Nvidia mit KI-Rekorden, Salesforce & CrowdStrike überraschen
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Bilfinger, Novo Nordisk, Abercrombie & Fitch, SolarEdge, Meta, Palantir, Synopsys, Okta, Salesforce, CrowdStrike, Nvidia.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Salesforce: KI liefert neue Kursfantasie
Ein außergewöhnlich starker Gewinn, eine höhere Jahresprognose und eine neue Partnerschaft mit Anthropic sorgen für Aufmerksamkeit. Doch wie viel der Verbesserung ist wirklich organisch – und kann KI Salesforce wieder dauerhaft mehr Wachstum bringen?
CrowdStrike: Profiteur der AI-Agenten?
CrowdStrike meldet Rekorde beim wiederkehrenden Umsatz und hebt die Prognose an. Gleichzeitig entsteht mit der Absicherung von KI-Agenten ein neuer Markt. Wie groß könnte diese Chance für die Cybersecurity-Plattform tatsächlich werden?
Nvidia: Wie viel Wachstum ist noch möglich?
Nvidia legt erneut Zahlen über den Erwartungen vor und gibt einen ungewöhnlich starken langfristigen Ausblick. Doch neben der enormen KI-Nachfrage rücken auch Margen, Lieferengpässe und Vera Rubin stärker in den Fokus. Was bedeutet das für die Aktie?
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