Kaufkraft steigt wegen höherer Inflation langsamer

Berlin, 27. Aug (Reuters) - ⁠Der Inflationsschub durch den Iran-Krieg lässt die Reallöhne in Deutschland so langsam wachsen wie seit über einem Jahr nicht mehr. Die Bruttomonatslöhne der Arbeitnehmer einschließlich Sonderzahlungen wuchsen im zweiten Quartal um 4,1 Prozent zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Wird der Anstieg der Verbraucherpreise von 2,5 ‌Prozent abgezogen, bleibt ein Reallohnzuwachs von rund 1,5 Prozent übrig. Das ist das kleinste Kaufkraftplus seit Anfang 2025. In den beiden Vorquartalen fiel es mit 1,8 und 1,9 Prozent ⁠höher aus.

Experten rechnen ⁠mit einem weiteren Dämpfer. "Im laufenden dritten Quartal wird die Inflationsrate wohl erneut etwas höher ausfallen", sagte Ökonom Dominik Groll vom Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW). Hohe Kraftstoffpreise als Folge des Iran-Kriegs und das Ende des staatlichen Tankrabatts haben die Teuerungsrate im Juli auf 2,8 Prozent getrieben. Zudem dürften die Löhne nicht mehr so stark steigen. "Vor diesem Hintergrund werden die Reallöhne voraussichtlich abermals ‌langsamer steigen", sagte Groll voraus.

"GUTE NACHRICHT FÜR DIE KONJUNKTUR"

Kaufkraftzuwächse könnten ‌die Konjunktur stabilisieren. Zwar wuchs die deutsche Wirtschaft zuletzt drei Quartale in Folge. Die privaten Konsumausgaben aber legten im Frühjahr mit 0,1 Prozent nur minimal zu. "Wenn die Reallöhne wachsen, ist das eine gute Nachricht – ⁠für die Beschäftigten, aber auch für die Konjunktur", sagte der Experte des gewerkschaftsnahen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen ‌Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung, Malte Lübker.

Allerdings habe die Kaufkraft ⁠aufgrund der hohen Inflation in den vergangenen Jahren herbe Einbußen erlitten. Verglichen mit dem zweiten Quartal 2019 – dem Stand vor den vielen Krisen der vergangenen Jahre wie der Corona-Pandemie – hätten die Reallöhne gerade einmal um 0,6 Prozent zugelegt. "Unter dem Strich hat das ‌laufende Jahrzehnt bei den Löhnen bisher kaum etwas ⁠gebracht", sagte Lübker. Insbesondere 2022 hatte es ⁠wegen der hohen Inflation infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine einen starken Einbruch der Reallöhne gegeben.

Überdurchschnittliche Steigerungen der Bruttolöhne meldeten die Statistiker im zweiten Quartal in den Bereichen Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (+8,9 Prozent), Energieversorgung (+7,6 Prozent) sowie Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (+7,5 Prozent). Dagegen fiel der Zuwachs in den Bereichen Kunst, Unterhaltung und Erholung (+3,4 Prozent), Erziehung und Unterricht (+2,4 Prozent) sowie bei freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (+1,8 Prozent) vergleichsweise gering aus.

Geringverdienende kamen erneut auf einen überdurchschnittlichen Lohngewinn. Das Fünftel mit den geringsten Verdiensten kam auf ein durchschnittliches Plus von 6,7 ⁠Prozent. Für das oberste Fünftel fiel der Nominallohnanstieg mit 3,3 Prozent weniger als halb so stark aus.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)