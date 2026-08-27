Evonik-Chef Kullmann fällt nach Operation länger aus - Rettig übernimmt

dpa-AFX · Uhr
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ESSEN (dpa-AFX) - Beim Chemiekonzern Evonik übernimmt infolge einer Erkrankung des Vorstandsvorsitzenden Christian Kullmann vorerst der Chef des Asien-Geschäfts Claus Rettig das Ruder. Kullmann erholt sich laut einer Mitteilung vom Donnerstag in den kommenden Wochen von einer schweren, ungeplanten Operation. Der 66-Jährige Rettig sei zum 1. September 2026 in den Vorstand von Evonik berufen und zum Stellvertretenden Vorsitzenden ernannt worden. Er wird Evonik nun interimistisch führen. Im vergangenen Sommer hatte Rettig bereits vorübergehend die Leitung des Finanzressorts übernommen.

Die Evonik-Aktie sackte nach der Bekanntgabe kurz auf ein Tagestief und notierte zuletzt noch ein Prozent tiefer.

"Wir sind alle froh und erleichtert, dass Christian Kullmann seine Operation gut überstanden hat, und wünschen ihm von Herzen eine gute Genesung", sagte Aufsichtsratschef Bernd Tönjes laut Mitteilung. "Wir gehen fest davon aus, dass er nach seiner Rehabilitation seine Aufgaben wieder übernehmen wird."/mis/he

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