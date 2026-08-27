Original-Research: MS Industrie AG (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: MS Industrie AG - von GBC AG

27.08.2026 / 11:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu MS Industrie AG

     Unternehmen:               MS Industrie AG
     ISIN:                      DE0005855183

     Anlass der Studie:         Researchstudie (Update)
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  2,50 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2027
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger

Leichter Umsatzanstieg und starke Ergebnisverbesserung im 1.HJ 2026
erreicht; Kursziel und Rating unverändert

Im ersten Halbjahr 2026 hat die MS Industrie AG einen leichten Umsatzanstieg
in Höhe von 0,7 % auf 75,76 Mio. EUR (VJ: 75,23 Mio. EUR) erzielt. Nachdem in
den beiden vergangenen ersten Halbjahren auf Basis der fortgeführten
Bereiche jeweils eine rückläufige Umsatzentwicklung zu verzeichnen war, ist
nun eine Stabilisierung bzw. ein leicht positiver Trend erkennbar. Während
die Umsätze der vergangenen Geschäftsjahre von konjunkturell bedingten,
rückläufigen Abrufzahlen geprägt waren, die zudem durch einen Abbau von
Pufferbeständen verstärkt wurden, scheint sich die Stimmung nun leicht zu
verbessern.

Die nur leichte Umsatzsteigerung im ersten Halbjahr 2026 geht mit einer
signifikanten EBITDA-Verbesserung auf 5,17 Mio. EUR (VJ: 4,23 Mio. EUR) einher.
Einerseits profitierte die Gesellschaft von niedrigeren Anlaufkosten für den
neuen US-Standort, andererseits haben sich durch den Erwerb der eigenen
Betriebsimmobilie in Trossingen die Mietaufwendungen nach unseren
Berechnungen um 0,65 Mio. EUR reduziert. Darüber hinaus machen sich die
Investitionen in die Automatisierung in einem Rückgang des Personalaufwandes
um 0,22 Millionen Euro bemerkbar.

Auch auf Ebene des Periodenergebnisses wurde der Vorjahreswert mit 0,11 Mio.
EUR (VJ: -1,38 Mio. EUR) deutlich übertroffen. Neben dem gestiegenen operativen
Ergebnis profitierte die Gesellschaft vom Rückgang der Abschreibungen, die
mit dem Wegfall von Anlagen aus der 10jährigen Abschreibungsphase
zusammenhängen.

Der Erwerb der Betriebsimmobilie in Trossingen zum 31.03.2026 hat einerseits
das Anlagevermögen auf 80,75 Mio. EUR (31.12.2025: 62,54 Mio. EUR) und
andererseits die Bankverbindlichkeiten auf 26,52 Mio. EUR (31.12.2025: 10,92
Mio. EUR) ansteigen lassen. Gleichzeitig sind die kurzfristigen Forderungen
gegenüber der nun vollkonsolidierten Objektgesellschaft zurückgegangen. Beim
Erwerb kam es zu keinem Liquiditätsabfluss. Die MS Industrie AG hielt die
Anteile an der Grondola Vermietungsgesellschaft bereits zuvor zu 100 %,
konnte diese aber mangels Kontrolle über die Komplementärin nicht
vollkonsolidieren. Durch den Austausch der Komplementärgesellschaft erlangte
MS Industrie zum 31.03.2026 die Kontrolle, sodass Grondola erstmals in den
Konsolidierungskreis aufgenommen wurde.

Das Management der MS Industrie AG hat die Prognose bestätigt und erwartet
für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatz in Höhe von 155 Mio. EUR. Um
dieses Ziel zu erreichen, müssen im zweiten Halbjahr rund 79 Mio. EUR erzielt
werden. Angesichts höherer Kundenabrufe und eines auf rund 82 Mio. EUR
gestiegenen Auftragsbestands erscheint dies nachvollziehbar.
Ergebnisstützend wirken neben dem höheren Umsatzniveau insbesondere der
Wegfall der US-Anlaufverluste, die Mietkosteneinsparungen aus der Trossinger
Betriebsimmobilie sowie zunehmende Effizienzgewinne aus der Automatisierung.
Vor diesem Hintergrund halten wir an unseren Umsatz- und EBITDA-Prognosen
fest und erwarten im zweiten Halbjahr einen deutlich höheren
Ergebnisbeitrag.

Im Rahmen des angepassten DCF-Bewertungsmodells haben wir ein unverändertes
Kursziel von 2,50 EUR ermittelt. Der Anhebung des risikolosen Zinssatzes steht
dabei ein Roll-Over-Effekt gegenüber, sodass sich beide Effekte gegenseitig
neutralisiert haben. Wir vergeben weiterhin das Rating "KAUFEN".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=edf4888600829bcb2ad8a8b7b48f0ccb

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstrasse 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++
Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 27.08.2026 (08:52 Uhr)
Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 27.08.2026 (11:00 Uhr)

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=abd7be84-a1e4-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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