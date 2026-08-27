Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 27.08.2026

onvista · Uhr
Thema: Wasserstoff

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 27. August 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
ASTA Energy SolutionsBericht 2. Quartal 2026
Cavendish HydrogenBericht 2. Quartal 2026
Delivery HeroBericht 2. Quartal 2026
FielmannBericht 2. Quartal 2026
GerresheimerBericht 1. Quartal 2026
Harmony Gold MiningBericht Geschäftsjahr 2026
Hyperliquid StrategiesBericht Geschäftsjahr 2026
IREN LimitedBericht Geschäftsjahr 2026
MarvellBericht 2. Quartal 2027
Pernod RicardBericht Geschäftsjahr 2026
PORRBericht 2. Quartal 2026
Sivers SemiconductorsBericht 2. Quartal 2026
VERVE GROUP MEDIABericht 2. Quartal 2026
Weichai PowerBericht 2. Quartal 2026
WorkdayBericht 2. Quartal 2027

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Marvell
IREN Limited
Gerresheimer
Fielmann
ASTA Energy
Hyperliquid Strategies
Sivers Semiconductors
Weichai Power
PORR
Pernod Ricard
Workday
Delivery Hero
Cavendish Hydrogen
VERVE GROUP MEDIA
Harmony Gold Mining

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