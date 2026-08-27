Merz: Entwurf für EU-Finanzrahmen "schlicht unbezahlbar"

Berlin, 27. ⁠Aug (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat gemeinsam mit anderen großen Nettozahlern drastische Kürzungen beim künftigen EU-Finanzrahmen gefordert. Die aktuellen Vorschläge der EU-Kommission für eine Aufstockung von bis zu 60 Prozent ‌seien in Zeiten der Haushaltskonsolidierung "schlicht unbezahlbar", sagte der Kanzler am Donnerstag in Berlin nach einem Treffen mit mehreren europäischen ⁠Regierungschefs. Die ⁠vorgeschlagene Summe müsse um mehrere hundert Milliarden Euro gekürzt werden. Diese Einschnitte müssten alle Bereiche betreffen.

An dem vertraulichen Treffen in Berlin nahmen die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, der finnische Ministerpräsident Petteri Orpo und der österreichische Bundeskanzler ‌Christian Stocker teil. Die Ministerpräsidenten der Niederlande ‌und Schwedens waren per Videokonferenz zugeschaltet. Zusammen finanzieren diese sechs Staaten nach den Worten des Kanzlers rund 40 Prozent des ⁠europäischen Haushalts. Merz betonte, dass diese Länder zudem 70 Prozent ‌der bilateralen Hilfen von EU-Staaten ⁠für die Ukraine aufbringen. "Wir sind nicht geizig, aber solche Aufschläge, wie von der Kommission vorgeschlagen, passen einfach nicht in unsere Zeit."

Die Gruppe fordert "Realismus und Reformen" ‌für den mehrjährigen Finanzrahmen, der ⁠am 1. Januar 2028 in ⁠Kraft tritt. Im Zentrum des Budgets müsse die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union und ihrer Industrie stehen. "Mit einem Haushalt des 20. Jahrhunderts werden wir den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts nicht begegnen können", sagte Merz. Ziel sei es, die Verhandlungen nach Möglichkeit bis Ende dieses Jahres abzuschließen. Die Gruppe wolle bei den im Oktober beginnenden EU-Beratungen ⁠mit einer gemeinsamen Position auftreten.

(Bericht von Alexander RatzRedigiert von Sabine EhrhardtBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)