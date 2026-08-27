Mehr als 1000 Vermisste nach Sturzflut im Himalaya - Internationale Hilfe angelaufen

- von Gopal Sharma ⁠und Sahana Bajrcharya und Navesh Chitrakar

Trishuli/Peking, 27. Aug (Reuters) - Nach der verheerenden Sturzflut im Grenzgebiet zwischen Nepal und der chinesischen Region Tibet wird fieberhaft nach den Vermissten gesucht. Mehr als 1000 Menschen würden vermisst, darunter etwa 650 Ausländer, teilten die Behörden am Donnerstag mit. Örtlichen Medien zufolge gibt es bislang 359 Tote. Zahlreiche Leichen seien in die Ebene gespült worden und würden von dort geborgen. Die Such- und Rettungsarbeiten liefen auf Hochtouren. Mehr als 5000 Rettungskräfte von Armee und Polizei waren im Einsatz. ‌Auch internationale Hilfe ist angelaufen.

Nepals Innenminister Sudhan Gurung erklärte, der Schwerpunkt liege weiterhin auf der Suche nach Überlebenden. Rettungsteams hätten in der am stärksten betroffenen Region um Trishuli 100 vermisste indische Besucher, hauptsächlich Pilger, und 25 chinesische Arbeiter gefunden. Mehr als 650 Ausländer galten weiterhin als vermisst, während die ⁠nepalesischen Behörden die Zahl ⁠der vermissten Einheimischen noch nicht ermittelt hatten. Unter den Vermissten seien auch acht Deutsche.

Die Zahl der Vermissten im tibetischen Kreis Gyirong stieg laut dem chinesischen Staatssender CCTV auf 558, darunter 260 ausländische Staatsangehörige. Die Zahl der Todesopfer blieb unverändert bei drei. Die vermissten Ausländer in beiden Regionen kamen aus mehr als zwei Dutzend Ländern. Die meisten (288) stammten aus Indien. Dutzende kämen aus den USA, Malaysia, Australien, Großbritannien und Kanada.

CHINESISCHER MINISTERPRÄSIDENT IM KATASTROPHENGEBIET

Die Katastrophe hatte sich am Mittwoch ereignet, als gewaltige Schlamm- und Wassermassen durch Täler und Dörfer im Himalaya-Gebiet in Nepal und Tibet schossen. Ausgelöst wurde die Flutwelle ersten Erkenntnissen zufolge durch den Abbruch ‌von Gestein und Eis eines Gletschers. Die US-Erdbebenwarte USGS erklärte, ein zunächst gemeldetes Erdbeben der ‌Stärke 4,4 sei in Wirklichkeit die seismische Energie dieses Abbruchs gewesen. Dem Geologen der chinesischen Regierung zufolge ist der Schuttstrom etwa 50 Meter pro Sekunde geflossen und hat sich über mehr als 20 Kilometer erstreckt. Den Menschen sei bei der Geschwindigkeit kaum Zeit zum Reagieren geblieben.

Chinas Ministerpräsident Li Qiang traf am Donnerstagnachmittag in Gyirong ein, wie die staatliche ⁠Nachrichtenagentur Xinhua mitteilte. Der überraschende Besuch signalisierte, dass Peking die Katastrophe als Angelegenheit von höchster nationaler Priorität behandelt. Nepals Ministerpräsident Balendra Shah machte sich auf dem ‌Landweg auf, um sich ein Bild von der Hochwasserlage in Nuwakot zu machen, ⁠einer der am stärksten betroffenen Gegenden, teilte sein Büro in den sozialen Medien mit.

Verifizierte Videos zeigten, wie gewaltige Wassermassen und Geröll Dutzende Menschen an einem Grenzübergang in Gyirong mitreißen, während in Nepal Häuser, Straßen und Kraftwerke von den flussabwärts fließenden Wassermassen weggespült werden. "Es war ein riesiger Schwall Schlamm, der direkt auf uns zukam", sagte der 68-jährige Keshav Prasad Baral. Er habe noch versucht, seine Frau auf die Terrasse zu ‌retten. "Aber sie wurde vom Schlamm mitgerissen." Das Ausmaß der Zerstörung ist enorm: "Es gibt keine ⁠Siedlungen mehr. Alles ist einfach platt", sagte der Chef eines Tourismusunternehmens ⁠nach einem Hubschrauberflug über das Gebiet.

In den am schwersten betroffenen Gebieten Nepals warfen Hubschrauber Zelte, Lebensmittel und andere Hilfsgüter ab, die vom Nachbarland Indien bereitgestellt wurden. Auf der chinesischen Seite könnten die Rettungsarbeiten durch einen aufgestauten See am Zusammenfluss zweier Flüsse in Gyirong oberhalb des Katastrophengebiets erschwert werden, berichtete CCTV. Da Regenfälle vorhergesagt seien, könnte es zudem zu einem Dammbruch kommen, berichteten chinesische Staatmedien unter Berufung auf das für Wasservorkommen zuständige Ministerium. In den nächsten drei Tagen würden voraussichtlich drei Millionen Kubikmeter Wasser - das entspricht in etwa 1200 olympischen Schwimmbecken - in den See fließen. Der Höhepunkt des Zuflusses werde für den 1. September erwartet.

International liefen Hilfsmaßnahmen an: Die USA sagten 500.000 Dollar sowie die Entsendung eines Beraters für Katastrophenhilfe zu, während die Vereinten Nationen Personal und Material schickten. Der kanadische Premierminister Mark Carney bezeichnete die Überschwemmungen auf der Online-Plattform X als "absolut verheerend". Auch der australische Premierminister Anthony Albanese äußerte sich ⁠besorgt und verwies auf die schwierige Informationslage. Die UN und ihre Partnerorganisationen entsandten nach Angaben von Generalsekretär Antonio Guterres Hilfsgüter und Personal, um die betroffenen nepalesischen Ortschaften zu unterstützen.

(Mitarbeit weiterer Reuters-Reporter, bearbeitet von Kerstin Dörr, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte)