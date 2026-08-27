Nvidia mit KI-Rekorden, Salesforce & CrowdStrike überraschen

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Salesforce: KI liefert neue Kursfantasie

Ein außergewöhnlich starker Gewinn, eine höhere Jahresprognose und eine neue Partnerschaft mit Anthropic sorgen für Aufmerksamkeit. Doch wie viel der Verbesserung ist wirklich organisch – und kann KI Salesforce wieder dauerhaft mehr Wachstum bringen?

CrowdStrike: Profiteur der AI-Agenten?

CrowdStrike meldet Rekorde beim wiederkehrenden Umsatz und hebt die Prognose an. Gleichzeitig entsteht mit der Absicherung von KI-Agenten ein neuer Markt. Wie groß könnte diese Chance für die Cybersecurity-Plattform tatsächlich werden?

Nvidia: Wie viel Wachstum ist noch möglich?

Nvidia legt erneut Zahlen über den Erwartungen vor und gibt einen ungewöhnlich starken langfristigen Ausblick. Doch neben der enormen KI-Nachfrage rücken auch Margen, Lieferengpässe und Vera Rubin stärker in den Fokus. Was bedeutet das für die Aktie?