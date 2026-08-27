EQS-News: Schluss mit dem App-Chaos an der Ladesäule: Clever Tanken und Cariqa vereinfachen das Laden von E-Autos

Emittent / Herausgeber: ANSCHÜTZ + Company / Schlagwort(e): Kooperation/Markteinführung

Schluss mit dem App-Chaos an der Ladesäule: Clever Tanken und Cariqa vereinfachen das Laden von E-Autos



27.08.2026 / 13:49 CET/CEST

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Schluss mit dem App-Chaos an der Ladesäule: Clever Tanken und Cariqa vereinfachen das Laden von E-Autos

Mehr Wettbewerb, einfachere Nutzung: Clever Tanken baut App-Bereich „Clever Laden“ zur Ladeplattform aus

Aufschläge durch Zwischenhändler entfallen: Kooperation mit Cariqa macht direkte Betreiberpreise verfügbar

Einfache Suche und Preisvergleiche: Schnell wachsendes Netzwerk von Ladepunkten sorgt für mehr Transparenz

Nutzer können Ladevorgänge direkt in der App starten, bezahlen und von dynamischen Tarifen profitieren

Mehrere Lade-Apps und Ladekarten werden in vielen Fällen überflüssig

Nürnberg, 27. August 2026. Wer sein Elektroauto öffentlich laden möchte, muss heute oft zwischen verschiedenen Lade-Apps, Ladekarten und Tarifen wechseln. Preisvergleiche sind mühsam und direkte Betreiberpreise selten. Genau hier setzt Clever Tanken an. Der Verbraucherinformationsdienst baut seinen App-Bereich „Clever Laden“ zur Ladeplattform aus. Dank einer Kooperation mit dem Berliner Technologie-Start-up Cariqa können Nutzer nicht mehr nur öffentlich zugängliche Ad-hoc-Ladesäulen suchen und deren Preise anbieterübergreifend vergleichen, sondern ab sofort auch Ladevorgänge direkt in der App starten und bezahlen – zu direkten Betreiberpreisen und mit Zugang zu dynamischen Tarifen

„Seit 1999 hilft Clever Tanken Millionen Autofahrerinnen und Autofahrern in Deutschland dabei, die günstigste Tankstelle in ihrer Umgebung zu finden. Mit ‚Clever Laden‘ haben wir dieses Prinzip seit 2018 auf das öffentliche Laden von E-Autos übertragen. Durch die Partnerschaft mit Cariqa entwickeln wir diesen App-Bereich konsequent weiter: Aus einer reinen Plattform für Preisvergleiche wird eine Ladeplattform. Nutzer können Ad-hoc-Ladevorgänge, also das spontane Laden ohne Vertrag, künftig direkt aus der App starten und bezahlen. Gleichzeitig sorgen direkte Betreiberpreise und ein schnell wachsendes Netzwerk von angebundenen Ladepunkten für deutlich mehr Transparenz im Markt“, sagt Steffen Bock, Gründer und Geschäftsführer von Clever Tanken.

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Vom Preisvergleich zur Ladeplattform: Die Vorteile für Autofahrende und Ladepunktbetreiber

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Bislang basierten die Preisinformationen in „Clever Laden“ auf Daten aus verschiedenen verfügbaren Quellen sowie auf Meldungen von Nutzerinnen und Nutzern. Eine flächendeckende Abbildung des Marktes war jedoch kaum möglich, da Ad-hoc-Preise nicht zentral erfasst werden und viele Betreiber ihre Tarife nicht systematisch bereitstellen. Darüber hinaus konnten

Nutzer

zwar bereits spontane Ladevorgänge anhand der ausgewiesenen Ad-hoc-Preise planen, doch mussten sie den Ladevorgang nach der Auswahl einer Ladesäule über das Bezahlsystem an der Ladestation oder über eine andere App freischalten und abrechnen.

Das ändert sich durch die Integration der API-basierten Zahlungslösung „Cariqa Connect“. Denn über sie kann „Clever Laden“ auf die direkten Preise der angeschlossenen Ladestationsbetreiber zugreifen sowie Lade- und Bezahlvorgänge direkt innerhalb der eigenen Anwendung ermöglichen.

Die Kooperation eröffnet auch

Ladepunktbetreibern

neue Möglichkeiten. Statt ihre Tarife ausschließlich über klassische Roaming-Netzwerke anzubieten, können sie ihre Preise künftig direkt über Cariqa in „Clever Laden“ bereitstellen. Aufschläge durch Zwischenhändler entfallen so. Zugleich können die Betreiber ihre Preisgestaltung selbst steuern. Darüber hinaus erlangen auch kleinere Anbieter eine größere Sichtbarkeit für ihre Ladeinfrastruktur.

„Bei der Entwicklung von Cariqa hatten wir ein Ziel: Das Laden und Bezahlen von Elektrofahrzeugen muss deutlich einfacher, transparenter und fairer funktionieren. Statt nur eine weitere Lade-App zu entwickeln, wollten wir die grundlegende Infrastruktur des Marktes verändern und es Ladestationsbetreibern ermöglichen, ihre Energie direkt an Fahrerinnen und Fahrer zu verkaufen. Genau das ermöglichen wir nun auch durch die Partnerschaft mit Clever Tanken“, sagt Tamara Ciullo, Mitgründerin von Cariqa.

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Dynamische Tarife eröffnen neue Möglichkeiten

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Ladepunktbetreiber können ihre Preise flexibel gestalten, etwa mit Tag- und Nachttarifen oder mit Smart Pricing, das die Preise stundengenau anhand der erwarteten Nachfrage an jeder Station festlegt. In ruhigen Zeiten können Rabatte das Laden attraktiver machen, in Stoßzeiten kann ein Aufschlag gelten.

Unabhängig vom gewählten Modell werden die Preise bis zu eine Woche im Voraus festgelegt. So sehen Fahrende sie rechtzeitig in der App und können ihr Laden nach den günstigsten Zeitfenstern planen. Und weil „Clever Laden" die Preise der Betreiber unverändert weitergibt, entstehen keine Aufschläge durch Zwischenhändler.

Steffen Bock: „Wir sehen großes Potenzial darin, den Markt für das öffentliche Laden von E-Fahrzeugen transparenter und fairer zu gestalten. Mit der Integration von ‚Cariqa Connect‘ entwickelt sich ‚Clever Laden‘ von einer reinen Vergleichsplattform zu einer zentralen Anlaufstelle für die Suche, den Preisvergleich, den Start und die Bezahlung öffentlicher Ad-hoc-Ladevorgänge.“

Über Clever Tanken

Als weltweit erstes Unternehmen informierte die infoRoad GmbH mit dem Internetportal

www.clever-tanken.de

bereits im Jahr 1999 Autofahrerinnen und Autofahrer in Deutschland über die günstigsten Kraftstoffpreise der jeweiligen Umgebung. Seit 2013 ist

Clever Tanken

einer der ersten zugelassenen Verbraucherinformationsdienste bei der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K). Unterstützt von Recherchen des eigenen Teams werden damit täglich die Preise nahezu aller Tankstellen in Deutschland aktualisiert.

Der App-Bereich

Clever Laden

ergänzt das Angebot seit 2018 um Services rund ums elektrische Laden von E-Fahrzeugen. Nach einem Update im Juli 2025 lassen sich hier erstmals in Deutschland auch die Preise für spontane Ad-hoc-Ladevorgänge abrufen und melden. Dank der Partnerschaft mit dem Berliner Technologieunternehmen

Cariqa

ist seit August 2026 zudem das direkte Starten und Bezahlen von Ladevorgängen zu Betreiberpreisen möglich. So schafft Clever Tanken mehr Transparenz an öffentlichen Ladesäulen und baut sein Informationsangebot in Richtung Elektromobilität konsequent aus.

In Deutschland ist Clever Tanken

Marktführer

unter den Verbraucherinformationsdiensten zum Thema Spritpreise. Die gleichnamige Webseite wird monatlich circa acht Millionen Mal aufgerufen, die Apps circa 27 Millionen Mal. (Durchschnittswete der letzten 12 Monate; Quellen: Google Analytics und Google Firebase / Stand: Juli 2026).

Nicht nur Verbraucher greifen auf die Services von Clever Tanken zurück. Auch Anbieter wie HERE und Garmin verwenden die Datenbank, um ihre Nutzer über die aktuellen Spritpreise zu informieren. Print- und Rundfunkmedien nutzen den Dienst, um ihren Rezipienten die günstigsten Tankstellen in der Umgebung zu melden.



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Geschäftsführer: Steffen Bock

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W: UnternehmenskontaktinfoRoad GmbHGeschäftsführer: Steffen BockHauptstraße 2790562 HeroldsbergE: infoservice@clever-tanken.de W: https://clever-tanken.de

Über Cariqa

Cariqa ist die direkte Zahlungsinfrastruktur für das Laden von Elektrofahrzeugen. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin verbindet Ladepunktbetreiber direkt mit Fahrenden, egal wo sie laden: in Apps, im Fahrzeug oder über Routenplaner. Betreiber behalten die volle kommerzielle Kontrolle über ihr Netz, und die Zahlungen fließen direkt an sie. Cariqa arbeitet mit Ladepunktbetreibern wie Pfalzwerke, EWE Go, Qwello, enercity, Mer, TEAG Mobil und CITYWATT zusammen und bietet Fahrenden an diesen Netzen Preise direkt vom Betreiber.



Cariqa Connect, das Integrationsprodukt des Unternehmens für Laden und Zahlung in App und auf Drittanbieter-Plattformen, ist unter anderem bei HERE Technologies, A Better Routeplanner, Chargeprice und Eco-Movement im Einsatz. Weitere Informationen unter:cariqa.com.

Unternehmenskontakt

Cariqa

Megan Lovett

Marketing Manager



Chausseestraße 41BD

10115 Berlin



E: megan@cariqa.com

W: www.cariqa.com

Laden wird jetzt clever: Der App-Bereich â€žClever Ladenâ€œ von Clever Tanken macht das Ã¶ffentliche Laden seit Ende August 2026 einfacher. E-Autofahrer kÃ¶nnen Ladepunkte suchen, Preise vergleichen sowie direkt in der App laden und bezahlen â€“ zu direkten Betreiberpreisen und mit Zugang zu dynamischen Tarifen. Â© infoRoad GmbH, Clever Tanken / Michael Reichel

Laden wird jetzt clever: Der App-Bereich „Clever Laden“ von Clever Tanken macht das öffentliche Laden seit Ende August 2026 einfacher. E-Autofahrer können Ladepunkte suchen, Preise vergleichen sowie direkt in der App laden und bezahlen – zu direkten Betreiberpreisen und mit Zugang zu dynamischen Tarifen. © infoRoad GmbH, Clever Tanken / Michael Reichel

Laden zum Betreiberpreis: Seit Ende August 2026 zeigt â€žClever Ladenâ€œ E-Autofahrern nicht nur, wo sie laden kÃ¶nnen und was es kostet. Ãœber die Kooperation mit Cariqa kÃ¶nnen sie den Ladevorgang direkt in der App starten und bezahlen â€“ ohne AufschlÃ¤ge durch ZwischenhÃ¤ndler und mit Zugang zu dynamischen Tarifen. Â© infoRoad GmbH, Clever Tanken / Michael Reichel

Laden zum Betreiberpreis: Seit Ende August 2026 zeigt „Clever Laden“ E-Autofahrern nicht nur, wo sie laden können und was es kostet. Über die Kooperation mit Cariqa können sie den Ladevorgang direkt in der App starten und bezahlen – ohne Aufschläge durch Zwischenhändler und mit Zugang zu dynamischen Tarifen. © infoRoad GmbH, Clever Tanken / Michael Reichel

Alles in einer App: Dank der ZahlungslÃ¶sung â€žCariqa Connectâ€œ greift â€žClever Ladenâ€œ auf die Preise der bereits angeschlossenen Ladestationsbetreiber zu. E-Autofahrer kÃ¶nnen so direkte Betreiberpreise vergleichen und ihren Ladevorgang in der App starten und bezahlen. Â© infoRoad GmbH, Clever Tanken / Michael Reichel

Alles in einer App: Dank der Zahlungslösung „Cariqa Connect“ greift „Clever Laden“ auf die Preise der bereits angeschlossenen Ladestationsbetreiber zu. E-Autofahrer können so direkte Betreiberpreise vergleichen und ihren Ladevorgang in der App starten und bezahlen. © infoRoad GmbH, Clever Tanken / Michael Reichel

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