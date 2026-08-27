Helaba senkt nach Gewinneinbruch Prognose für 2026 - Immobiliengeschäft bremst

Berlin, 27. ⁠Aug (Reuters) - Die Landesbank Hessen-Thüringen muss für das erste Halbjahr einen Gewinneinbruch wegstecken und senkt ihre Ziele für 2026. Das Vorsteuerergebnis sank binnen Jahresfrist um fast 60 Prozent auf 194 ‌Millionen Euro, wie die Helaba am Donnerstag mitteilte. Für Einbußen sorgten vor allem Belastungen im Immobiliengeschäft und schlechtere Bewertungen ⁠von Vermögenswerten (Fair-Value-Ergebnis). "Dieses ⁠Halbjahresergebnis entspricht nicht unseren Erwartungen", sagte Helaba-Chef Thomas Groß. Für das Gesamtjahr peilt die Landesbank jetzt nur noch rund 500 Millionen Euro Gewinn an. Bisher hatte das Management 600 bis 700 Millionen Euro im Visier. "Wir halten ‌an unserem Mittelfristziel fest, das Ergebnis in ‌den nächsten fünf Jahren auf eine Milliarde Euro vor Steuern zu steigern", bekräftigte Groß.

"Die Auswirkungen der herausfordernden gesamtwirtschaftlichen und kapitalmarktbezogenen ⁠Rahmenbedingungen haben insbesondere unser gewerbliches Immobiliengeschäft belastet", erklärte der Bankchef. ‌Die Risikovorsorge stieg deutlich um ⁠53 Prozent auf 198 Millionen Euro, besonders getrieben durch drohende Kreditausfälle im Immobiliengeschäft. Dieses Segment machte in den ersten sechs Monaten 26 Millionen Euro Verlust, ‌nach 106 Millionen Euro Gewinn ⁠im Vorjahreszeitraum.

Während der Provisionsüberschuss um ⁠zehn Prozent zulegte, sank das Zinsgeschäft um gut sechs Prozent. Das Verhältnis von Kosten und Erträgen, die sogenannte Cost-Income-Ratio, stieg auf 70,8 (Vorjahr: 60,5) Prozent und die Eigenkapitalrendite vor Steuern sackte auf 3,5 von 8,5 Prozent. "Aktuell schärfen wir unseren Investitionsfokus, beschleunigen unsere Wachstumsinitiativen und haben konsequente Sparmaßnahmen eingeleitet", betonte Helaba-Chef Groß.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert ⁠von Myria Mildenberger; - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)