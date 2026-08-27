LBBW Kapitalmärkte Daily
Nvidia überzeugt mit Zahlen und Ausblick
Thema: KI
Geschäft von Nvidia läuft ungebremst
Am gestrigen Abend legte der KI-Chipriese Nvidia seine Geschäftszahlen für das zweite Quartal vor. Die Zahlen überzeugten in nahezu allen Bereichen. Der Konzern steigerte den Umsatz im abgelaufenen Quartal gegen-über dem Vorjahr um 106 % auf 96,22 Mrd. USD. Gegenüber dem Vorquartal betrug das Plus 18 %. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 2,22 USD nach 1,01 USD im Vorjahresquartal. Damit übertrafen sowohl Um-satz als auch bereinigter Gewinn je Aktie die Analysten-erwartungen deutlich. Kern der Entwicklung bleibt das Rechenzentrumsgeschäft: Das Segment Data Center erzielte einen Umsatz von 89,0 Mrd. USD. Dies entspricht einem Anstieg von 117 % gegenüber dem Vorjahr und von 18 % gegenüber dem Vorquartal. Damit entfielen rund 93 % des Konzernumsatzes auf dieses Segment. Die Aktie reagierte im außerbörslichen Handel zunächst negativ auf die Meldung, drehte anschließend aber um mehr als 5 % ins Plus. Beflügelt haben dürfte sie dabei vor allem die Aussage von CFO Colette Kress im Earnings Call, wonach der KI-Boom bis ins Jahr 2028 anhalten und das Umsatzwachstum selbst im Geschäftsjahr 2028 bei rund 70 % liegen dürfte. Zudem bezeichnete Nvidia den Ausblick für das Geschäftsjahr 2028 ausdrücklich als "supply constrained" - die Nachfrage übersteigt die Lieferfähigkeit deutlich. Ohne Lieferkettenengpässe könnte das Umsatzwachstum damit sogar noch höher liegen. Die zirkulären Abhängigkeiten im US-Technologiesektor sollten Marktteilnehmer dennoch weiterhin im Blick behalten. Der positive Ausblick stützt heute Morgen auch die Index-Futures und die asiatischen Märkte. DAX und Euro Stoxx 50 dürften mit positiver Tendenz in den Handel starten, während sowohl der südkoreanische Kospi (+1,3 %) als auch der taiwanesische Taiex (+0,6 %) heute Morgen von Nvidias Meldung profitierten
US-Inflationszahlen über Erwartung
Die gestern veröffentlichten PCE-Inflationszahlen, das bevorzugte Preisstabilitätsmaß der Fed, lieferten keine klaren Signale für Investoren. Während die Gesamtinflation mit 3,7 % leicht über den Erwartungen von 3,6 % lag, entsprach die Kernrate mit 3,3 % den Prognosen. Überraschend war zugleich der deutliche Anstieg der Einkommen um 0,4 % gegenüber dem Vormonat; erwartet worden waren 0,2 %. Dies dürfte auch den Konsum zum Sommerende hin antreiben. Die Daten halten die Erwartungen einer Zinserhöhung jedenfalls weiter am Leben. Der Markt preist derzeit für die anstehende September-Sitzung eine Wahrscheinlichkeit von rund 37 % für eine Zinserhöhung ein.
Markt: Warten auf die Fed-RedeDer Nvidia-Ausblick dürfte heute den Ton für den Handelstag setzen. Dabei wird vor allem entscheidend sein, ob der Impuls auf den breiteren Technologiesektor ausstrahlen kann. Steigende Anleiherenditen heute Morgen könnten die Dynamik jedoch etwas bremsen. Mit Blick auf die Wirtschaftsdaten wird heute vor allem das GfK-Konsumklima im Fokus stehen. Am Freitag wird dann vor allem die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh auf dem Jackson-Hole-Symposium das Marktgeschehen beeinflussen - mit der Hoffnung auf mehr Klarheit zu dessen Einschätzung zu Inflation und Zinsen.
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