Original-Research: JDC Group AG (von BankM AG): Kaufen

^ Original-Research: JDC Group AG - von BankM AG 27.08.2026 / 11:04 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von BankM AG zu JDC Group AG Unternehmen: JDC Group AG ISIN: DE000A0B9N37 Anlass der Studie: Bericht H1, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen seit: 27.08.2026 Kursziel: EUR 33,34 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker Zweistelliges Wachstum in anspruchsvollem Umfeld - EBITDA skaliert deutlich Die JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37, Open Market, JDC GY) hat im ersten Halbjahr ein Umsatzwachstum von 18,7% (bereinigt 22,8%) gezeigt, wobei das EBITDA mit 69,8% (bereinigt 82,7%) stark überproportional anstieg. Hintergrund der Bereinigungen ist eine unterjährige Abgrenzung bei Performance-Fees, die im vergangenen Jahr genutzt wurde und auf die man wegen der hohen Unsicherheit in diesem Jahr verzichtet. Dennoch geht die Gesellschaft auch weiterhin von einer siebenstelligen Performance Fee im Jahr 2026 aus. Unsicherheit und ein schlechtes Konsumklima wirken sich vorübergehend dämpfend auf das Neugeschäft aus, während das Altersvorsorgedepot ab Q4 für Belebung sorgen sollte. Beim Thema KI ist JDC hervorragend positioniert (siehe Exkurs: KI-Umbruch) Mit einem EV/Umsatz2026 von 1,12 bei klar zweistelligen Umsatzwachstumsraten und sichtbaren Skaleneffekten ist die JDC-Aktie attraktiv bewertet. Unsere aktualisierte DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 33,34; damit bestätigen wir unser Rating "Kaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen: BankM AG Daniel Grossjohann Dr. Roger Becker Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42, -46 Fax +49 69 71 91 838-50 daniel.grossjohann@bankm.de roger.becker@bankm.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=f21624a4-a1f4-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2389694 27.08.2026 CET/CEST °