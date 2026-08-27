EQS-PVR: Euwax AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: EUWAX Aktiengesellschaft

Euwax AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



27.08.2026 / 16:01 CET/CEST

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Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: EUWAX Aktiengesellschaft Straße, Hausnr.: Börsenstr. 4 PLZ: 70174 Ort: Stuttgart

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900032TYR45XIEW79

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Boerse Stuttgart Group Stiftung

Registrierter Sitz, Staat: Stuttgart, Deutschland

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

Boerse Stuttgart GmbH



5. Datum der Schwellenberührung: 26.08.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 84,15 % 0,00 % 84,15 % 5150000 letzte Mitteilung n/a % n/a % n/a % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE0005660104 0 4333554 0 % 84,15 % Summe 4333554 84,15 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Boerse Stuttgart Group Stiftung % % % Vereinigung Baden-Württembergische Wertpapierbörse e.V. % % % Boerse Stuttgart GmbH 84,15 % % 84,15 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Infolge des Eintritts der Boerse Stuttgart Group Stiftung als Mitglied der Vereinigung Baden-Württembergische Wertpapierbörse e.V. und des Austritts der übrigen Mitglieder hat die Stiftung am 26. August 2026 mittelbar die Kontrolle über die EUWAX AG erworben und die Funktion als Konzernspitze von der Vereinigung übernommen, welche demnächst identitätswahrend in eine AG umgewandelt wird.

Datum

27.08.2026

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Datum

27.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: EUWAX Aktiengesellschaft Börsenstr. 4 70174 Stuttgart Deutschland Internet: www.euwax-ag.de LEI Code: 529900032TYR45XIEW79

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