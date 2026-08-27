IRW-News: De.mem Ltd.: Rekordergebnisse für das erste Halbjahr

IRW-PRESS: De.mem Ltd.: Rekordergebnisse für das erste Halbjahr

Das in Australien ansässige, international tätige Wasser- und Abwasseraufbereitungsunternehmen De.mem Limited (ASX:DEM) (De.mem oder das Unternehmen) freut sich, seinen konsolidierten Finanzbericht mit Rekordergebnissen für die sechs Monate zum 30. Juni 2026 (H1 2026) vorzulegen.

HIGHLIGHTS

- Rekord-Halbjahresumsatz von 17,6 Mio. $, ein Anstieg von 26 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum.

- Rekord-Bareinnahmen im Halbjahr von 20,0 Mio. $, ein Anstieg von 28 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum.

- Rekord-Wachstumsdynamik mit 29 aufeinanderfolgenden Quartalen, in denen die Bareinnahmen gestiegen sind.

- Starke Bruttomarge von 41 %.

- Bereinigtes EBITDA gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum nahezu verdreifacht: 1.582 Tsd. $ für den Sechsmonatszeitraum gegenüber 556 Tsd. $ in H1 2025.

- Starker operativer Cashflow von 928 Tsd. $ gegenüber 318 Tsd. $ im gesamten Kalenderjahr 2025.

- Mehr als 90 % wiederkehrende Umsätze sorgen für eine hohe Visibilität der Cashflows.

- Starke Dynamik im westaustralischen Spezialchemikaliengeschäft.

- Rekordergebnisse der deutschen Tochtergesellschaft De.mem-Geutec.

- Markteinführung von Produkten zur Wasseraufbereitung für Privathaushalte läuft; die Aussichten sind vielversprechend.

- Wachsende Bilanz mit Barmitteln und Termineinlagen in Höhe von 4,3 Mio. $ zum 30. Juni 2026.

- Auf Kurs zu Rekordergebnissen für das gesamte Kalenderjahr 2026.

Rekordergebnisse

De.mem freut sich, für H1 2026 Rekordergebnisse bei allen wesentlichen Finanzkennzahlen zu melden. Die Umsätze stiegen um 26 % auf 17,6 Mio. $ (H1 2025: 14,0 Mio. $), während die Bareinnahmen um 28 % auf 20,0 Mio. $ (H1 2025: 15,7 Mio. $) zunahmen.

De.mem setzte seine starke Wachstumsdynamik fort: In 29 aufeinanderfolgenden Quartalen stiegen die Bareinnahmen gegenüber den jeweiligen Vorjahreszeiträumen. Das Unternehmen erwartet, diesen Wachstumskurs fortzusetzen. Siehe Abbildung 1.

Seit 2019 sind die Bareinnahmen des Unternehmens mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund 24 % pro Jahr gestiegen.

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Bemerkenswert ist, dass De.mem sein Rekord-Umsatzwachstum bei gleichzeitig steigender Profitabilität erzielt hat. Das Unternehmen steigerte sein positives bereinigtes EBITDA gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum nahezu auf das Dreifache und meldete für H1 2026 1.582.000 $, ein Plus von 185 % gegenüber 556.000 $ in H1 2025.

ABBILDUNG 1: REKORD - 29 QUARTALE WACHSTUM DER BAREINNAHMEN GEGENÜBER DEM ENTSPRECHENDEN VORJAHRESZEITRAUM (QUARTALSWEISE BAREINNAHMEN IN MIO. $)

Wiederkehrende Umsätze untermauern starken Wachstumsausblick

Das Modell der wiederkehrenden Umsätze des Unternehmens untermauert weiterhin die starken Ergebnisse; in H1 2026 entfielen rund 90 % der Bareinnahmen auf wiederkehrende Einnahmen. Diese Basis wiederkehrender Umsätze sorgt für eine hohe Visibilität der Cashflows und unterstützt den Ausblick des Unternehmens auf ein Rekord-Kalenderjahr (CY) 2026.

Zu den Segmenten mit wiederkehrenden Umsätzen zählen:

- Verträge über Bau, Eigentum, Betrieb sowie Betrieb und Instandhaltung

- Regelmäßige Wartungsarbeiten an Wasseraufbereitungsanlagen

- Verkäufe von Ersatzmembranen für bestehende Anlagen

- Verkäufe von Spezialchemikalien über De.mem-Capic und andere Tochtergesellschaften

- Verkäufe von Pumpen und zugehörigen Wartungsdienstleistungen

- Verkäufe von Kleinanlagen und Verbrauchsmaterialien

- Verkäufe von Wasseraufbereitungssystemen für Privathaushalte und Membrankartuschen

ABBILDUNG 2: REKORDAUSBLICK FÜR DIE BAREINNAHMEN IM KALENDERJAHR 2026 (MIO. $)

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Starkes Margenprofil

De.mem meldet für H1 2026 eine starke Bruttomarge von 41 %. Damit setzt sich die strategische Entwicklung ausgehend von einer Bruttomarge von 18 % im Jahr 2017 fort. Dies belegt den Erfolg des Fokus von De.mem auf Cross-Selling in margenstarken Segmenten mit wiederkehrenden Umsätzen. Siehe Abbildung 3.

ABBILDUNG 3: REKORDBRUTTOMARGEN (% DER UMSÄTZE)

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Deutliches EBITDA-Wachstum

De.mem erzielte in H1 2026 ein positives bereinigtes EBITDA von 1.582.000 $, was einer deutlichen Verbesserung um 185 % und einem Anstieg um 1.026.000 $ gegenüber den 556.000 $ in H1 2025 entspricht. Siehe Abbildung 4. Bemerkenswert ist, dass das Unternehmen allein in den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 ein bereinigtes EBITDA erzielt hat, das in etwa dem des gesamten Kalenderjahres 2025 entspricht.

Das bereinigte EBITDA ist definiert als EBITDA, bereinigt um einmalige Aufwendungen wie Kosten für Unternehmensakquisitionen und aktienbasierte Vergütungen.

Das Ergebnis beinhaltet fortlaufende Investitionen in den Betrieb in Singapur, die sich hauptsächlich auf Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich der Membrantechnologie beziehen. Die Niederlassung von De.mem in Singapur trägt durch ihr einzigartiges Portfolio an innovativer Wasseraufbereitungstechnologie und geistigem Eigentum zum Wettbewerbsvorteil des Unternehmens bei.

ABBILDUNG 4: BEREINIGTES EBITDA (in Mio. $)

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Starke operative Cashflow-Generierung

De.mem verzeichnet einen positiven operativen Cashflow in Höhe von 928.000 $, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem operativen Cashflow von 318.000 $ im gesamten Kalenderjahr 2025 darstellt. Siehe Abbildung 5.

Der operative Cashflow umfasst auch die Investitionen des Unternehmens in seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich Membrantechnologie in Singapur.

ABBILDUNG 5: OPERATIVER CASHFLOW ($)

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Bei dieser Übersetzung handelt es sich um den Auszug aus einer insgesamt 8-seitigen Meldung. Sie können das englische Original hier abrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03127157-6A1340635&v=undefined

Rekordprognose für das Gesamtjahr 2026

De.mem erwartet für H2 2026 eine anhaltend starke Entwicklung, gestützt durch:

- Rekordergebnisse in H1 2026, die eine solide Grundlage bilden, mit einem Anteil von rund 90 % wiederkehrender Umsätze.

- Einen starken und wachsenden Kassenbestand.

- Starke Wachstumsdynamik über 29 aufeinanderfolgende Quartale hinweg.

- Eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) der Zahlungseingänge von 24 % in den letzten 7 Jahren.

- Zweistellige organische Wachstumsdynamik.

- Anhaltend starker Beitrag des westaustralischen Geschäfts des Unternehmens, einschließlich des Bereichs Core Chemicals, der in H1 2026 rund 49 % zum Konzernumsatz beitrug.

- Rekordleistung der deutschen Tochtergesellschaft De.mem-Geutec GmbH mit einem Umsatz von ca. 2,5 Mio. $ in H1 2026.

- Laufende Markteinführung von Produkten zur häuslichen Wasseraufbereitung, um die bestehende Dynamik zu verstärken, darunter das neue Filterpatronengeschäft in Singapur mit einem Jahresumsatz von ca. 100.000 $.

Kommentar des Vorstandsvorsitzenden

Andreas Kroell, Vorstandsvorsitzender von De.mem, sagte:

Ich freue mich sehr, unser bestes Halbjahresergebnis in der Unternehmensgeschichte bekannt geben zu können.

Wir konnten ein deutlich positives Halbjahres-EBITDA von rund 1,6 Mio. $ erzielen, was fast einer Verdreifachung des Ergebnisses aus dem entsprechenden Vorjahreszeitraum entspricht, sowie einen starken operativen Cashflow verzeichnen.

Unser Rekordumsatzwachstum von 26 % und das Wachstum der Zahlungseingänge um 28 % belegen den Erfolg unserer strategischen Ausrichtung auf Segmente mit wiederkehrenden Umsätzen und operativer Exzellenz.

Mit einem Anteil von über 90 % wiederkehrender Umsätze, einer starken Cash-Generierung und vielversprechenden Wachstumschancen in den Märkten für industrielle und häusliche Wasseraufbereitung sind wir gut aufgestellt, um weiterhin Rekordergebnisse für unsere Aktionäre zu erzielen.

Unsere starke Leistung im ersten Halbjahr, kombiniert mit dem Gesamtjahresbeitrag der jüngsten Akquisitionen und den Fortschritten in neuen Märkten, versetzt uns in eine gute Position für anhaltendes Wachstum in der zweiten Jahreshälfte und darüber hinaus.

Diese Pressemitteilung wurde vom Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, Herrn Andreas Kroell, genehmigt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Andreas Kroell

Vorstandsvorsitzender

De.mem Limited

investor@demem.com.sg

George Gabriel, CFA

Investor Relations

BLETCHLEY Park Capital

gg@bletchleyparkcapital.com.au

De.mem Limited (ASX:DEM) ist ein dezentrales Wasser- und Abwasseraufbereitungsunternehmen, das schlüsselfertige Wasser- und Abwasseraufbereitungssysteme für einige der weltweit größten Unternehmen aus den Bereichen Bergbau, Elektronik, Chemie, Öl und Gas sowie Lebensmittel und Getränke entwirft, baut, besitzt und betreibt. Seine Systeme versorgen zudem Kommunen, Wohnsiedlungen und Hotels/Resorts im gesamten asiatisch-pazifischen Raum zuverlässig mit sauberem Trinkwasser.

Die Technologie von De.mem zur Wasser- und Abwasseraufbereitung zählt zu den weltweit fortschrittlichsten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Australien und unterhält internationale Standorte in Singapur und Deutschland. Es vermarktet eine Reihe innovativer, eigens entwickelter Membrantechnologien.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.demembranes.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, insbesondere solche, die sich auf mögliche oder angenommene zukünftige Ergebnisse, Umsätze, Kosten, Dividenden, Produktionsmengen oder -raten, Preise oder das potenzielle Wachstum von De.mem Limited beziehen, sind oder können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Solche Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Erwartungen und sind daher mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung unter dem folgenden Link abrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03127157-6A1340635&v=undefined

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