Kullmann erkrankt - Rettig wird Interims-Chef bei Evonik

Düsseldorf, 27. ⁠Aug (Reuters) - Beim Spezialchemiekonzern Evonik muss Vorstandschef Christian Kullmann überraschend wegen einer Erkrankung vorübergehend ersetzt werden. Der frühere Interims-Finanzchef und aktuelle Asien-Chef Evoniks, Claus Rettig, sei in den ‌Vorstand berufen worden und solle Kullmanns Ämter übernehmen, bis der 57-Jährige wieder genesen sei, teilte der Essener ⁠Konzern am ⁠Donnerstag nach einer Sitzung des Aufsichtsrats mit. Kullmann solle sich in den kommenden Wochen von einer "schweren, ungeplanten Operation" erholen. "Wir gehen fest davon aus, dass er nach seiner Rehabilitation seine Aufgaben wieder übernehmen wird", ‌sagte Aufsichtsratschef Bernd Tönjes.

Kullmann steht seit ‌Mai 2017 an der Spitze des Essener Konzerns. Erst im April war sein Vertrag bis 2030 verlängert worden. Damals ⁠war auch Michael Rauch als neuer Finanzchef vorgestellt worden, ‌der sein Amt zum ⁠1. Mai antrat. Rettig war auf seinen Posten in Asien zurückgekehrt.

Kullmann hat in seiner Amtszeit Evonik auch durch Übernahmen auf das lukrative Geschäft mit ‌der Spezialchemie ausgerichtet. Von ⁠Massengeschäften hat er sich getrennt ⁠und den Konzern schlanker aufgestellt. Aktuell durchlaufen die Essener auch angesichts der Branchenkrise ein Sparprogramm, durch das auch zahlreiche Stellen wegfallen. "Evonik befindet sich mitten in der größten Transformation der Konzerngeschichte", sagte Rettig: "Gemeinsam mit den Kollegen im Vorstand werden wir den eingeschlagenen Kurs konsequent vorantreiben."

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von ⁠Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)