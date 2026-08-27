IRW-News: Heliostar Metals Ltd.: Heliostar startet in der Mine La Colorada seinen Tagebaubetrieb

IRW-PRESS: Heliostar Metals Ltd.: Heliostar startet in der Mine La Colorada seinen Tagebaubetrieb

Vancouver, Kanada, 27. August 2026 / IRW-Press / Heliostar Metals Ltd. (TSX.V: HSTR, OTCQX: HSTXF, FWB: RGG1) (Heliostar oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass im Konzessionsgebiet La Colorada, das zu 100 % dem Unternehmen gehört, in der Grube Veta Madre Anfang dieser Woche mit dem Erzabbau begonnen wurde.

CEO Charles Funk erläutert: Die Wiederaufnahme des Tagebaubetriebs bei La Colorada ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für Heliostar. Dieser Fortschritt ist Teil unseres Unternehmensplans zur Sicherung des Cashflows bis in die Jahre 2027 und 2028 hinein, um die Bauarbeiten bei Ana Paula zu unterstützen. Der Förderbetrieb bei Veta Madre spielt für uns in diesem Plan eine entscheidende Rolle. Wir verlagern die Goldproduktion von der innovativen Methode der Halden- und Injektionslaugung, die unsere bisherige Produktion geprägt hat, hin zur Aufschüttung von höhergradigem, neuem Golderz, das dann ab dem kommenden Jahr in die Produktion gelangt. Als Ergebnis der letzten Explorationsbohrungen hat das Unternehmen nun eine größere Tagebaugrube als im technischen Bericht 2025 ausgewiesen konzipiert. In der Grube mit dem Namen Veta Madre Plus werden zusätzlich 20.000 Unzen Gold über die aktuellen Reserven hinaus angepeilt. Wir sehen bei La Colorada erhebliches Wachstumspotenzial und verfügen nun über eine stabile Produktionsbasis, von der aus wir die Mine künftig weiter ausbauen können.

Einzelheiten zur Mine La Colorada

Die Mine La Colorada verfügt über Reserven von 376.000 Unzen Gold mit einem Erzgehalt von 0,68 Gramm pro Tonne (g/t), die in 17,1 Millionen Tonnen (Mio. t) Erz enthalten sind. Im aktuellen technischen Bericht und Betriebsplan für die Mine ist eine sechsjährige Minenlaufzeit mit einer durchschnittlichen jährlichen Goldproduktion von 46.100 Unzen ausgewiesen.

Innerhalb des größeren Reservenbereichs befinden sich in der Grube Veta Madre 48.000 Unzen Gold mit einem Erzgehalt von 0,71 g/t in 2,1 Mio. t Erz. In der ersten Jahreshälfte 2026 absolvierte das Unternehmen eine Bohrkampagne im Bereich der Grube Veta Madre Plus und strebt nun die Erweiterung der bestehenden Reserven um zusätzlich 20.000 Unzen Gold im aktuell geplanten Tagebaubetrieb Veta Madre Plus an.

Im Betrieb erfolgt die Goldproduktion derzeit mit der Methode der Injektionslaugung und das Unternehmen ist auf Kurs, sein Produktionsziel von 20.000 bis 22.300 Unzen Gold im Jahr 2026 auch zu erreichen.

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Foto 1: Die erste Sprengung nach der Wiederaufnahme des Förderbetriebs bei Veta Madre

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Foto 2: Das Führungsteam von La Colorada feiert die erste Sprengung

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Foto 3: Die Mannschaft am Standort La Colorada

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Foto 4: Blick auf den Bergbaubetrieb im Bereich des Veta-Madre-Cutbacks

Cyanid-Kodex

Des Weiteren gibt das Unternehmen mit Stolz bekannt, dass es den Internationalen Cyanid-Management-Kodex (International Cyanide Management Code oder Cyanid-Kodex) unterzeichnet hat. Der Cyanid-Kodex ist ein risikobasiertes Qualitätssicherungsprogramm, dessen Fokus auf den sicheren und umweltverträglichen Umgang mit Cyanid durch Gold- und/oder Silberproduzenten sowie Unternehmen, die Cyanid herstellen, lagern und transportieren, gerichtet ist. Mit diesem Schritt bekräftigt Heliostar sein Bestreben, in allen Bereichen seines Geschäftsbetriebs stets die höchsten Branchenstandards zu wahren. Als Unterzeichner verpflichtet sich Heliostar zur Einhaltung der Grundsätze des Cyanid-Kodex und zur Umsetzung der entsprechenden Verhaltensstandards (Standards of Practice). Im Rahmen dieses Programms werden die vom Betrieb La Colorada an das International Cyanide Management Institute (ICMI) übermittelten Informationen auch auf der Website des Cyanid-Kodex veröffentlicht (www.cyanidecode.org).

Qualifizierte Personen

Gregg Bush, P.Eng., und Mike Gingles, MBA, die qualifizierten Personen des Unternehmens gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, haben die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die die Grundlage dieser Pressemitteilung bilden, geprüft und die hierin enthaltenen Angaben genehmigt. Herr Bush ist als COO und Herr Gingles als VP Corporate Development bei Heliostar tätig.

Über Heliostar Metals Ltd.

Heliostar ist ein aufstrebender Goldproduzent, der sich zum Ziel gesetzt hat, bis zum Ende des Jahrzehnts 500.000 Unzen pro Jahr zu fördern. Der Cashflow aus der unternehmenseigenen Mine La Colorada in Sonora und der Mine San Agustin in Durango unterstützt die Entwicklung der zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Pipeline von Wachstumsprojekten in Mexiko und den USA. Dazu gehören das Vorzeige-Entwicklungsprojekt Ana Paula in Guerrero, das Projekt Cerro del Gallo in Guanajuato, das Projekt San Antonio in Baja Sur, das Projekt Goldstrike in Utah und das Projekt Unga in Alaska.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE:

Charles Funk

President und Chief Executive Officer

Heliostar Metals Limited

E-Mail: charles.funk@heliostarmetals.com

Tel.: +1 844-753-0045

Rob Grey

Investor Relations Manager

Heliostar Metals Limited

E-Mail: rob.grey@heliostarmetals.com

Tel.: +1 844-753-0045

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