Sydney/Manila/Brüssel, 27. Aug (Reuters) - ⁠Der milliardenschwere Vergleich von Meta in den USA befeuert das weltweite Ringen um den Jugendschutz in den sozialen Medien. Der Schritt zeige, dass die Konzerne junge Menschen durchaus vor suchtfördernden Funktionen schützen könnten, dies aber bewusst nicht täten, erklärte die australische Kommunikationsministerin Anika Wells am Donnerstag. Ihr Land habe ‌deshalb bereits als eines der ersten weltweit ein Mindestalter für soziale Medien eingeführt. In Australien prüft zudem eine Anwaltskanzlei eine mögliche Sammelklage gegen den Facebook- und Instagram-Mutterkonzern.

Das Unternehmen von Mark Zuckerberg ⁠hatte am ⁠Mittwoch einem Vergleich mit fast allen US-Bundesstaaten zugestimmt, um einen Prozess um das angebliche Suchtpotenzial seiner Plattformen abzuwenden. Der Konzern zahlt binnen zehn Jahren insgesamt bis zu 18 Milliarden Dollar und verpflichtet sich zu weitreichenden Änderungen. Dazu gehören ein voreingestelltes Zwei-Stunden-Limit pro Tag für Nutzer unter 18 Jahren sowie eine nächtliche Zugangssperre. Meta wies im Zuge der Einigung jegliches Fehlverhalten zurück.

Die EU-Kommission geht ‌ebenfalls gegen Meta vor und verwies am Donnerstag auf ‌eine eigene Untersuchung. Die Brüsseler Behörde hatte im Mai 2024 ein Verfahren wegen des suchtfördernden Designs von Facebook und Instagram eingeleitet und ist vorläufig zu dem Schluss gekommen, dass Meta gegen das Gesetz über digitale ⁠Dienste (DSA) verstoßen hat. Der polnische Digitalminister Krzysztof Gawkowski forderte die Kommission auf, eine Strafe von 250 ‌Millionen Euro gegen Meta zu verhängen.

Reaktionen gab es ⁠auch aus anderen Ländern: Der zuständige Minister der Philippinen, Henry Aguda, erhofft sich von dem Vergleich Rückenwind für seine Gespräche mit dem Konzern. Die südkoreanische Medienaufsicht forderte, dass die von Meta zugesagten Maßnahmen für junge Nutzer weltweit gelten müssen.

Das in Australien seit ‌Ende 2025 bestehende Verbot sozialer Medien für unter 16-Jährige ⁠wird jedoch nur lückenhaft durchgesetzt. Studien zufolge ⁠sind Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes 80 Prozent der Minderjährigen weiter auf den Plattformen aktiv. Die auf Sammelklagen spezialisierte Kanzlei Shine Lawyers erklärte, sie prüfe nun, ob auch in Australien rechtliche Ansprüche im Zusammenhang mit der Gestaltung der Plattformen bestünden. "Wenn australische Familien betroffen sind, verdienen sie Antworten", sagte Craig Allsopp, der bei der Kanzlei den Bereich Sammelklagen leitet. In den USA sehen sich Anbieter sozialer Medien mit Tausenden Klagen von Einzelpersonen, Schulbezirken und Behörden konfrontiert.

(Bericht von Byron Kaye in Sydney, Karen Lema in Manila, Kyu-seok Shim in Seoul, Pawel Florkiewicz ⁠und Marek Strzelecki in Warschau, Inti Landauro in Brüssel, bearbeitet von Patricia Weiß, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)