Konsumforscher: Hoffnung auf höhere Einkommen hebt Stimmung der Verbraucher

Berlin, 27. Aug (Reuters) - ⁠Angesichts besserer Aussichten für die Konjunktur und die eigenen Finanzen hellt sich auch die Verbraucherlaune überraschend auf. Das Barometer für das Konsumklima im September steigt um 2,8 Punkte auf minus 26,6 Zähler, wie die GfK-Marktforscher und das Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) am Donnerstag mitteilten. Experten hatten nur eine stabile ‌Verbraucherstimmung erwartet. Da die Wirtschaft zuletzt aber besser lief als gedacht und in den Chefetagen der Firmen zunehmend Optimismus einkehrt, sind auch die Verbraucher nicht mehr ganz so pessimistisch. Der ⁠spürbare Anstieg des ⁠Konsumklimas ist laut den Forschern neben der leicht gesunkenen Sparneigung vor allem auf die deutlich gestiegenen Einkommenserwartungen zurückzuführen.

Der Indikator dafür kletterte um 16,2 Zähler und weist nun 1,7 Punkte auf - der höchste Wert seit einem halben Jahr. Dazu passt, dass die Tariflöhne nach Berechnungen des gewerkschaftsnahen Instituts WSI dieses Jahr voraussichtlich stärker steigen als 2025. Sie dürften demnach 2026 nominal um durchschnittlich ‌3,1 Prozent zulegen. Angesichts einer durchschnittlichen Erhöhung der Verbraucherpreise um ‌2,4 Prozent im ersten Halbjahr ergibt sich hieraus real - also inflationsbereinigt - eine Lohnsteigerung von 0,7 Prozent.

MAUE KONSUMNEIGUNG - ABER MEHR KONJUNKTUR-OPTIMISMUS

Auch wenn den Verbrauchern damit letztlich mehr Geld im Portemonnaie verbleiben dürfte, ist die Bereitschaft ⁠zu größeren Anschaffungen wie etwa Autos oder Möbeln dennoch verhalten: Der Indikator verharrt laut GfK mit ‌minus 9,8 Punkten weitgehend auf dem Vormonatswert und bleibt ⁠im Keller. Die Konsumneigung bewegt sich nunmehr seit etwa vier Jahren auf einem Tief um die Marke von minus zehn Punkten und scheint damit laut den Forschern "wie festgefroren". Als Grund für die Konsumzurückhaltung gilt, dass Verbraucher wegen geopolitischer Krisen und hoher Inflation ‌ihr Geld eher zusammenhalten und auf die hohe ⁠Kante legen.

Die Konjunkturerwartungen der Verbraucher hellen sich ⁠unterdessen weiter auf. Der Indikator stieg leicht um 2,4 Zähler auf minus 3,9 Punkte und damit bereits das vierte Mal hintereinander. "Zwar liegen die Konjunkturaussichten im Spätsommer noch mehr als sechs Zähler unter dem entsprechenden Vorjahresniveau, dennoch zeigt sich mit dem vierten Anstieg in Folge ein leichter Aufwärtstrend", erläuterte NIM-Experte Rolf Bürkl. Die Signale aus der Wirtschaft seien tendenziell positiv. Das Bruttoinlandsprodukt hat sich im zweiten Quartal mit plus 0,3 Prozent besser entwickelt als erwartet. Und die Stimmung in den Chefetagen der Unternehmen ist laut dem Ifo-Institut so gut wie seit einem ⁠Jahr nicht mehr, was Hoffnung auf einen Aufschwung aufkommen lässt.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Klaus Lauer- Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)