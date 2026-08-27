EQS-PVR: Euwax AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group · Uhr
EQS Stimmrechtsmitteilung: EUWAX Aktiengesellschaft
Euwax AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
27.08.2026 / 16:01 CET/CEST
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Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|EUWAX Aktiengesellschaft
|Straße, Hausnr.:
|Börsenstr. 4
|PLZ:
|70174
|Ort:
|Stuttgart
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|529900032TYR45XIEW79
2. Grund der Mitteilung
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|Sonstiger Grund:
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Juristische Person: Boerse Stuttgart Group Stiftung
Registrierter Sitz, Staat: Stuttgart, Deutschland
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
|Boerse Stuttgart GmbH
5. Datum der Schwellenberührung:
|26.08.2026
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|84,15 %
|0,00 %
|84,15 %
|5150000
|letzte Mitteilung
|n/a %
|n/a %
|n/a %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE0005660104
|0
|4333554
|0 %
|84,15 %
|Summe
|4333554
|84,15 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0,00 %
|Summe
|0
|0,00 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0,00 %
|Summe
|0
|0,00 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|Boerse Stuttgart Group Stiftung
|%
|%
|%
|Vereinigung Baden-Württembergische Wertpapierbörse e.V.
|%
|%
|%
|Boerse Stuttgart GmbH
|84,15 %
|%
|84,15 %
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
|Infolge des Eintritts der Boerse Stuttgart Group Stiftung als Mitglied der Vereinigung Baden-Württembergische Wertpapierbörse e.V. und des Austritts der übrigen Mitglieder hat die Stiftung am 26. August 2026 mittelbar die Kontrolle über die EUWAX AG erworben und die Funktion als Konzernspitze von der Vereinigung übernommen, welche demnächst identitätswahrend in eine AG umgewandelt wird.
Datum
|27.08.2026
27.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EUWAX Aktiengesellschaft
|Börsenstr. 4
|70174 Stuttgart
|Deutschland
|Internet:
|www.euwax-ag.de
|LEI Code:
|529900032TYR45XIEW79
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2389904 27.08.2026 CET/CEST
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