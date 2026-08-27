Original-Research: JDC Group AG (von BankM AG): Kaufen

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Original-Research: JDC Group AG - von BankM AG

27.08.2026 / 11:04 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von BankM AG zu JDC Group AG

     Unternehmen:               JDC Group AG
     ISIN:                      DE000A0B9N37

     Anlass der Studie:         Bericht H1, Basisstudien-Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      27.08.2026
     Kursziel:                  EUR 33,34
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     Keine
     Analyst:                   Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

Zweistelliges Wachstum in anspruchsvollem Umfeld - EBITDA skaliert deutlich

Die JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37, Open Market, JDC GY) hat im ersten
Halbjahr ein Umsatzwachstum von 18,7% (bereinigt 22,8%) gezeigt, wobei das
EBITDA mit 69,8% (bereinigt 82,7%) stark überproportional anstieg.
Hintergrund der Bereinigungen ist eine unterjährige Abgrenzung bei
Performance-Fees, die im vergangenen Jahr genutzt wurde und auf die man
wegen der hohen Unsicherheit in diesem Jahr verzichtet. Dennoch geht die
Gesellschaft auch weiterhin von einer siebenstelligen Performance Fee im
Jahr 2026 aus. Unsicherheit und ein schlechtes Konsumklima wirken sich
vorübergehend dämpfend auf das Neugeschäft aus, während das
Altersvorsorgedepot ab Q4 für Belebung sorgen sollte. Beim Thema KI ist JDC
hervorragend positioniert (siehe Exkurs: KI-Umbruch) Mit einem EV/Umsatz2026
von 1,12 bei klar zweistelligen Umsatzwachstumsraten und sichtbaren
Skaleneffekten ist die JDC-Aktie attraktiv bewertet.

Unsere aktualisierte DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen
Wert von EUR 33,34; damit bestätigen wir unser Rating "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=7bd372db721ac145069b0984986ec836

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de

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https://eqs-news.com/?origin_id=f21624a4-a1f4-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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