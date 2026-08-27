Berlin, 27. ⁠Aug (Reuters) - Der milliardenschwere Vergleich des Facebook-Mutterkonzerns Meta in den USA hat zunächst keine direkten Auswirkungen auf die Diskussion über die Gefahren sozialer Medien in Deutschland. "Diese Vereinbarung gilt ausschließlich in den beteiligten US-Bundesstaaten", sagte eine Sprecherin des Familienministeriums am Donnerstag ‌auf Anfrage. "Sie ist nicht auf Deutschland oder Europa übertragbar und hat derzeit auch keine gleichlautende Regelung in Europa zur Folge." Der Vergleich von Meta ⁠mit den ⁠US-Bundesstaaten sei aber ein weiterer Beleg dafür, dass der Schutz von Kindern und Jugendlichen auf sozialen Plattformen entschlossen weiterentwickelt werden müsse.

Das US-Tech-Unternehmen von Mark Zuckerberg hatte am Mittwoch einem Vergleich mit fast allen US-Bundesstaaten zugestimmt, um einen Prozess um das angebliche Suchtpotenzial seiner Plattformen wie Facebook oder Instagram ‌abzuwenden. Der Konzern zahlt binnen zehn Jahren insgesamt ‌bis zu 17 Milliarden Dollar an US-Bundesstaaten und verpflichtet sich zu weitreichenden Änderungen. Dazu gehören ein voreingestelltes Zwei-Stunden-Limit pro Tag für Nutzer unter 18 Jahren sowie ⁠eine nächtliche Zugangssperre. Meta wies im Zuge der Einigung jegliches Fehlverhalten zurück.

In Deutschland ‌wird, wie in einigen anderen Ländern, derzeit ⁠ein Social-Media-Verbot für Jugendliche diskutiert. Die Sprecherin des Familienministeriums betonte, dass die nun von Meta vereinbarten Maßnahmen für Instagram und Facebook in mehreren Punkten deutlich über bisherige Selbstverpflichtungen hinausgingen – etwa bei der Altersüberprüfung, ‌bei Zeitbegrenzungen, nächtlichen Nutzungssperren, Benachrichtigungen und ⁠dem Schutz vor bestimmten Inhalten.

Beim Schutz ⁠von Kindern und Jugendlichen im digitalen Raum seien Altersüberprüfung, altersgerechte Voreinstellungen, der Schutz vor schädlichen Inhalten und eine Begrenzung von Mechanismen, die zu übermäßiger Nutzung beitragen können, wichtige Bausteine, sagte die Sprecherin. "Für die Bundesregierung ist entscheidend, welche Instrumente nachweislich funktionieren, wie sie sich rechtssicher umsetzen lassen und wie ein wirksamer Kinder- und Jugendschutz auch grenzüberschreitend in Europa gewährleistet werden kann." Man werde die weitere Entwicklung des Meta-Vergleichs und seine praktischen Auswirkungen ⁠aufmerksam beobachten.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)