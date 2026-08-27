Nvidia-Zahlen reichen für kleines Plus – SAP an Dax-Spitze

Überzeugende Quartalsberichte bedeutender US-Technologiekonzerne haben deutschen Aktien am Donnerstag Auftrieb gegeben. Zugleich hemmte jedoch das angelaufene Notenbanktreffen in Jackson Hole die Kaufbereitschaft, denn es herrscht Unsicherheit über die künftige Ausgestaltung der US-Geldpolitik.

Die Anleger warten mehrheitlich auf die Rede von US-Notenbankchef Kevin Warsh am Freitag. "Allerdings ist nicht davon auszugehen, dass sich Warsh klar für oder gegen eine Zinserhöhung im September positionieren wird", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Der Dax beendete den Tag mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 26.367 Punkte. Damit legte er zwar das dritte Mal in Folge zu, blieb aber dennoch unter seinem Hoch vom Vortag. Der MDax mit den mittelgroßen Unternehmen gewann 1,3 Prozent auf 32.947 Punkte.

Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 gab um 0,7 Prozent auf 6.425 Zähler nach und auch der britische und der Schweizer Leitindex verbuchten Verluste. In den USA ging es hingegen vor allem an der technologielastigen Nasdaq-Börse aufwärts.

Vor allem der Geschäftsbericht von Nvidia samt dem Ausblick der KI-Chip-Koryphäe sorgte für gute Stimmung. Zudem hatten auch die US-Softwarekonzerne Salesforce und Crowdstrike mit ihren Quartalsberichten positiv überrascht. Europaweit profitierten davon Aktien mit KI-Bezug sowie die gesamte Techbranche.

SAP profitiert von starken US-Software-Zahlen

Wenig überraschend also, dass sie Aktien von SAP im Dax am Donnerstag den größten Gewinn verbuchten. Im Frankfurter Handel stiegen die SAP-Aktien zum Handelsschluss um fünfeinhalb Prozent auf knapp 190 Euro.

Die Aktien des Konkurrenten Salesforce sowie Crowdstrike stiegen ebenfalls stark. Die beiden US-Konzerne hatten am Vorabend nach US-Börsenschluss Quartalszahlen vorgelegt, die Anleger beruhigten.

Telekom im Minus nach Abstufung

Zweitschwächster Wert im Dax war dagegen die T-Aktie mit einem Minus von rund zweieinhalb Prozent. Hintergrund war, dass die französische Bank Kepler Cheuvreux nach jüngst gutem Lauf der Aktie die Kaufempfehlung aufgab.

Mit seiner neuen Einschätzung "Hold" ist Treisch alleine auf weiter Flur, denn bislang hatte die Telekom unter Analysten eine weiße Weste mit positiven Empfehlungen. Der Konzern sei Opfer des eigenen Erfolgs, hieß es. Die US-Tochter T-Mobile US stehe unter verstärkter Beobachtung am Markt. Der Wettbewerb in den USA werde schärfer.

(mit Material von dpa-AFX)

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