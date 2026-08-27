Gold - Kerzenmuster als „eye catcher“

Die jüngste Trendwende beim Goldpreis haben wir an dieser Stelle mehrfach konstruktiv begleitet. Für ein besonderes Ausrufezeichen sorgte zuletzt der dynamische Spurt über die Marke von 4.500 USD. Zur Erinnerung: Die Kombination aus dem Korrekturtrend seit Ende Januar und der 200-Tage-Linie (akt. bei 4.507/4.521 USD) bildete hier einen massiven Kreuzwiderstand. Regelmäßig betonen wir den Mehrwert der Analyse von langfristigen Charts und hoher Zeitebenen, weil diese kurzfristiges Marktrauschen filtern und den übergeordneten Trend oftmals klarer abbilden. In diesem Zusammenhang bestätigt der Monatschart des Edelmetalls den zuvor beschriebenen Ausbruch. In der hohen Zeitebene liegt ein klassischer „morning star“ vor, der die Trendwende zusätzlich unterstreicht. Das Aprilhoch bei knapp 4.900 USD definiert jetzt das nächste Anlaufziel, ehe die runde 5.000er-Marke wieder auf die Agenda rückt. Zusätzlicher Rückenwind liefert der Faktor Saisonalität – die zweite Jahreshälfte fällt regelmäßig, aber vor allem im US-Zwischenwahljahr, sehr konstruktiv aus. Im August hat der Goldpreis (bisher) um fast 14 % zulegt. Sollte das bis zum Monatsultimo so bleiben, wäre es die beste Monatsperformance in diesem Jahrtausend.

Gold (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: LSEG, tradesignal²

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