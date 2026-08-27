IRW-News: Miningscout: Aussichtsreiche Lagerstätten: Afrikas Osten gewinnt im Bergbau an Bedeutung

IRW-PRESS: Miningscout: Aussichtsreiche Lagerstätten: Afrikas Osten gewinnt im Bergbau an Bedeutung

Afrikas ertragreiche Bergbauzentren liegen im Süden und Westen. Doch auch in mehreren östlichen Ländern des Kontinents bearbeiten Explorer vielversprechende Lagerstätten.

Der Edelmetallexplorer Alpha Exploration (ISIN: VGG3198S1074, WKN: A3DLBX) veröffentlichte Mitte August die Ergebnisse des kurz zuvor abgeschlossenen Explorationsbohrprogramms auf dem Anagulu-Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt auf der 514 km² großen Kerkasha-Lizenz in Eritrea. Anagulu stellt die zweite von drei bedeutenden Entdeckungen dar, die das Alpha-Team auf der Kerkasha-Lizenz gemacht hat. Unter den Ergebnissen: 67 Meter mit 0,38 % Kupfer und 0,10 Gramm Gold pro Tonne.

CEO John Wilton zeigte sich mit den Resultaten sehr zufrieden und betonte, die Bohrungen hätten gleich mehrere entscheidende Highlights geliefert, die das Potenzial des Projekts gezeigt und das Verständnis der Geologen für die Mineralisierung gestärkt haben. Wilton verweist auf neue Erkenntnisse zu den wichtigsten Zonen bei Anagulu. Die Bohrungen bestätigen die neue 1,25 Kilometer lange Camel-Zielzone als Kupfer-Gold-mineralisierte Quarz-Augen-Porphyr-Einheit. Solche Einheiten sind für Metallexplorer von großem Interesse, denn sie markieren oft die metallspendende Quelle für ein gesamtes System.

Alpha Exploration sieht großes Potenzial bei Kerkasha

Das Zielgebiet Camel bleibt dem Bericht der Geologen zufolge über 1,1 Kilometer nach Südwesten vollständig ungetestet, wobei sowohl Breite als auch Gehalt zunehmen. Diese ungetesteten 1,1 Kilometer des Camel-Ziels stellen die größte, höchstgradige und kontinuierlichste oberflächennahe Kupferanomalie des Projekts dar und übertreffen dien der parallel verlaufenden Discovery-Zone. Deren Kupfer-Gold-Mineralisierung wiederum wurde um 60 Meter nach Nordosten erweitert.

Die Exploration der ausgedehnten Kerkasha-Lizenz verläuft damit nach Plan. Alpha Exploration hat den Standort in Eritrea nicht ohne Grund gewählt: In dieser Weltgegend finden sich erstklassige geologische Voraussetzungen. Das Potenzial, durch Exploration neue Lagerstätten zu entdecken ist größer als in etablierten Bergbauländern. Diese Voraussetzungen und die hohen Rohstoffpreise haben die Aktivität von Bergbauunternehmen in östlichen und südöstlichen afrikanischen Ländern in den vergangenen Jahren ansteigen lassen. Zwar befinden sich die bedeutendsten Cluster noch immer im Süden und Westen des Kontinents. Doch auch in Malawi, Mosambik, Tansania, Uganda, Kenia, Eritrea und Äthiopien suchen Unternehmen nach Metallen, wobei diese Länder auf eine sehr unterschiedliche Bergbauhistorie zurückblicken.

Explorer in Ostafrika melden Erfolge

Blencowe Resources (ISIN: GB00BFCMVS34, WKN: A2PHXT) exploriert das Graphit-Projekt Orom-Cross im Norden Ugandas. 110 Bohrungen wurden niedergebracht, um Kontinuität, Dicke und Oberflächenausdehnung der Graphitmineralisierung zu testen. Mit Erfolg: Die Bohrungen ergaben laut einer Mitteilung im Frühjahr unter anderem 7,73 % graphitischen Kohlenstoff ab der Oberfläche bis in knapp 31 Meter Tiefe.

Perseus Mining (ISIN: AU000000PRU3, WKN: AU000000PRU3) legte im Februar eine überarbeitete Erzreservenschätzung für das Goldprojekt Nyanzaga im Norden Tansanias vor. Das Projekt liegt unweit der Geita-Mine von AngloGold Ashanti (ISIN: GB00BRXH2664, WKN: A3EQAK). Die Reservenschätzung liegt nun bei 90,9 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,38 Gramm Gold pro Tonne für 4,0 Mio. Unzen Gold. Die kombinierte gemessene und abgeleitete Mineralressource für das Projekt wird auf 110,4 Mio. t mit einem Gehalt von 1,33 Gramm Gold pro Tonne für 4,7 Mio. Unzen Gold geschätzt. Weitere 6,5 Mio. Tonnen Material mit einem Gehalt von 1,6 Gramm Gold pro Tonne und 343.000 Unzen Gold werden als abgeleitete Mineralressourcen klassifiziert. Die jüngste Phase der Ressourcendefinitionsbohrungen hat die Lebensdauer der Mine des Projekts auf 16 Jahre verlängert, darunter 14 Jahre Produktion mit mehr als 200.000 Unzen Gold pro Jahr.

Sovereign Metals (ISIN: AU000000SVM6, WKN: A0LEG3) exploriert in Malawi das Rutil-Graphit-Projekt Kasiya. Rutil ist ein Titanerz aus der Klasse der Oxide und wird zur Gewinnung von Titanmetall, als weißes Pigment (Titanweiß) in Farben und für Schweißelektroden eingesetzt. Im März wurde im Vorfeld einer geplanten Machbarkeitsstudie die Ressourcenschätzung deutlich erhöht: Auf 2,1 Mrd. Tonnen mit 0,96 % Rutil für 20,3 Mt enthaltenes Rutil mit 0,95 % sowie 20 Mt Graphit.

Shanta Gold (ISIN: GB00B0CGR828, WKN: A0JMP8) exploriert das West-Kenya-Projekt rund eine Autostunde von Kenias drittgrößter Stadt Kisumu entfernt. Es umfasst zwei bedeutende Lagerstätten: Ramula-Mwibona und Isulu-Bushiangala. Für beide Lagerstätten liegen NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzungen vor. Eine Machbarkeitsstudie wurde bereits erstellt, aktuell liegt der Fokus auf der Projektfinanzierung.

Alpha Exploration CEO John Wilton sieht das Potenzial von Anagulu - und erst recht das von Kerkasha - noch lange nicht aufgedeckt. Jedes Resultat absolvierter Exploration eröffnet weitere Ziele, wodurch das Ausmaß des Projekts weiter wächst. So auch nach dem letzten Bohrprogramm: Wilton zufolge deuten Bohrergebnisse in Verbindung mit Schürfgrabenergebnissen auf einen Zieltrend von etwa 700 Metern Länge südwestlich der Discovery-Zone hin, der bislang nur begrenzt erbohrt wurde und sich deshalb als neues Bohrziel eignet.

Die Aktie des Unternehmens bewegt sich derweil seit Ende 2025 in einem Seitwärtstrend, dessen unterer Bereich zuletzt nicht mehr erreicht wurde. Fortgesetzt erfolgreiche Explorationsergebnisse sollten dem Kurs daher nicht nur wegen des günstigen Umfelds für Kupfer und Gold wieder neuen Antrieb verleihen.

Weitere Informationen zu Alpha Exploration finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

https://www.miningscout.de/minenaktien/alpha-exploration-ltd/

Unternehmen: Alpha Exploration Ltd.

TSXV: ALEX

ISIN: VGG3198S1074

WKN: A3DLBX

Webseite: https://alpha-exploration.com/

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