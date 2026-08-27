Mindestens 162 Tote bei Flutkatastrophe in Nepal - Hunderte Vermisste

Trishuli/Peking, 27. ⁠Aug (Reuters) - Bei einer Flutkatastrophe nach einem Erdrutsch an der Grenze zwischen Nepal und dem chinesischen Tibet sind mindestens 162 Menschen ums Leben gekommen. Rettungskräfte suchten am Donnerstag mit Hubschraubern nach Hunderten Vermissten, nachdem ‌eine Wand aus Schlamm und Gestein in einen Fluss gestürzt war und eine Flutwelle ausgelöst hatte. Die Polizei rechnet mit ⁠einem weiteren ⁠Anstieg der Opferzahl. "Diese wird steigen, da wir die Suche wieder aufgenommen haben und erwarten, weitere Leichen zu bergen", sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur Reuters.

Unter den Vermissten sind Hunderte Touristen. Die nepalesischen Behörden sprachen von 579 vermissten Touristen, darunter mehr als 400 ‌Ausländer. Der chinesische Staatssender CCTV meldete für ‌die tibetische Region Gyirong 558 Vermisste, darunter 260 Ausländer. Es war zunächst unklar, ob sich die Zahlen überschneiden. Die Flutwelle zerstörte in ⁠der bei Wanderern und Pilgern beliebten Himalaya-Region Häuser, Straßen und Kraftwerke.

Auslöser ‌war nach neuen Erkenntnissen nicht ein ⁠Erdbeben, sondern der Kollaps eines Gletschers. Die US-Erdbebenwarte USGS teilte mit, die gemessene seismische Energie sei durch den Abbruch von Gletschereis und Gestein entstanden. "Es war eine riesige Schlammwelle, ‌die direkt auf uns zukam", ⁠zitieren Medien einen Überlebenden. Er ⁠habe noch versucht, seine Frau zu retten, doch sie sei von den Massen mitgerissen worden. Die USA sagten 500.000 Dollar an Soforthilfe zu. Auch die Vereinten Nationen und das benachbarte Indien schickten Hilfsgüter und Personal in die betroffenen Gebiete.

(Bericht von Gopal Sharma, Sahana Bajracharya, Aftab Ahmed, Liz Lee, Yukun Zhang, Xiuhao Chen, Shi Bu, Sakshi Dayal, Kanjyik Ghosh und Jatindra ⁠Dash. Geschrieben von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)