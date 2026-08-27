Helvetica Swiss Commercial Fund steigert im ersten Halbjahr 2026 den Nettoertrag um 11 %

Zürich, 27. August 2026 – Der Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) hat im ersten Halbjahr 2026 einen Nettoertrag von CHF 3.12 pro Anteil erwirtschaftet, 11 % mehr als in der Vorjahresperiode und bestätigt das Ausschüttungsziel von CHF 5.35 pro Anteil für das laufende Geschäftsjahr. Damit sind nach sechs Monaten bereits rund 58 % der angestrebten Jahresausschüttung erwirtschaftet. Der Fonds hat im Berichtszeitraum weder Liegenschaften erworben noch veräussert. Vermietungsstand (96.0 %) und gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge (4.83 Jahre) erreichten die höchsten Werte seit der Lancierung des Fonds vor zehn Jahren, die Mietzinsausfallrate reduzierte sich deutlich auf 3.99 %. Die Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) stieg daher auf 75.3 %, die Performance lag mit 4.1 % über dem Benchmark SWIIT (0.8 %).

Highlights

Nettoertrag: CHF 14.7 Mio. bzw. CHF 3.12 pro Anteil (CHF 2.82 im Vorjahr), ein Plus von 11 % – erwirtschaftet ohne Zu- oder Verkäufe in der Berichtsperiode.

Ziel Ausschüttung: Der Fonds ist dank starker Erträge auf Kurs, seine Ziel-Ausschüttung von CHF 5.35 pro Anteil auch 2026 zu erreichen. Nach sechs Monaten sind rund 58 % davon bereits erwirtschaftet.

Anlagerendite: Auf Basis des erzielten Resultates erzielt der HSC Fund eine Anlagerendite von 2.86 % im ersten Halbjahr.

Vermietung: 28 Neu- und Wiedervermietungen über rund 20'500 m² und über CHF 3 Mio. annualisierten Mietzinsvolumen; Vermietungsstand 96.0 % und WAULT 4.83 Jahre, beide auf dem höchsten Stand seit Lancierung; Mietzinsausfallrate 3.99 % (7.49 %).

EBIT-Marge: Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) auf 75.3 % gesteigert (71.3 %), insbesondere dank deutlich reduzierter Mietzinsausfallrate.

Performance: 4.1 % seit Jahresbeginn und damit erneut über dem Benchmark SWIIT (0.8 %).

Ertragslage und operative Kennzahlen

Der HSC Fund erzielte im ersten Halbjahr 2026 Erträge von rund CHF 22.4 Mio. (CHF 19.6 Mio. im Vorjahr). Der deutliche Anstieg ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die im Rahmen der Vereinigung mit dem HSO Fund übernommenen Liegenschaften nun über die volle Berichtsperiode erfolgswirksam sind, sowie auf die im zweiten Halbjahr 2025 getätigten Zukäufe. Auf dieser Basis erzielte der Fonds einen Nettoertrag von rund CHF 14.7 Mio. bzw. CHF 3.12 pro Anteil (CHF 2.82 im Vorjahr) und bestätigt den Kurs, erneut eine Ausschüttung auf dem Zielniveau von CHF 5.35 pro Anteil auszuzahlen.

Wertentwicklung und Anlagerendite

Der Verkehrswert des Portfolios erhöhte sich gegenüber dem Jahresende 2025 um CHF 1.7 Mio. (+0.2 %) auf CHF 774.8 Mio. Die Aufwertung beruht auf den getätigten Neu- und Wiedervermietungen sowie einer Reduktion des realen Diskontierungssatzes um 2 Basispunkte auf 3.46 %. Unter Berücksichtigung der Investitionen in das Portfolio resultiert ein unrealisierter Kapitalerfolg von CHF 1.06 Mio.; gegenläufig erhöhte sich die Rückstellung für geschätzte Liquidationssteuern um CHF 1.66 Mio.

Aus der Entwicklung des NAV von CHF 111.02 pro Anteil (31. Dezember 2025) auf CHF 108.69 per 30. Juni 2026 – unter Berücksichtigung der im April 2026 ausbezahlten Ausschüttung von CHF 5.35 pro Anteil – resultiert eine Anlagerendite von 2.86 %.

Zehn Jahre Werkplatz Schweiz

Der HSC Fund investiert mit Hauptfokus auf den Werkplatz Schweiz: Gewerbe, Produktion, Logistik und Lager sowie ausgewählte Fachmärkte entlang der Schweizer Hauptverkehrsachsen. Der Fonds verzeichnet eine anhaltend stabile Nachfrage nach gut erschlossenen, flexibel nutzbaren Flächen bei stabilen Mietzinsniveaus. Er verteilt sich im HSC Fund auf über 400 Mieter, kein Einzelmieter trägt aktuell mehr als 6.9 % des Mietertrags bei. Diese Fokussierung und Diversifikation erklärt auch die Ertragsqualität dieses Halbjahrs 2026.

Der Investitionsfokus profitiert dabei auch von einem vorteilhaften Marktumfeld. Zum einen treiben die Rückverlagerung industrieller Wertschöpfung und der Fokus auf resiliente, lokale Lieferketten die Flächennachfrage strukturell. Dem steht ein knappes Angebot gegenüber: Gemäss Wüest Partner kommen jährlich nur rund 1–1.5 % der Industrieflächen auf den Markt. Knappes Bauland und regulatorische Hürden dürften diese Knappheit weiter stützen. Die Folge sind tiefe Leerstände und steigende Mieten.

Ausblick

Der HSC Fund wird per 30. Juni 2026 leicht unter dem Nettoinventarwert gehandelt. Die für das Geschäftsjahr 2025 ausbezahlte Ausschüttung von CHF 5.35 pro Anteil entspricht bezogen auf diesen Kurs einer Ausschüttungsrendite von rund 5 % – im aktuellen Marktumfeld eine attraktive laufende Ausschüttung. Mit einem Nettoertrag von CHF 3.12 pro Anteil nach sechs Monaten ist der Fonds auf Kurs, das Ausschüttungsziel von CHF 5.35 pro Anteil auch für 2026 zu erreichen.

Die Fondsleitung verfolgt auch im zweiten Halbjahr 2026 konsequent ihre strategischen Prioritäten:

Investitionsfokus auf den «Werkplatz Schweiz», insbesondere in die Segmente Gewerbe, Produktion, Logistik/Lager und ausgewählte Fachmärkte entlang der Schweizer Hauptverkehrsachsen;

Erhalt starker Erträge und hoher Kosteneffizienz zur Sicherung der Ziel-Ausschüttung von CHF 5.35 pro Anteil;

Fortsetzung der erfolgreichen Vermietungsleistung und Wertschaffung im Portfolio durch aktives Asset Management, enge Mieterbeziehungen und Investitionen in den Bestand;

Umsetzung konkreter Massnahmen entlang der definierten ESG-Strategie.

Weitere Details, Zahlen und Fakten im Halbjahresbericht 2026 des HSC Fund: Helvetica.com

Anhang

Wichtigste Zahlen HSC Fund