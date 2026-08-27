IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaTech wurde anlässlich der Vergabe der AgTech Breakthrough Awards 2026 für seine ZenaDrone-Lösungen für die Präzisionslandwirtschaft zum Sieger in der Kategorie Drone Technology of the Year gekürt

IRW-PRESS: ZenaTech Inc.: ZenaTech wurde anlässlich der Vergabe der AgTech Breakthrough Awards 2026 für seine ZenaDrone-Lösungen für die Präzisionslandwirtschaft zum Sieger in der Kategorie Drone Technology of the Year gekürt

Vancouver, British Columbia, 27. August 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (ZenaTech oder das Unternehmen) - ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat - gibt bekannt, dass es im Rahmen der Verleihung der AgTech Breakthrough Awards 2026 zum Sieger in der Kategorie Drone Technology of the Year gekürt wurde.

Die Präzisionslandwirtschaft ist einer der faszinierendsten kommerziellen Einsatzbereiche für KI-Drohnen, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. Die Lösungen von ZenaDrone können Landwirten dabei helfen, Stressfaktoren für ihre Pflanzen frühzeitig zu erkennen, große Flächen schneller zu überwachen sowie Wasser, Dünger und Pflanzenschutzmittel präziser einzusetzen. Die Umwandlung von Luftbilddaten in zeitnahe, umsetzbare Erkenntnisse kann die Betriebskosten senken, die Produktivität steigern und für höhere Erträge sorgen. Die Anerkennung Drone Technology of the Year ist bezeichnend für die zunehmende Bedeutung von automatisierten Drohnen in der Landwirtschaft und unterstützt unsere Strategie, die größten und wichtigsten Branchen der Welt mit modernen Lösungen zu versorgen.

Die Auszeichnung würdigt ZenaTechs Tochtergesellschaft ZenaDrone und deren innovative Drohnentechnologien, die der Präzisionslandwirtschaft durch KI-gestützte Luftbilddaten zu Wachstum verhelfen. Die landwirtschaftlichen Lösungen des Unternehmens, die sich derzeit noch im Prüf- und Pilotstadium befinden, sollen Anbaubetrieben dabei helfen, die Überwachung der Pflanzengesundheit zu verbessern, die Bewässerung und den Einsatz von Düngemitteln zu optimieren, Schädlinge und Krankheiten früher zu erkennen sowie fundierte Entscheidungen mithilfe von Echtzeit-Luftbilddaten und modernen Analysemethoden zu treffen.

Die Drohne ZenaDrone 1000 sowie die Drohnen der IQ-Serie sind so konzipiert, dass sie autonomes Fliegen, KI und moderne Bildgebung miteinander kombinieren und Landwirten dabei helfen, ihre Felder zu überwachen und zu kartieren, die Gesundheit ihrer Pflanzen zu beurteilen bzw. Krankheiten und Pflanzenstress zu erkennen, Pflanzen und Unkraut mengenmäßig zu erfassen, das Pflanzenwachstum zu kontrollieren sowie Bereiche, die Wasser, Dünger oder Schädlingsbekämpfungsmittel benötigen, zu ermitteln. Anhand des Datenmaterials und der 3D-Geländekarten sind präzisere Entscheidungen bei Bewässerung, Sprühanwendungen, Aussaat und Ernte möglich, und gleichzeitig kann die Drohnenüberwachung auch bei der Überwachung des Viehbestands unterstützen und für mehr Sicherheit im Farmbetrieb sorgen. Dank dieser Möglichkeiten ist weniger manuelle Feldarbeit erforderlich, Produktivität und Erträge steigen, die Kosten sinken und der Verbrauch von Wasser und landwirtschaftlichen Betriebsmitteln wird auf ein Mindestmaß reduziert.

ZenaTech expandiert mit seinem Drone-as-a-Service-Geschäft in verschiedene Branchen, wie etwa in die Landwirtschaft, wo der Bedarf an komfortablen, schlüsselfertigen Abonnementdiensten zur Erfassung autonomer Luftbilddaten und KI-gestützter Analysen, die den Besitz und Betrieb von eigenen Drohnen überflüssig machen, stetig wächst. Mit den ganzheitlichen Lösungen samt Drohnenhardware und -software sowie KI-Diensten lassen sich die zeitaufwändigen Feldinspektionen der Kunden bequem automatisieren und wertvolle Erkenntnisse ableiten, die mit herkömmlichen Methoden nur schwer oder gar nicht zu bewerkstelligen sind.

Das Programm der AgTech Breakthrough Awards zählt zu den weltweit führenden Auszeichnungsplattformen der Branche und holt Unternehmen, Technologien und Produkte vor den Vorhang, die als Innovationstreiber für den gesamten Sektor der Agrotechnik fungieren. Das jährliche Programm würdigt bahnbrechende Lösungen, die durch Fortschritte in den Bereichen Automatisierung, künstliche Intelligenz, Robotik, Präzisionslandwirtschaft, Nachhaltigkeit und digitale Landwirtschaft einen Wandel in der modernen Landwirtschaft einleiten. Das Programm ist zentraler Bestandteil von Tech Breakthrough, einer weltweit führenden Marktforschungsorganisation, die herausragende technologische Innovationen in den wettbewerbsintensivsten Technologiebranchen von heute ermittelt und würdigt.

Über ZenaTech

ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte autonome Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Wirtschaft, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service-(DaaS)-Geschäft sowie eine SaaS-Sparte für Unternehmen mit Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Rollup-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen, einschließlich Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares und wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Australien treibt ZenaTech KI-Drohnen für die Landwirtschaft und die Logistik sowie für ISR-, Fracht- und Counter-UAS-Anwendungen für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärmen, Quantencomputing und fortschrittlicher KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die mit Technologien des maschinellen Lernens und der prädiktiven Analytik sowie fortschrittlichen Computing-Technologien ausgestattet sind und bei Anwendungen in der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung und Industrie zum Einsatz kommen. Dazu zählen multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungseinsätze. Das Produktportfolio umfasst die Drohne ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungsanwendungen und den Transport von Spezialfrachten, die Drohne IQ Nano für das Bestandsmanagement und die Sicherheit in Innenräumen, die Drohne IQ Square für Inspektions- und Wartungsdienste im Freien, die Drohne IQ Quad für die Landvermessung und die Drohne IQ Aqua für Einsätze unter Wasser. ZenaDrone betreibt drei internationale Produktionsstätten in Arizona, Dubai und Taiwan und arbeitet an der Weiterentwicklung maritimer Abfangdrohnen zur Abwehr unbemannter Luftfahrtsysteme (Counter-UAS) sowie eines integrierten Verteidigungssystems.

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ZenaTech

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Für Investoren:

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