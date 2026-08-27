IRW-News: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.: Sierra Madre veröffentlicht solide Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2026 und treibt seine Wachstumspläne voran

IRW-PRESS: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.: Sierra Madre veröffentlicht solide Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2026 und treibt seine Wachstumspläne voran

123.483 Unzen Silberäquivalent im 2. Quartal 2026 verkauft; Quartalsumsatz von 8,23 Millionen US-Dollar und Bruttogewinn von 1,58 Millionen US-Dollar; Phase I der Erweiterung von La Guitarra soll noch vor Ende des 3. Quartals 2026 in Betrieb gehen

Vancouver, British Columbia, 27. August 2026 / IRW-Press / Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) (Sierra Madre oder das Unternehmen) - https://www.commodity-tv.com/play/sierra-madre-gold-and-silver-well-on-track-to-become-a-mid-tier-primary-silver-producer/ - freut sich, die Finanzergebnisse für das am 30. Juni 2026 endende Quartal (2. Quartal 2026) bekannt zu geben. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Beträge in US-Dollar angegeben.

Alex Langer, Chief Executive Officer, erklärte: Das zweite Quartal war für Sierra Madre ein sehr produktives Quartal mit einem Nettoumsatz von 8,23 Millionen US-Dollar und einem Bruttogewinn von 1,58 Millionen US-Dollar aus La Guitarra, da wir erhebliche Fortschritte bei der Erweiterung erzielt, den Hochlauf der Minen Coloso und Nazareno fortgesetzt und zusätzliche Ausrüstung sowie Personal zur Unterstützung der gesteigerten Produktion bereitgestellt haben. Bei der Suche nach der für Phase I erforderlichen Aufbereitungsanlage hat das Unternehmen eine Anlage gefunden und erworben, die größer ist als ursprünglich geplant, in der Erwartung, dass sie die Aufbereitungsanforderungen für beide Phasen der Erweiterung erfüllen wird. Zwar haben sich die Fertigstellung von Phase I aufgrund der zusätzlichen Fundament- und Elektroarbeiten für die größere Anlage sowie bestimmter Lieferverzögerungen bei anderen Komponenten der Phase-I-Erweiterung um mehrere Wochen verzögert, doch gehen wir weiterhin davon aus, dass die Inbetriebnahme von Phase II noch vor Ende des dritten Quartals 2027 erfolgen wird. Die Durchsatzmengen haben im August bisher bis zu 672 Tonnen pro Tag erreicht. Im Juni haben wir zudem den Erwerb einer zweiten, im Wesentlichen produktionsbereiten Anlage, der Silbermine Del Toro im Bundesstaat Zacatecas, abgeschlossen und damit unsere auf die Produktion in Mexiko ausgerichtete Plattform weiter ausgebaut. Wir schlossen das Quartal mit einem Betriebskapital von 25 Millionen US-Dollar und kurzfristigen Impulsen ab, darunter der Abschluss der Erweiterung der Phase I und der Beginn der Bohrungen im East District bei La Guitarra.

Highlights des 2. Quartals 2026

· Umsatz: Der Silberumsatz belief sich im Quartal auf insgesamt 5,0 Millionen US-Dollar (75,65 US-Dollar pro Unze) und der Goldumsatz auf insgesamt 4,3 Millionen US-Dollar (4.529 US-Dollar pro Unze). Die Silbererlöse für das am 30. Juni 2025 endende Quartal (2. Quartal 2025) beliefen sich auf 2,2 Millionen US-Dollar (33,36 US-Dollar pro Unze) und die Golderlöse auf 3,6 Millionen US-Dollar (3.272 US-Dollar pro Unze).

· Das bereinigte EBITDA belief sich für das am 30. Juni 2026 endende Halbjahr (1. Halbjahr 2026) auf 3,5 Millionen Dollar, verglichen mit 2,6 Millionen Dollar für das am 30. Juni 2025 endende Halbjahr (1. Halbjahr 2025).

· Der Bruttogewinn belief sich im zweiten Quartal 2026 auf 1,58 Millionen US-Dollar, verglichen mit 1,69 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2025.

· Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit: Das Unternehmen erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2026 einen Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 1,89 Millionen US-Dollar, verglichen mit 1,37 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2025.

· Die liquiden Mittel beliefen sich zum 30. Juni 2026 auf insgesamt 22,2 Millionen US-Dollar, bei einem Betriebskapital von 25,0 Millionen US-Dollar, verglichen mit 13,2 Millionen US-Dollar bzw. 14,4 Millionen US-Dollar zum 31. März 2026.

· Die Tagesproduktion erreicht nun bis zu 672 Tonnen pro Tag (tpd), was einer Steigerung von 34 % gegenüber dem vorherigen Niveau von 500 tpd entspricht.

· Übernahme von Del Toro: Nach der Zustimmung der Aktionäre (Pressemitteilung vom 28. April 2026) und der Genehmigung durch die mexikanische Kartellbehörde (bekannt gegeben am 22. Mai 2026) hat das Unternehmen die Übernahme einer 100-prozentigen Beteiligung an der Silbermine Del Toro abgeschlossen, wie am 22. Juni 2026 bekannt gegeben wurde. Im Zuge dieser Übernahme schloss Sierra Madre eine begleitende Finanzierung mit einem Bruttoerlös von 57,5 Millionen CAD ab.

· Die geologischen Kartierungen und Probenahmen in Del Toro haben begonnen; eine Neubewertung der Vermessungsdaten ist im Gange, und der Beginn der Bohrungen wird für Mitte 2027 erwartet.

· Exploration im East District: Nach Quartalsende erhielt Sierra Madre, wie am 14. Juli 2026 bekannt gegeben, die Genehmigung, mit Bohrungen im East District des Guitarra-Komplexes zu beginnen. Derzeit laufen Arbeiten zur Zieldefinition, wobei bereits Angebote für ein subhorizontales Langloch-Bohrprogramm vorliegen, das vom Grundstück Tlacotal (einem für den Bergbau ausgewiesenen, genehmigten Gebiet) aus geplant ist. Der Beginn der Bohrungen wird für das zweite Halbjahr 2026 erwartet.

· Rückzahlung des Darlehens an First Majestic: Wie am 8. Juli 2026 bekannt gegeben, hat das Unternehmen das nicht revolvierende, besicherte Darlehen in Höhe von 5 Millionen US-Dollar bei First Majestic Silver vollständig zurückgezahlt.

Detaillierte Produktionsstatistiken für das zweite Quartal 2026 sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Tabelle 1: Produktionskennzahlen für das 2. Quartal 2026 und das 2. Quartal 2025

2. Quartal 2026 2. Quartal 2026

Verarbeitetes Material (verarbeitete Tonnen) 41.567 41.235

Produzierte AgEq-Unzen (i) 137.313 146.963

Geförderte Silber-Unzen 64.315 66.011

Produzierte Unzen Gold 945 1.048

Barproduktionskosten pro Tonne (iii) 142,44 78,51

Cash-Kosten pro produzierter AgEq-Unze (ii) 49,28 26,89

Gesamt-Cash-Kosten pro produzierter AgEq-Unze 54,73 32,54

produzierte AgEq-Unze (iii)

123.483 173.562

Verkaufte AgEq-Unzen (ii)

Verkaufte Silberunzen 66.691 65.683

Verkaufte Unzen Gold 943 1.096

Durchschnittlicher erzielter Preis pro verkaufter 75,45 33,22

AgEq-Unze

(ii)

Silberausbeute (%) 73,58 76,62

Au-Metallausbeute (%) 67,97 77,95

Ag-Gehalt in g/t (iv) 65,27 65,10

Au-Gehalt in gpt (iv) 1,05 1,01

Erschließungsmeter 1.188 591

(i) Die produzierten AgEq-Unzen wurden für alle Zeiträume unter Verwendung eines Verhältnisses von 77,27 Au:Ag ermittelt, basierend auf dem Verhältnis, das im technischen Bericht von 2023 mit dem Titel NI 43-101 La Guitarra Technical Report, La Guitarra Mineral Resource Estimate, Guitarra Silver-Gold Project verwendet wurde.

(ii) Die verkauften AgEq-Unzen wurden anhand der tatsächlichen Silber- und Goldpreise ermittelt, die im Laufe des Quartals erzielt wurden. Das zugrunde gelegte Verhältnis betrug 60,22 Au:Ag für das 2. Quartal 2026 und 98,43 Au:Ag für das 2. Quartal 2025.

(iii) Das Unternehmen berichtet über Nicht-GAAP-Kennzahlen, darunter die Cash-Produktionskosten pro Tonne, die Cash-Kosten pro produzierter AgEq-Unze, die All-in-Sustaining-Cash-Kosten pro produzierter AgEq-Unze und den durchschnittlichen realisierten Preis pro verkaufter AgEq-Unze sowie das bereinigte EBITDA und das Betriebskapital. Diese Kennzahlen werden in der Bergbauindustrie häufig als Leistungsmaßstab verwendet, haben jedoch keine standardisierte Bedeutung und können von den Methoden anderer Unternehmen mit ähnlichen Bezeichnungen abweichen. Definitionen und Überleitungen zu GAAP-Kennzahlen finden Sie im Abschnitt Nicht-GAAP- und sonstige Finanzkennzahlen weiter unten.

(iv) Gramm pro Tonne (gpt)

Betriebliche Details

· Produktion: Im Vorfeld der Erweiterungspläne für die Phasen I und II hat Sierra Madre einen Auftragnehmer ausgewählt, um die Produktion in den hochgradigeren Minen Coloso und Nazareno hochzufahren; die Arbeiten des Auftragnehmers begannen Mitte Juni. Die Bergleute und Maschinen von Sierra Madre konzentrieren sich nun darauf, die Produktion in der Mine Guitarra zu beschleunigen.

· Kosten: Die Cash-Kosten im zweiten Quartal 2026 wurden durch den Hochlauf und die Erschließungsarbeiten bei Coloso und Nazareno negativ beeinflusst, was dazu führte, dass ein erheblicher Teil der Produktion aus Erschließungsstollen und aus Mineralisationen außerhalb der Ressourcen mit geringerem Gehalt stammte. Die gestiegenen Rohstoffpreise trugen zwar zum Umsatz bei, erhöhten jedoch auch unsere Cash-Kosten durch höhere Lizenzgebühren und Steuern. Die Aufwertung des mexikanischen Pesos gegenüber dem US-Dollar, inflationsbedingte Auswirkungen auf die Inputkosten sowie steigende Löhne der Beschäftigten wirkten sich ebenfalls auf die Kosten aus.

· Ausbeuten: Die Gold- und Silberausbeuten gingen zurück, da durch die laufenden Erschließungsarbeiten neue Abbaugebiete erschlossen wurden und sich daraus eine Mischung aus Erzaufkommen aus drei Abbauzentren ergab. Sierra Madre hat vor Ort ein metallurgisches Labor errichtet, um das Mischverfahren zu optimieren.

· Stromerzeugung: Im 2. Quartal 2026 kam es aufgrund von Wetterereignissen weiterhin zu Stromausfällen, was zu steigenden Kosten führte. Sierra Madre erwarb einen 1.250-Kilowatt (kW) Diesel-Notstromgenerator für Coloso und Nazareno (die Installation ist im Gange) sowie zwei 1.500-kW-Diesel-Notstromgeneratoren für die Anlage. Die Installation der beiden Generatoren in Guitarra wurde Mitte August 2026 abgeschlossen; sie werden voraussichtlich im September voll betriebsfähig sein.

· Ausrüstung: Die Verlegung eines Muki-Jumbo-Bohrgeräts mit schmalem Profil in die Mine Guitarra soll die Erschließung und den Abbau schmalerer und hochgradigerer Adern im Gebiet San Raphael sowie der Juliet-Ader unterstützen. Nach Quartalsende hat der Umbau einer 0,5-Yard-Schaufelbahn die Verdünnung und die Abbaukosten für die Juliet-Ader reduziert.

· Sierra Madre hat im April außerdem zwei Muldenkipper erworben, um die im Rahmen des Tailings-Buttress-Programms und für den Transport bei Coloso eingesetzten Mietfahrzeuge zu ersetzen, was voraussichtlich zu Kostensenkungen führen wird. Zudem wurden zwei Schaufeln angeschafft, um die durch die Erweiterung gesteigerten Abbauraten zu unterstützen.

· Coloso und Nazareno: Der Abbau im hochgradigeren Untertagebau Coloso wurde Ende des ersten Quartals 2025 wieder aufgenommen (die geschätzten Ressourcengehalte bei Coloso sind sowohl bei Silber als auch bei Gold deutlich höher als in den Adern der Mine Guitarra Eine Kopie des NI 43-101-Berichts für das Jahr 2023, der von TechSer Mining Consultants Ltd. (TechSer) aus Vancouver, B.C., durch David Thomas, P.Geo. und QP Geology sowie Cristian Garcia, P.Eng. und QP Mining, unter dem Titel La Guitarra Mineral Resource Estimate Guitarra Silver-Gold Project, Temascaltepec, Estado de México, Mexiko mit Stichtag 24. Oktober 2023, ist auf SEDAR+ und auf der Website des Unternehmens unter https://sierramadregoldandsilver.com/presentations/NI-43-101-La-Guitarra-Mineral-Resource-Estimate.pdf verfügbar.

). Im September 2025 gab Sierra Madre zudem die Wiederaufnahme des Abbaus in der Mine Nazareno bekannt.

· Bei Coloso wurde die Entwässerung der unteren Sohlen beschleunigt, und die Produktion aus den Ressourcenblöcken unterhalb der bestehenden Abbaustätten wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 beginnen. Bei Nazareno wurde Ende April 2026 die volle Produktion aus Langloch-Abbaukammern auf der Sohle 180 aufgenommen.

Fortschritte bei der Erweiterung

· Wie am 8. September 2025 angekündigt, hat das Unternehmen einen Plan zur Erweiterung der Produktionskapazität in Guitarra in Form eines zweistufigen Programms auf den Weg gebracht, wobei die erste Phase darauf abzielt, die Nennkapazität der Mühle von 500 tpd auf einen Bereich von 750-800 tpd zu erhöhen. Die zweite Phase wird voraussichtlich bis zum 3. Quartal 2027 abgeschlossen sein, mit dem Ziel, die Kapazität in Guitarra auf 1.200 bis 1.500 tpd zu erhöhen.

· Da für Phase I eine größere Mühle als ursprünglich geplant angeschafft wurde, waren zusätzliche Fundament- und Elektroarbeiten erforderlich - Sierra Madre geht nun davon aus, die Produktionskapazität der Phase 1 noch vor Ende des dritten Quartals 2026 zu erreichen. Durch den Kauf dieser größeren Mühle konnte die Fertigstellung dieses Teils der Phase-II-Erweiterung vorzeitig vorangetrieben werden.

· Seit Ende des 2. Quartals 2026 sind die Fundamentarbeiten für die Kugelmühle, die Hilfsanlagen und die Gebäudehülle abgeschlossen, und ein Laufkran wurde installiert.

· Umbauten an der bestehenden Mühle und die Installation von Pumpen mit höherer Förderleistung führten zu einer Steigerung der gesamten Durchsatzkapazität der Mühle: Die Tagesproduktion erreicht nun bis zu 672 tpd, was einer Steigerung von 34 % gegenüber dem bisherigen Niveau von 500 tpd entspricht.

· Die Überholung der im Dezember 2025 erworbenen gebrauchten Kugelmühle wurde Ende des ersten Quartals 2026 abgeschlossen, wodurch sich ihre Nennmahlkapazität auf 900 tpd erhöhte.

· Ein im vierten Quartal 2025 angeschaffter Standard-Vorbrechbrecher nahm im April 2026 (zwei Monate vor dem geplanten Termin) den Vollbetrieb auf. Zusammen mit den Umbauten am Vorbrecher wird erwartet, dass diese Erweiterung es dem Kreislauf ermöglicht, das Phase-I-Ziel von 750-800 tpd zu übertreffen.

· Der Bau des Eindickertanks wurde Mitte August 2026 abgeschlossen; derzeit laufen Tests der mechanischen und elektrischen Schaltkreise - der Eindicker wird voraussichtlich bis Ende September betriebsbereit sein. Versandverzögerungen haben die Fertigstellung gegenüber der ursprünglichen Schätzung von Ende Juni 2026 verzögert.

· Der Eindicker ist darauf ausgelegt, die Abraumhalden auf einen Feststoffgehalt von ±60 % einzudicken, wodurch ein erheblicher Teil der Abraumhalden unter Verwendung der vorhandenen Pumpanlagen direkt in offene Abbaukammern unterhalb der Hauptebene des San-Raphael-Bergwerks gepumpt werden kann.

· Sierra Madre hat zudem beschlossen, mit dem Bau der neuen, genehmigten Trockenlageranlage für Abraum fortzufahren. Die Rodungsarbeiten sollen im Oktober beginnen. Für die Erweiterung in Phase II wird außerdem der Bau einer Filteranlage und eines zweiten Eindickers erforderlich sein.

Ausblick

· Sierra Madre arbeitet weiterhin an der Optimierung des Abbaus und der Aufbereitung vor Ort, treibt die Inbetriebnahme der Minen Coloso und Nazareno voran und stockt das Personal im Vorfeld der erwarteten Produktionssteigerungen im Rahmen der Erweiterungsphasen I und II auf. Mit der Einführung zusätzlicher Ausrüstung in den Betrieb werden weiterhin neue Abbauflächen erschlossen.

· Das Unternehmen rechnet zudem mit einer Produktionssteigerung durch die kürzlich erfolgte Wiederaufnahme des Betriebs in Coloso und Nazareno, da die Erschließung der Minen voranschreitet, die Entwässerung fortgesetzt wird und Fortschritte in Richtung der hochgradigeren Bereiche erzielt werden.

· Da die erste Phase der Erweiterung von Guitarra voraussichtlich bis Ende September abgeschlossen sein wird, rechnet Sierra Madre ab dem dritten Quartal 2026 mit einer höheren Produktion und einer damit einhergehenden Kostensenkung.

Finanzüberblick zum Quartal

Die nachstehend aufgeführten ausgewählten Finanzinformationen basieren auf den ungeprüften verkürzten konsolidierten Zwischenabschlüssen des Unternehmens für die jeweils aufgeführten Quartale, die gemäß den für die Quartalsberichterstattung geltenden IFRS erstellt wurden:

30. Juni 31. März 31. Dez. 30. September 30. Juni 31. März 31. Dez. 30. September

2026 (2. Quartal) 2026 (Q1) 2025 (4. Quartal) 2025 (3. Quartal) 2025 (2. Quartal) 2025 (Q1) 2024 (4. Quartal) 2024 (3. Quartal)

($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($)

Umsatz 8.232.135 10.108.067 8.318.599 5.919.211 5.756.997 4.960.887 3.911.542 2.668.991

Bruttogewinn 1.577.979 3.610.034 3.719.115 2.103.308 1.687.796 1.355.999 1.085.167 381.405

Aktienbasierte 131.576 849.506 345.298 654.394 242.758 153.241 330.820 477.867

Vergütung

Ertragsteuerrückerstatt (565.664) (1.280.269) 6.046.531 (185.308) (166.810) (129.081) (44.084) (5.791)

ung

(Aufwand)

Ergebnis des Quartals 37.226 338.839 7.454.684 67.842 276.160 335.875 (37.936) (855.766)

Ergebnis je Aktie - 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 (0,00) (0,01)

unverwässert und

verwässert

Diese Pressemitteilung sollte in Verbindung mit dem verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss des Unternehmens für das am 30. Juni 2026 endende Quartal und dem dazugehörigen Bericht der Geschäftsführung über die Finanz- und Betriebs en (MD&A) gelesen werden, die beide auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Website des Unternehmens (www.sierramadregoldandsilver.com) verfügbar sind.

Das Unternehmen berichtet über Nicht-GAAP-Kennzahlen, darunter die Cash-Produktionskosten pro Tonne, die Cash-Kosten pro produzierter AgEq-Unze, die All-in-Sustaining-Cash-Kosten pro produzierter AgEq-Unze und den durchschnittlichen realisierten Preis pro verkaufter AgEq-Unze sowie das bereinigte EBITDA und das Betriebskapital. Diese Kennzahlen werden in der Bergbauindustrie häufig als Leistungsmaßstab verwendet, haben jedoch keine standardisierte Bedeutung und können von den Methoden anderer Unternehmen mit ähnlichen Bezeichnungen abweichen. Definitionen und Überleitungen zu GAAP-Kennzahlen finden Sie im Abschnitt Non-GAAP and Other Financial Measures des MD&A des Unternehmens für das zweite Quartal 2026 unter.

Qualifizierte Person

Herr Gregory Smith, P. Geo, Direktor von Sierra Madre, ist eine qualifizierte Person im Sinne der NI 43-101 und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Daten und Informationen geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin offengelegten technischen und wissenschaftlichen Daten verifiziert.

Über Sierra Madre

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) ist ein Edelmetallproduzent und Explorationsunternehmen, das sich auf den Betrieb, die Exploration und die Erschließung seines Bergbaukomplexes Guitarra im Bergbaugebiet Temascaltepec in Mexiko konzentriert. Die Mine Guitarra ist ein genehmigter Untertagebau, zu dem eine Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 500 tpd gehört, die bis Mitte 2018 in Betrieb war und im Januar 2025 die kommerzielle Produktion wieder aufgenommen hat.

Im Juni 2026 schloss Sierra Madre die Übernahme der Silbermine Del Toro ab und erweiterte damit sein auf Mexiko ausgerichtetes Silber- und Goldportfolio um eine ehemals produzierende, vollständig genehmigte Anlage.

Das Unternehmen hält zudem das über 2.600 ha große Tepic-Projekt, das eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung mit geringer Sulfidierung und einer bestehenden historischen Ressource beherbergt.

Das Managementteam von Sierra Madre hat Schlüsselrollen bei der Leitung der Exploration und Erschließung von Silber- und Goldmineralreserven sowie Mineralressourcen gespielt. Das Expertenteam von Sierra Madre hat insgesamt über 1 Milliarde Dollar für Bergbauunternehmen eingeworben.

Im Namen des Vorstands von Sierra Madre Gold and Silver Ltd.,

Alexander Langer

Alexander Langer

Präsident, Vorstandsvorsitzender und Direktor

778-820-1189

Kontakt:

investor@sierramadregoldandsilver.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu Produktionsentscheidungen

Die Entscheidung des Unternehmens, die Mine in die kommerzielle Produktion zu überführen, eine Mine zu erweitern, andere produktionsbezogene Entscheidungen zu treffen oder anderweitig Bergbau- und Aufbereitungsmaßnahmen durchzuführen, basiert weitgehend auf internen, nicht öffentlichen Unternehmensdaten und Berichten aus früheren Betriebsphasen sowie den Ergebnissen von Testabbau und -aufbereitung. Das Unternehmen stützt seine Produktionsentscheidungen nicht auf NI 43-101-konforme Reservenabschätzungen, vorläufige wirtschaftliche Bewertungen oder Machbarkeitsstudien, weshalb besteht ein höheres Risiko und eine größere Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen wirtschaftlichen Ergebnisse des Guitarra-Bergbaukomplexes, einschließlich einer erhöhten Unsicherheit hinsichtlich des Erreichens eines bestimmten Ausbeutegrades der Mineralien oder der Kosten für diese Gewinnung, einschließlich erhöhter Risiken im Zusammenhang mit der Erschließung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte sowie eines höheren technischen Risikos eines Scheiterns, als dies der Fall wäre, wenn eine Machbarkeitsstudie abgeschlossen worden wäre und als Grundlage für eine Produktionsentscheidung herangezogen worden wäre.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (im Sinne der Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen oder anderweitigen Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Häufig, jedoch nicht immer, lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen anhand der Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet, wird erwartet, veranschlagt, geplant, schätzt, prognostiziert, vorhersagt, prognostiziert, beabsichtigt, strebt an, zielt darauf ab, geht davon aus oder glaubt oder durch Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Ausdrücke erkannt werden oder durch Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen können, könnten, sollten, würden, möglicherweise oder werden ergriffen, eintreten oder erreicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu Diskussionen über zukünftige Pläne, einschließlich des erwarteten Zeitpunkts von Konzentratlieferungen; die Steigerung der Produktion durch das Unternehmen; die wöchentliche Erzielung von Umsätzen durch das Unternehmen und die Tatsache, dass diese Umsätze es dem Unternehmen ermöglichen, ohne weiteren Kapitalbedarf problemlos zu expandieren; die Produktion sowie deren erwarteter Zeitpunkt und Produktionsniveau.

Die zukunftsgerichteten Aussagen sind mit zahlreichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehört unter anderem, dass die prognostizierten Produktionsmengen erreicht und die bestehenden Produktionsmengen aufrechterhalten werden.

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Obwohl die Unternehmensleitung versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen auf solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist.

QUELLE: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

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