IRW-News: Blast Resources Inc.: Blast Resources ernennt Andy Yackulic zum unabhängigen Director

IRW-PRESS: Blast Resources Inc.: Blast Resources ernennt Andy Yackulic zum unabhängigen Director

Vancouver, British Columbia--(27. August 2026) / IRW-Press / Blast Resources Inc. (CSE: BLST) (FSE: O0E) (OTCQB: BLSRF) (Blast oder das Unternehmen) freut sich, die mit sofortiger Wirkung erfolgte Ernennung der ehemaligen Denison-Mines-Führungskraft Andy Yackulic, P. Geo., in das Board of Directors bekannt zu geben.

Herr Yackulic verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in der Uranexploration und Ressourcenentwicklung im Athabasca Basin in Saskatchewan und ist weithin dafür anerkannt, erfolgreiche Explorationsprogramme von der frühen Entdeckungsphase über die Ressourcendefinition bis hin zur technischen Bewertung geleitet zu haben. Er hat Explorationsprogramme mit jährlichen Budgets von mehr als $20 Millionen geleitet, multidisziplinäre technische Teams geführt und eine Schlüsselrolle bei Uranentdeckungen, Ressourcenschätzungen und der unternehmensweiten Explorationsstrategie gespielt.

Andy Yackulic kommentierte: Ich freue mich, dem Board of Directors von Blast Resources zu einem so entscheidenden Zeitpunkt beizutreten. Die Fundamentaldaten für Uran waren selten stärker: Das weltweite Angebot wird knapper, während sich mehr als zwei Dutzend Länder dazu verpflichtet haben, ihre Kernenergiekapazität bis 2050 zu verdreifachen. Das Unternehmen ist gut positioniert, um von diesen Fundamentaldaten zu profitieren, da sein Flaggschiffprojekt Wales Lake in der bedeutenden Athabasca-Region im Norden Saskatchewans liegt, weniger als 30 km von den Uranlagerstätten Arrow und Triple R entfernt. Ich freue mich darauf, das Unternehmen dabei zu unterstützen, das Wales-Lake-Projekt voranzutreiben und zukünftige Chancen zu identifizieren und zu entwickeln, um nachhaltigen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Zuletzt war Herr Yackulic als Vice President, Exploration bei Denison Mines Corp. tätig, wo er die Explorationsstrategie für eines der größten Uranexplorationsportfolios Kanadas leitete, das mehr als 380.000 Hektar innerhalb des Athabasca Basin umfasst. Vor seiner Zeit bei Denison war er rund zwölf Jahre bei Cameco Corporation in zunehmend verantwortungsvolleren technischen und Managementpositionen tätig.

Zu seinen zahlreichen Erfolgen zählt, dass Herr Yackulic das Explorationsteam leitete, das für die Entdeckung der hochgradigen Uranlagerstätte Fox Lake verantwortlich war, und das Projekt anschließend durch die Ressourcendefinition führte, was innerhalb von rund zwei Jahren zu einer veröffentlichten Mineralressource führte. Während seiner gesamten Karriere hat er sich darauf spezialisiert, fortschrittliche geologische Modellierung, Geophysik, Bohrungen und räumliche Analysen zu integrieren, um Uranziele mit hohem Potenzial zu identifizieren und deren Risiken zu reduzieren.

Herr Yackulic ist ein bei der Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan (APEGS) registrierter Geowissenschaftler, verfügt über einen Bachelor of Science in Geology der University of Saskatchewan, schließt derzeit seinen MBA an der Edwards School of Business ab und ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101.

Casey Forward, President und CEO, kommentierte: Wir freuen uns sehr, Andy bei Blast Resources willkommen zu heißen. Seine Erfolgsbilanz bei Entdeckungen, technischer Führung und der Weiterentwicklung von Projekten im Athabasca Basin spricht für sich. Andy hat an vielen der führenden Uranprojekte Kanadas gearbeitet und sich einen Ruf dafür erworben, wissenschaftliche Genauigkeit mit einer disziplinierten Umsetzung von Explorationsprogrammen zu verbinden.

Während Blast das Wales-Lake-Projekt vorantreibt, wird Andys Erfahrung unsere technischen Fähigkeiten erheblich stärken, unsere Explorationsstrategie verbessern und das Unternehmen noch besser positionieren, um das volle Potenzial unseres Landpakets zu erschließen. Wir sind überzeugt, dass seine Ernennung einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung von Blast darstellt.

Über Blast Resources Inc.

Blast Resources (CSE: BLST) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Aktien an der Canadian Securities Exchange gehandelt werden. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf die Exploration seines Flaggschiff-Uranprojekts Wales Lake.

Das Projekt liegt südlich von Wales Lake und knapp außerhalb des südwestlichen Randes des Athabasca Basin. Es befindet sich strategisch günstig innerhalb des Patterson Lake Corridor, der zwei bedeutende Uranlagerstätten beherbergt: Paladins Triple-R-Lagerstätte und Nexgens Arrow-Lagerstätte, die als weltweit größte Quelle für kostengünstiges Uran gilt und nach Aufnahme der Produktion potenziell bis zu 30 Millionen Pfund hochgradiges Uran pro Jahr liefern könnte. Diese Lagerstätten liegen innerhalb eines der größten hochgradigen Uransysteme weltweit, vergleichbar mit den Systemen, die Weltklasselagerstätten wie McArthur River, Cigar Lake und Key Lake beherbergen.

IM NAMEN DES BOARDS

Casey Forward

President und CEO

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Website: www.blastresources.com

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