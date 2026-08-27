Firmen streichen weniger Jobs - Ifo-Barometer auf höchstem Stand seit Mai 2025

Berlin, 27. ⁠Aug (Reuters) - Mit der Konjunkturbelebung verlangsamt sich der Stellenabbau in Deutschland. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer stieg im August um 1,8 Zähler auf 94,8 Punkte, wie das Münchner Institut am Donnerstag zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte. Das ist der höchste Stand seit ‌Mai 2025. "Der Arbeitsmarkt zeigt eine leichte Aufwärtsbewegung", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. "In Summe werden aber noch Arbeitsplätze abgebaut."

In der Industrie hat der Stellenabbau an ⁠Dynamik verloren: Das ⁠Beschäftigungsbarometer stieg hier sogar auf den höchsten Wert seit März 2024. "Die einzelnen Branchen sind aber mehrheitlich weiterhin auf Kürzungen ausgerichtet", betonte das Ifo-Institut zugleich. Positive Ausnahmen sind demnach die Hersteller von Datenverarbeitungsgeräten sowie elektronischen und optischen Erzeugnissen sowie die Nahrungsmittelindustrie. Dort soll die Beschäftigtenzahl steigen.

Im Handel hat ‌sich das Barometer zwar ebenfalls verbessert. Dennoch ‌überwiegen hier sowohl im Groß- als auch im Einzelhandel weiterhin die Pläne für einen Personalabbau. Bei den Dienstleistern gleichen sich Expansions- und Kürzungspläne genau aus. Die ⁠Beschäftigung soll unterm Strich konstant gehalten werden. "Gleiches gilt für den Bausektor", so ‌das Ifo-Institut.

Die Signale für ein stärkeres Wachstum ⁠der deutschen Wirtschaft haben sich zuletzt gemehrt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex, der auf einer Umfrage unter mehr als 9000 Managern fußt, stieg im August bereits den vierten Monat in Folge. Er erreichte damit den ‌höchsten Stand seit einem Jahr. ⁠Zudem legte das Bruttoinlandsprodukt zuletzt drei ⁠Quartale in Folge zu. "Die deutsche Wirtschaft hat den Weg zu mehr Wachstum eingeschlagen", sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe.

Mehrere Banken und Verbände haben darauf bereits reagiert: Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) verdoppelte seine Wachstumsprognose für das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr von 0,5 auf 1,0 Prozent. Das IMK-Institut erwartet "mindestens 1,1 Prozent", während die Förderbank KfW ihre Prognose von 0,7 auf 1,1 Prozent anhob. Für 2027 setzte KfW Research die ⁠Erwartungen gleich mit herauf: von 1,3 auf 1,5 Prozent.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)