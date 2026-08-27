Koalition erwartet Änderungen bei Rente - Ohne Paket aufzuschnüren

Berlin, 27. Aug (Reuters) - ⁠Unmittelbar vor der Klausurtagung der schwarz-roten Regierungsfraktionen haben führende Koalitionspolitiker bekräftigt, dass das Rentenpaket im Herbst verabschiedet werden soll - allerdings mit einigen Änderungen. "Die Rentenkommission hat einen hervorragenden Vorschlag vorgelegt, der eine Grundlage ist. Und jetzt fängt das parlamentarische Denken an", sagte SPD-Fraktionschef Matthias Miersch am Donnerstag im Deutschlandfunk. Die Rentenkommission selbst habe den Auftrag gegeben, über Übergänge bei der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren nachzudenken. Es gehe auch um Vertrauensschutz und ‌etwa neue Instrumente wie eine Schutzrente, die diejenigen absichern solle, die körperlich hart arbeiten. Kanzleramtschefin Nina Warken bezeichnete die Abschaffung der sogenannten Rente mit 63 zwar als einen wesentlichen Baustein der Reformpläne. Sie deutete aber auch Übergangsregelungen an.

Der neue Unions-Fraktionschef Thorsten Frei ⁠warnte aber vor ⁠einem Aufschnüren des Pakets, weil die 34 Punkte der Rentenreform "in einer Wechselbeziehung stehen, aufeinander bezogen sind". Er fügte hinzu: "Deswegen muss man sehr, sehr vorsichtig sein, dass man nicht an einer Stelle Veränderungen vornimmt, die möglicherweise das Gesamtkonstrukt ins Wanken bringen können."

In Münster beraten die Spitzen der Regierungsfraktionen von CDU/CSU und SPD bis Freitag. Dabei wollen sie auch einen Fahrplan für die Verabschiedung der großen Sozialreformen wie Rente oder Pflege im Herbst verabreden. Frei, Miersch sowie CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann hatten am Dienstagabend auch den in einer Leihmutterschafts-Debatte zurückgetretenen Unions-Fraktionschef Jens ‌Spahn getroffen - dieser hätte eigentlich Gastgeber in Münster sein sollen.

Kanzler Friedrich Merz (CDU) hatte ‌am Mittwoch auf der Kabinettsklausur darauf gedrängt, dass das Rentenpaket möglichst geschlossen umgesetzt werden soll. Miersch verwies darauf, dass es gerade im Osten viele Menschen mit niedrigen Einkommen gebe, die von der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren profitiert hätten. Er räumte aber ein, dass es auch viele Gutverdiener gebe, ⁠die das Instrument nutzten. Das werde man in den parlamentarischen Beratungen berücksichtigen. "Wir geben ja nicht das Denken auf, wir sind auch keine ‌Abnicker", fügte Miersch hinzu. Zugleich verwies er aber auch auf die nötige ⁠Vorlage eines Gesetzentwurfs durch das Arbeitsministerium.

Auch Kanzleramtschefin Warken deutete Übergangsregelungen bei der sogenannten Rente mit 63 an. Deren Abschaffung sei zwar ein wesentlicher Baustein, sagte sie den TV-Sendern RTL und ntv. "Klar ist aber auch, und das ist das Anliegen der Ministerpräsidenten aus dem Osten, dass man besondere Lebensläufe auch besonders berücksichtigen muss, dass es Härtefallregelungen geben muss, dass es ‌Übergangsfristen geben muss", fügte sie hinzu. Beides sei kein Widerspruch, weil auch ⁠die Rentenkommission entsprechende Vorschläge gemacht habe.

Miersch verwies zudem darauf, ⁠dass die Kommission ebenfalls empfohlen habe, alle Berufsgruppen mit in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen - also auch Beamtinnen und Beamte, Selbstständige und Abgeordnete. Hier gibt es aber in der Union Vorbehalte, die Empfehlungen der Kommission umzusetzen.

CSU-Landesgruppenchef Hoffmann zeigte sich überzeugt, dass die Rentenreform gelingen werde. Man habe mit der Reform der gesetzlichen Krankenversicherung vor der Sommerpause etwas erreicht, womit viele nicht gerechnet hätten. Diese Reform habe die größte Dimension der vergangenen 20 Jahre. Auch bei der Rente werde ein großer Wurf gelingen.

Kanzleramtschefin Warken gab sich gelassen auf die Frage nach den Auswirkungen der anstehenden Landtagswahlen auf die Bundesregierung. "Friedrich Merz wird danach Kanzler bleiben", sagte sie. Man wolle die großen Projekte Rente, Pflege, Bürokratieabbau gemeinsam auf den Weg bringen. "Ganz klar, wir brauchen eine Bundesregierung, die stabil miteinander arbeitet", fügte sie ⁠hinzu.

Warken zeigte sich offen dafür, dass in der Pflegeversicherung anders als von ihr geplant nun die Rentenversicherungszuschüsse für pflegende Angehörige nicht gekürzt werden. Dann müsse man aber Einsparungen an anderer Stelle beschließen.

(Bericht von Andreas Rinke, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)