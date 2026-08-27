Israel: Deutschland sollte US-Sanktionen gegen Iran "konsequent unterstützen"

Berlin, 27. ⁠Aug (Reuters) - Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, fordert mehr wirtschaftlichen und politischen Druck auf den Iran. "Schließlich hält das Regime die Weltwirtschaft in der Straße von Hormus in Geiselhaft", sagte Prosor am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Die USA würden nun die ‌letzten Schlupflöcher schließen – bei Kryptowährungen, Gold oder der iranischen Schattenflotte. Damit entzögen sie dieser Erpressung die finanzielle Grundlage. "Es liegt deshalb im direkten Interesse Deutschlands und ⁠Europas, die ⁠neuen Sanktionsmaßnahmen konsequent zu unterstützen", forderte der Botschafter. US-Finanzminister Scott Bessent hatte am Montag neue Sanktionen vorgestellt, die den Iran dazu bringen sollen, in dem Konflikt nachzugeben.

Deutschland betreibt weiterhin Handel mit der Islamischen Republik. Die deutschen Exporte in den Iran sind im ersten Halbjahr angesichts des Nahost-Krieges aber eingebrochen. Sie ‌fielen um 52 Prozent schwächer aus als ein ‌Jahr zuvor und summierten sich auf nur noch gut 237 Millionen Euro, wie aus Daten des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. Damit belegt der Iran in der Rangliste der ⁠wichtigsten Abnehmerländer von Waren "Made in Germany" den 86. Platz - direkt hinter Libyen und ‌dem Libanon, aber noch vor Bangladesch und ⁠Albanien. Traditionell werden vor allem chemische Produkte und Maschinen in den Iran geliefert.

Die Importe aus dem Iran nahmen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres um 14 Prozent auf knapp 100 Millionen Euro ab. ‌Deutschland führt vor allem Nahrungsmittel und ⁠Rohstoffe aus dem Land ein.

Der Konflikt hatte ⁠vor rund sechs Monaten mit amerikanischen und israelischen Angriffen auf den Iran begonnen. Seitdem sind Tausende Menschen ums Leben gekommen, die meisten von ihnen im Iran und im Libanon. Ein im Juni geschlossenes Interimsabkommen ist mittlerweile Makulatur. Obwohl der Krieg die konventionelle militärische Schlagkraft des Irans geschwächt und den damaligen geistlichen Führer Ajatollah Ali Chamenei das Leben gekostet hat, verfügt das Land weiterhin über genügend Raketen- und Drohnenarsenale, um Schiffe in der ⁠Region zu bedrohen. Der genaue Stand des iranischen Atomprogramms ist unklar.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)