Hoffnung auf höhere Einkommen lässt Stimmung der Verbraucher steigen

Berlin, 27. Aug (Reuters) - ⁠Angesichts besserer Aussichten für die Konjunktur und die eigenen Finanzen hellt sich die Stimmung der Verbraucher überraschend auf. Das Barometer für das Konsumklima im September steigt um 2,8 Punkte auf minus 26,6 Zähler, wie die GfK-Marktforscher und das Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) am Donnerstag mitteilten. Experten hatten nur eine stagnierende Verbraucherstimmung erwartet. Da die Wirtschaft zuletzt aber besser lief als gedacht ‌und in den Chefetagen der Firmen zunehmend Optimismus einkehrt, sind auch die Verbraucher nicht mehr ganz so pessimistisch. Der spürbare Anstieg des Konsumklimas ist laut den Forschern neben der leicht gesunkenen Sparneigung vor allem auf die deutlich ⁠gestiegenen Einkommenserwartungen zurückzuführen.

Der ⁠Indikator dafür kletterte um 16,2 Zähler und weist nun 1,7 Punkte auf - der höchste Wert seit einem halben Jahr. Wegen der gestiegenen Inflation infolge des Iran-Krieges sind die Reallöhne der Arbeitnehmer im zweiten Quartal allerdings etwas langsamer gewachsen. Um den Anstieg der Verbraucherpreise von 2,5 Prozent bereinigt, blieb ihnen ein Zuwachs von rund 1,5 Prozent. In den beiden Vorquartalen fiel er mit 1,8 und 1,9 Prozent höher aus.

Kaufkraftzuwächse könnten die Konjunktur stabilisieren. Zwar wuchs die deutsche Wirtschaft ‌zuletzt drei Quartale in Folge. Die privaten Konsumausgaben aber legten im Frühjahr ‌mit 0,1 Prozent nur minimal zu. "Wenn die Reallöhne wachsen, ist das eine gute Nachricht – für die Beschäftigten, aber auch für die Konjunktur", sagte der Experte des gewerkschaftsnahen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung, Malte Lübker.

KONSUMNEIGUNG WEITER IM KELLER

Auch wenn den Verbrauchern letztlich ⁠mehr Geld im Portemonnaie bleibt, ist die Bereitschaft zu größeren Anschaffungen wie etwa Autos oder Möbeln dennoch verhalten: Der Indikator ‌verharrt laut GfK mit minus 9,8 Punkten weitgehend auf dem ⁠Vormonatswert und bleibt im Keller. Die Konsumneigung bewegt sich nunmehr seit etwa vier Jahren auf einem Tief um die Marke von minus zehn Punkten und scheint damit laut den Forschern "wie festgefroren". Als Grund für die Konsumzurückhaltung gilt, dass Verbraucher wegen geopolitischer Krisen und hoher Inflation ihr Geld eher zusammenhalten und sparen.

"Das ‌Konsumklima bessert sich, die Laune der Verbraucher bleibt aber mies", resümiert ⁠der Chefvolkswirt der Bank Bethmann HAL, Alexander Krüger. ⁠Letztlich sei das Stimmungsniveau ganzjährig sogar niedriger als 2025: "Große Sprünge bei den Konsumausgaben stehen also eher nicht bevor."

Die Konjunkturerwartungen der Verbraucher hellen sich unterdessen weiter auf. Der Indikator stieg leicht um 2,4 Zähler auf minus 3,9 Punkte und damit bereits das vierte Mal hintereinander. "Zwar liegen die Konjunkturaussichten im Spätsommer noch mehr als sechs Zähler unter dem entsprechenden Vorjahresniveau, dennoch zeigt sich mit dem vierten Anstieg in Folge ein leichter Aufwärtstrend", erläuterte NIM-Experte Rolf Bürkl. Die Signale aus der Wirtschaft seien tendenziell positiv. Das Bruttoinlandsprodukt hat sich im zweiten Quartal mit einem Plus von 0,3 Prozent besser entwickelt als erwartet. Und die Stimmung in den Chefetagen der Unternehmen ist laut dem Ifo-Institut ⁠so gut wie seit einem Jahr nicht mehr, was Hoffnung auf einen Aufschwung aufkommen lässt.

(Bericht von Reinhard Becker, Mitarbeit Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)