Original-Research: PSI SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Accept the...

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Original-Research: PSI SE - from First Berlin Equity Research GmbH

27.08.2026 / 10:03 CET/CEST
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Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to PSI SE

     Company Name:                PSI SE
     ISIN:                        DE000A0Z1JH9

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              Accept the Offer
     from:                        27.08.2026
     Target price:                EUR45
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on PSI SE
(ISIN: DE000A0Z1JH9). Analyst Simon Scholes reiterated his ACCEPT THE OFFER
rating and maintained his EUR 45.00 price target.

Abstract:
H1/26 results published on 31 July were promising, with the key Grid &
Energy Management business unit (ca. 50% of H1/26 sales) reaching the
long-targeted double digit adjusted EBIT margin. The profit warning issued
on 21 August stemmed mainly from the impact of the current weakness of the
European steel market on PSI's Process Industries & Metals (PIM) business
unit. PIM houses the world's leading software for metals processing
business. Our view of the long-term value of this operation is little
changed by what is presumably a temporary downturn in European ordering. The
German authorities gave regulatory approval for the Warburg Pincus takeover
in early July. Shareholders who tendered their shares have received the
offer price of EUR45 per share. Warburg Pincus and persons acting jointly with
the bidder now hold over 80% of all outstanding PSI shares. An offer will be
made to remaining shareholders in connection with the delisting of the
shares from the Frankfurt stock exchange. We expect this to happen before
year-end. For a delisting offer, the minimum consideration must be at least
the higher of two prices: the six-month volume-weighted average price (VWAP)
prior to the offer's announcement, or the highest price paid by the bidder
in the six months prior to the offer document's publication. This indicates
the delisting offer will be very close to the original offer price. The
shares are likely to remain listed in Hamburg, but the quantity of
information on the development of the business will fall markedly as the
listing will no longer be Prime Standard. For this reason we recommend
shareholders to accept the delisting offer.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PSI SE (ISIN:
DE000A0Z1JH9) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine ACCEPT
THE OFFER-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 45,00.

Zusammenfassung:
Die am 31. Juli veröffentlichten Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026
waren vielversprechend: Der wichtige Geschäftsbereich Grid & Energy
Management (ca. 50% des Umsatzes im ersten Halbjahr 2026) erreichte die seit
langem angestrebte zweistellige bereinigte EBIT-Marge. Die am 21. August
veröffentlichte Gewinnwarnung war hauptsächlich auf die Auswirkungen der
aktuellen Schwäche des europäischen Stahlmarktes auf den Geschäftsbereich
'Process Industries & Metals' (PIM) von PSI zurückzuführen. PIM umfasst die
weltweit führende Software für die metallverarbeitende Industrie. Unsere
Einschätzung des langfristigen Werts dieses Geschäftsbereichs hat sich durch
den vermutlich nur vorübergehenden Rückgang der Aufträge in Europa kaum
verändert. Die deutschen Behörden erteilten Anfang Juli die behördliche
Genehmigung für die Übernahme durch Warburg Pincus. Aktionäre, die ihre
Aktien angedient haben, haben den Angebotspreis von EUR45 pro Aktie erhalten.
Warburg Pincus und mit dem Bieter gemeinsam handelnde Personen halten nun
über 80% aller ausstehenden PSI-Aktien. Im Zusammenhang mit der Dekotierung
der Aktien von der Frankfurter Wertpapierbörse wird den verbleibenden
Aktionären ein Angebot unterbreitet. Wir gehen davon aus, dass dies noch vor
Jahresende geschehen wird. Bei einem Delisting-Angebot muss die
Mindestgegenleistung mindestens dem höheren der beiden folgenden Preise
entsprechen: dem volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der letzten
sechs Monate vor Bekanntgabe des Angebots oder dem höchsten Preis, den der
Bieter in den sechs Monaten vor Veröffentlichung der Angebotsunterlage
gezahlt hat. Dies deutet darauf hin, dass das Delisting-Angebot sehr nahe am
ursprünglichen Angebotspreis liegen wird. Die Aktien werden voraussichtlich
weiterhin in Hamburg notiert bleiben, doch wird der Informationsumfang über
die Geschäftsentwicklung deutlich zurückgehen, da die Notierung nicht mehr
im Prime Standard erfolgt. Aus diesem Grund empfehlen wir den Aktionären,
das Delisting-Angebot anzunehmen.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.




You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=8e48cf3f35b38a1b135197030af4dfbe

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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