Oberhalb von 26.500 Punkten bleiben die Käufer im Vorteil

Dax-Widerstand 26.350 26.500 Dax-Unterstützung 26.150 25.650

Dax-Rückblick:

Der Dax stieg gestern Nachmittag nach den US-Inflationsdaten zeitweise über die Marke von 26.400 Punkte. Die Gewinne konnten allerdings nicht gehalten werden - der Index verlor im Anschluss wieder über 200 Punkte vom Tageshoch, bevor eine Stabilisierung und Erholung einsetzte. Diese Erholung setzt sich heute nach den bislang positiv aufgenommenen Quartalszahlen von Chipgigant Nvidia zunächst weiter fort.

Dax-Ausblick:

Nachdem der „Ausflug“ über die Marke von 26.400 Punkten am gestrigen Nachmittag dynamisch wieder abverkauft wurde, bleiben die Verkäufer vorerst im Spiel. Der Widerstandsbereich um 26.350 Punkte konnte damit bislang nicht nachhaltig überwunden werden.

Entsprechend muss weiterhin mit einer erneuten Verkaufswelle gerechnet werden. Ein erstes klares prozyklisches Verkaufssignal wäre dabei ein Rutsch unter die Marke von 26.250 Punkten. Oberhalb von 26.250 Punkten bleiben die Käufer jedoch vorerst weiter am Drücker.

Hinweis in eigener Sache: Morgen wird es hier urlaubsbedingt keine Dax-Chartanalyse geben.