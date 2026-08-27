Meta: Warum die Bewertung jetzt wieder reizt

Was bewegt die Aktie?

Die Vorwürfe betrafen vor allem den Schutz von Kindern und Jugendlichen auf den Plattformen des Konzerns. Ein großer Teil der Summe dürfte direkt verbucht werden. Dadurch ist das Thema bilanziell schneller abgearbeitet, als die absolute Zahl zunächst vermuten lässt.

Gleichzeitig bleibt Meta fundamental stark. Bank of America bestätigt ein Kursziel von 810 Dollar und ein Kaufrating. Die Aktie konsolidiert seit rund zwölf Monaten und wird inzwischen mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von etwa 18 gehandelt. Das liegt unter dem breiten Markt, obwohl Meta weiter stark wächst.

Charttechnik

Der Bereich zwischen 500 und 550 Dollar ist attraktiv. Knapp oberhalb und unterhalb von 500 Dollar liegen wichtige Unterstützungen. Langfristig ergibt sich aus der breiten Handelsspanne Potenzial bis über 1.000 Dollar.

Martins Einschätzung

Meta gehört in diesem Bereich wieder in den Blick für Investment-Portfolios. Die Kombination aus Wachstum und Bewertung ist selten geworden. Das Rechtsrisiko verliert nach dem Vergleich an Gewicht.