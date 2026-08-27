NVIDIA schockt die Skeptiker: Umsatz verdoppelt – Aktie vor der nächsten Rallye?









NVIDIA setzt im KI-Boom das nächste Ausrufezeichen: Der Chipkonzern steigert seinen Quartalsumsatz auf 96,2 Milliarden US-Dollar und damit auf mehr als das Doppelte des Vorjahreswertes. Gleichzeitig klettert der Nettogewinn auf knapp 60 Milliarden Dollar, während das Management für das laufende Quartal bereits 108 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht stellt. Hinter diesen Zahlen steckt längst mehr als nur der Verkauf leistungsfähiger GPUs: NVIDIA entwickelt sich zunehmend zum Komplettanbieter für KI-Infrastruktur – von Rechenzentren und Netzwerktechnik über die neue Vera-Rubin-Generation bis hin zu agentischer KI und Robotik.





Doch je größer NVIDIA wird, desto höher steigen auch die Erwartungen. Die Aktie hat in den vergangenen Jahren eine außergewöhnliche Rallye hinter sich, während gleichzeitig Milliarden in neue Rechenzentren, Beteiligungen und das eigene KI-Ökosystem fließen. Entscheidend wird deshalb, ob der globale Investitionsboom in künstliche Intelligenz sein enormes Tempo halten kann. Sind die neuen Rekordzahlen erst der Auftakt zur nächsten Wachstumsphase – oder wird NVIDIA nach dem historischen Kursanstieg langsam zu heiß? Genau darauf werfen wir in unserer aktuellen NVIDIA-Analyse einen Blick.













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