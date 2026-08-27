Okta: Warum KI-Agenten die Aktie antreiben

Was bewegt die Aktie?

Besonders wichtig ist der Gewinn nach allgemeinen Bilanzierungsregeln. Er erreichte 67 Cent je Aktie und lag damit weit über der Erwartung von 40 Cent. Auch die Current Remaining Performance Obligations stiegen um 14 Prozent auf 2,6 Milliarden Dollar. Das ist der stärkste Zuwachs seit längerer Zeit und nimmt Risiko aus der Bewertung.

Okta profitiert vom Trend zu KI-Agenten. Jeder dieser Agenten braucht eine vertrauenswürdige Identität und klar definierte Zugriffsrechte. Genau hier liegt Oktas Kernkompetenz. Dadurch wirkt die Sorge, dass künstliche Intelligenz Softwareanbieter verdrängt, bei Okta weniger belastend.

Charttechnik

Die Aktie dürfte nahe am Allzeithoch starten. Nach einer dynamischen Aufwärtsbewegung und einer dreiwöchigen bullischen Konsolidierung spricht vieles für eine Trendfortsetzung. Nächste Anlaufmarken liegen bei 185 bis 190 Dollar.

Martins Einschätzung

Nach einem Sprung von rund 20 Prozent ist ein direkter Einstieg riskant. Rücksetzer bieten bessere Chancen. Die Bewertung mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von etwa 33 ist für das Wachstum vertretbar.