IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Alles über Faserverbundwerkstoffe die Kerntechnologie von FACC

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Alles über Faserverbundwerkstoffe die Kerntechnologie von FACC

Im Flugzeugbau zählt jedes Gramm dreifach. Je leichter ein Flugzeug, desto weniger Treibstoff verbraucht es, desto geringer sind die CO2-Emissionen und desto wirtschaftlicher lässt es sich betreiben. Gleichzeitig müssen die verwendeten Materialien enormen mechanischen Belastungen, Temperaturschwankungen und Sicherheitsanforderungen standhalten. Diese Kombination aus geringem Gewicht und hoher Belastbarkeit ist eine der zentralen technischen Herausforderungen der Luftfahrtindustrie. Genau hier setzt die Kerntechnologie der FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) an: die Verarbeitung von Faserverbundwerkstoffen.

Ursprung im Skisport: Wie aus Fischer Ski ein Luftfahrtzulieferer wurde

Die Wurzeln dieser Expertise liegen nicht in der Luftfahrt, sondern im Wintersport. Bereits in den 1970er-Jahren sammelte Fischer umfangreiche Erfahrungen mit leichten und zugleich robusten Verbundwerkstoffen im Skibau. Diese Materialkompetenz bildete später eine wichtige technologische Grundlage für den Einstieg in die Luftfahrtindustrie. Die Entwicklungsabteilung des Unternehmens erkannte das Potenzial dieser Materialien für den Flugzeugbau und erhielt 1981 den ersten Auftrag aus der Luftfahrtbranche. Aus dieser Abteilung ging 1989 die eigenständige Fischer Advanced Composite Components GmbH, kurz FACC, hervor. Seither hat sich das Unternehmen von einem kleinen Team zu einem international tätigen Tier-1-Zulieferer mit über 3.900 Beschäftigten entwickelt.

Was Faserverbundwerkstoffe leisten und wie sie hergestellt werden

Faserverbundwerkstoffe bestehen aus Verstärkungsfasern, etwa Kohlenstofffasern, die in eine Kunststoffmatrix eingebettet werden. Das Ergebnis ist ein Material, das im Verhältnis zu seinem Gewicht deutlich stabiler ist als klassische Werkstoffe wie Aluminium. Bei der Herstellung werden die Fasern in bestimmten Ausrichtungen zu Bauteilen geformt und anschließend unter Druck und Hitze in einem sogenannten Autoklaven ausgehärtet. So entstehen Strukturen, die punktgenau auf die jeweilige Belastungsrichtung im Bauteil abgestimmt werden können.

Seit der Gründung der FACC AG hat sich diese Fertigungstechnik erheblich weiterentwickelt. Wurden anfangs vergleichsweise einfache Bauteile wie Türverkleidungen oder Stützstangen produziert, reicht das heutige Portfolio von komplexen Strukturbauteilen für Tragflächen und Rumpf bis zu kompletten Kabineninnenausstattungen. Auch die Fertigungsprozesse selbst haben sich verändert: Automatisierte Verfahren wie das automatisierte Ablegen von Fasermaterial sowie der zunehmende Einsatz thermoplastischer Werkstoffe sollen die Serienfertigung künftig effizienter und die Produktionsraten planbarer machen.

Rohstoffkosten, Lieferketten und technische Weiterentwicklung

Die Herstellung von Faserverbundwerkstoffen bleibt anspruchsvoll. Rohmaterialien wie Kohlenstofffasern und Harzsysteme unterliegen Preisschwankungen, die sich unmittelbar auf die Produktionskosten auswirken. In den vergangenen Geschäftsjahren berichtete FACC wiederholt von gestiegenen Materialkosten sowie von Belastungen durch internationale Lieferketten, die sich unter anderem auf das Segment Aerostructures ausgewirkt haben. Um dem entgegenzuwirken, hat das Unternehmen ein Kosten- und Effizienzsteigerungsprogramm eingeleitet.

Hinzu kommt der hohe Qualitäts- und Zertifizierungsaufwand: Jedes Bauteil muss strenge Sicherheitsstandards der Luftfahrtbehörden erfüllen, was aufwendige Prüf- und Kontrollprozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette erfordert. Gleichzeitig steht die Branche unter dem Druck, Produktionsraten zu erhöhen, um die steigende Nachfrage der Flugzeughersteller zu bedienen, ohne dabei Qualität oder Liefertermine zu gefährden.

Einsatz in allen drei Geschäftsbereichen

Faserverbundwerkstoffe sind nicht auf einen einzelnen Unternehmensbereich beschränkt, sondern bilden die technologische Grundlage für sämtliche operative Segmente von FACC. Im Bereich Aerostructures kommen sie bei Strukturbauteilen für Flügel, Rumpf und Leitwerk zum Einsatz. Im Segment Engines & Nacelles werden sie für Triebwerksverkleidungen und Komponenten im Kaltluftstrom von Triebwerken verwendet. Im Bereich Cabin Interiors dienen sie der Fertigung leichter, aber stabiler Kabinenelemente wie Gepäckfächern und Wandverkleidungen. Über alle drei Bereiche hinweg bleibt die Faserverbundtechnologie damit der gemeinsame Nenner, der die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens in einer Branche prägt, in der Gewicht, Sicherheit und Kosten gleichermaßen im Fokus stehen.

Neues Werk in St. Martin stärkt Aerostructures-Fertigung

Um die künftige Nachfrage bedienen zu können, baut FACC den Standort St. Martin im Innkreis aus. Rund 120 Millionen Euro fließen in ein neues, technologisch weitgehend automatisiertes Werk, das schwerpunktmäßig auf die Fertigung von Strukturbauteilen im Segment Aerostructures ausgerichtet ist. Baustart ist für 2026 vorgesehen, die Inbetriebnahme soll bis 2028 erfolgen. Mit dem Projekt sollen bis zu 300 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Angeschlossen wird zudem ein eigener Forschungsbereich, in dem Fertigungsprozesse und Technologien für künftige Flugzeuggenerationen weiterentwickelt werden. Das Vorhaben ist Teil eines umfassenderen Investitionsprogramms von rund 350 Millionen Euro, das FACC bis 2030 an allen Standorten weltweit umsetzen will.

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FACC

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