EQS-PVR: EUWAX Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 43 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: EUWAX Aktiengesellschaft

EUWAX Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 43 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



27.08.2026 / 16:43 CET/CEST

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Die Boerse Stuttgart Group Stiftung teilte uns gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 WpHG zum Zwecke derVeröffentlichung mit, dass sie aufgrund ihres Eintritts in die Vereinigung Baden-Württembergische Wertpapierbörse e.V. und dem Austritt der übrigen Mitglieder aus der heutigen Vereinigung, am 26. August 2026 die Stimmrechtsschwellen von 10, 15, 20, 25, 30, 50 und 75 Prozent der Stimmrechte aus Aktien an der EUWAX Aktiengesellschaft überschritt.

Die Investition dient der Umsetzung strategischer Ziele.

Die Mitteilende beabsichtigt derzeit nicht, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen.

Ebenso wie bislang die Vereinigung Baden-Württembergische Wertpapierbörse e.V. strebt die Mitteilende eine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der EUWAX Aktiengesellschaft an.

Die Mitteilende strebt derzeit keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der EUWAX Aktiengesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik, an.

Da der Erwerb der Stimmrechte im Wege der Erlangung der Stimmrechtsmehrheit an der Vereinigung Baden-Württembergische Wertpapierbörse e.V. durch Austritt der anderen Vereinsmitglieder erfolgte, wurden hinsichtlich des Erwerbs von Stimmrechten weder Fremd- noch Eigenmittel aufgewendet.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: EUWAX Aktiengesellschaft Börsenstr. 4 70174 Stuttgart Deutschland Internet: www.euwax-ag.de LEI Code: 529900032TYR45XIEW79

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