IRW-News: ACCESS Newswire: Iggy Azalea investiert in Shift, das KI-Unternehmen hinter Fanvue, der am schnellsten wachsenden Plattform in der 1,3 Billionen $ schweren Creator-Economy

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Iggy Azalea investiert in Shift, das KI-Unternehmen hinter Fanvue, der am schnellsten wachsenden Plattform in der 1,3 Billionen $ schweren Creator-Economy

Die für den Grammy nominierte Künstlerin und Unternehmerin hat eine bedeutende Investition in SHIFT getätigt, dessen KI-Infrastruktur die Flaggschiff-Plattform Fanvue in etwas mehr als zwei Jahren von einer annualisierten Run Rate von 4 Millionen $ auf 200 Millionen $ katapultiert hat.

LONDON, VEREINIGTES KÖNIGREICH / ACCESS Newswire / 27. August 2026 / Iggy Azalea, die viermal für den Grammy nominierte Künstlerin, Unternehmerin und aktive Investorin, hat persönlich eine beträchtliche Summe in die Muttergesellschaft von Fanvue SHIFT, investiert - die KI-Infrastruktur, auf der die Plattform basiert. Im Rahmen der Investitionsvereinbarung wird Azalea zudem Gründungsmitglied des Creator Advisory Board von SHIFT.

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Dieser Schritt erfolgt zu einer Zeit, in der die weltweit größten Creators, Sportler und Musiker zunehmend nach millionenschweren Beteiligungsmöglichkeiten in der Creator-Economy Ausschau halten - aktuelle Beispiele hierfür sind MrBeast und die Brüder Jake und Logan Paul.

KI verändert die Art und Weise, wie Menschen online Geld verdienen. Zwei Jahrzehnte lang basierte die Creator-Economy auf einem einfachen Geschäftsprinzip: Creators bauen ein Publikum auf und Werbetreibende mieten es. Diese Ära neigt sich dem Ende zu. Werbung wird nicht verschwinden, aber die Zukunft gehört etwas anderem: Fans, die Creators direkt bezahlen - für Abonnements, Communities, Erlebnisse und digitale Produkte. Die direkte Monetarisierung ist die am schnellsten wachsende Kraft in einer Creator-Economy, die bis 2033 voraussichtlich ein Volumen von 1,3 Billionen $ erreichen wird (Grand View Research), und sie gibt den Creators das, was die Werbung ihnen nie gegeben hat: die Kontrolle über ihre Einnahmen.

Ich habe meine gesamte Karriere damit verbracht, zu beobachten, wie der von Creators geschaffene Wert überallhin fließt - nur nicht zu den eigentlichen Creators selbst, erklärte Azalea. Hin und wieder taucht ein Unternehmen wie Stripe oder Shopify auf und verändert die Machtverhältnisse. Ich unterstütze SHIFT dabei, dieses Unternehmen für die Creator-Economy zu werden. Und ich bin nicht nur das Gesicht, ich bin auch Mitinhaberin.

Die Flaggschiff-Plattform von SHIFT, Fanvue, überschritt im Juli eine annualisierte Run Rate von 200 Millionen $ - fünf Monate zuvor hatte das Unternehmen die 100-Millionen-$-Marke erreicht und ist damit die am schnellsten wachsende Plattform in der Creator-Economy. Auf der Plattform sind Cardi B, die Fußballerin Alisha Lehmann, der WNBA-Star Kysre Gondrezick und der Fußballjournalist Fabrizio Romano vertreten. Das Unternehmen schloss im Januar eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 22 Millionen $ ab, angeführt von Inner Circle, dem Investmentclub, zu dessen Portfolio Revolut, Anthropic und xAI gehören.

Fanvue wurde 2020 von Joel Morris, Will Monange und Harry Fitzgerald gegründet. Morris, der als Teenager zum YouTube-Star mit mehr als 2,5 Millionen Abonnenten wurde, kannte das Modell aus eigener Erfahrung: Das Publikum gehörte ihm, doch die Einnahmen kamen über Werbetreibende, und nicht direkt von den Fans. Fanvue wurde entwickelt, um dies umzukehren - und mit zunehmender Größe wuchs die Vision über die Plattform hinaus und wurde zu SHIFT.

SHIFT wurde entwickelt, um die Verdienstmöglichkeiten der Creator-Economy zu revolutionieren. Im Zentrum steht Fanvue, die KI-orientierte Plattform, auf der Creators ihre Geschäfte betreiben; darum herum baut SHIFT ein wachsendes Ökosystem aus Apps auf, das die Verkaufsmöglichkeiten der Creators erweitert, sowie Zahlungswege für eine neue Ära des KI-gestützten und autonomen Handels und Finanzdienstleistungen, die darauf ausgelegt sind, die Einnahmen der Creators zu steigern. Creators, die die KI-Tools von SHIFT nutzen, verdienen zwischen dem Drei- und Sechsfachen dessen, was diejenigen verdienen, die darauf verzichten.

KI verändert grundlegend, wie Menschen online Geld verdienen, und dass globale Talente wie Iggy in SHIFT investieren, unterstreicht das Vertrauen in unsere Vision, so Joel Morris, Mitbegründer und Co-CEO.

Zwanzig Jahre lang konnten Creators eigentlich nur eine Sache verkaufen: die Aufmerksamkeit ihres Publikums, und Werbetreibende waren die einzigen Käufer. KI hebt diese Obergrenze auf, sagte Will Monange, Mitbegründer und Co-CEO.

Iggy teilt die gleiche Vision wie das SHIFT-Team - den Aufbau der KI-Infrastruktur, auf der die gesamte Creator-Economy laufen wird, meinte Harry Fitzgerald, Mitbegründer und COO.

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Über SHIFT: SHIFT ist das KI-Infrastruktur-Unternehmen für die Creator-Economy und umfasst die Fanvue-Plattform, deren KI-Engine, den ersten App-Store auf einer Creator-Plattform sowie Zahlungs- und Finanzinfrastrukturen. Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London.

Über Fanvue: Fanvue ist die am schnellsten wachsende Plattform in der Creator-Economy mit mehr als 17 Millionen aktiven Nutzern pro Monat und über 325.000 Creators.

Über Iggy Azalea: Viermalige Grammy-Nominierte, mehrfach mit Platin ausgezeichnete Künstlerin sowie aktive Unternehmerin und Investorin.

Kontaktdaten

Ryan Michael Gilks

ryan@ideafarmer.co.uk

07568490267

QUELLE: Shift Holdings Ltd

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