anspruch besteht darin, ein zukunftsfähiges Unternehmen zu schaffen, das bessere Gesundheitsergebnisse liefert, stärkere Gemeinschaften aufbaut und für alle unsere Interessengruppen dauerhaften Wert schafft."

Der Nachhaltigkeitsbericht beschreibt das langfristige Nachhaltigkeitskonzept von Piramal Pharma, das auf vier strategischen Säulen basiert: Geschäftsresilienz, Qualität und Exzellenz, verantwortungsbewusstes Handeln sowie Stakeholder-Orientierung. Dieses Konzept wird durch mehr als 50 zeitgebundene Nachhaltigkeitsziele zu 17 wesentlichen Themenbereichen untermauert. Die Nachhaltigkeitsagenda des Unternehmens wird nach wie vor von seinem Ausschuss für Nachhaltigkeit und Risikomanagement überwacht, um sicherzustellen, dass ESG-Überlegungen für die langfristige Geschäftsentwicklung und Wertschöpfung unverzichtbar bleiben.

Der Nachhaltigkeitsbericht entspricht den GRI-Standards und steht im Einklang mit den SASB- und UNGC-Frameworks und unterstreicht das Engagement von PPL für nachhaltiges Wachstum, verantwortungsvolle Kapitalzuweisung und wirkungsvolles Engagement der Interessengruppen. Weitere Informationen finden Sie im vollständigen Bericht unter: https://ppl-da-website-new-afd-endpoint-bgd4d0c9egf9g2eq.a01.azurefd.net/media/documents/PPL-Sustainability-Report-2025-26.pdf

Über Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635) bietet ein Portfolio differenzierter Produkte und Dienstleistungen durch seine 17 globalen Entwicklungs- und Produktionsstätten und ein globales Vertriebsnetz in über 100 Ländern. Zu PPL gehören Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen, Piramal Critical Care (PCC), ein komplexes Krankenhausgenerikageschäft, und das Piramal Consumer Healthcare-Geschäft mit rezeptfreien Konsum- und Wellnessprodukten. Darüber hinaus hat sich eines der verbundenen Unternehmen von PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, ein Joint Venture zwischen Abbvie und PPL, als einer der Marktführer im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Pharmamarkt etabliert.

Weitere Informationen finden Sie unter: Piramal Pharma|LinkedIn

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Cision

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