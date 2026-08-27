Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 27.08.2026
onvista · Uhr
Thema: Wasserstoff
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 27. August 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|ASTA Energy Solutions
|Bericht 2. Quartal 2026
|Cavendish Hydrogen
|Bericht 2. Quartal 2026
|Delivery Hero
|Bericht 2. Quartal 2026
|Fielmann
|Bericht 2. Quartal 2026
|Gerresheimer
|Bericht 1. Quartal 2026
|Harmony Gold Mining
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Hyperliquid Strategies
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|IREN Limited
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Marvell
|Bericht 2. Quartal 2027
|Pernod Ricard
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|PORR
|Bericht 2. Quartal 2026
|Sivers Semiconductors
|Bericht 2. Quartal 2026
|VERVE GROUP MEDIA
|Bericht 2. Quartal 2026
|Weichai Power
|Bericht 2. Quartal 2026
|Workday
|Bericht 2. Quartal 2027
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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