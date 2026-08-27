Palantir: Der Ausbruch über 180 Dollar zählt

Was bewegt die Aktie?

Maven entwickelt sich zu einem wichtigen Wachstumstreiber. Die Plattform gewinnt im Bereich künstliche Intelligenz weiter an Bedeutung und passt zu Palantirs Stärke bei großen, sicherheitskritischen Datenprojekten. Dazu kommen starke Aufträge der US-Regierung und aus der amerikanischen Privatwirtschaft.

Die Bewertung bleibt hoch. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei rund 93. Verglichen mit früheren Spitzen von etwa 240 bis 250 ist die Aktie jedoch deutlich günstiger geworden, während der Kurs inzwischen wieder bei rund 177 Dollar steht.

Charttechnik

Das Setup ist stark. Nach einem 50-Prozent-Anstieg bildete die Aktie eine enge Konsolidierung mit rückläufigem Volumen. Ein Ausbruch über 180 Dollar würde das Momentum bestätigen und kann aggressiv gehandelt werden.

Martins Einschätzung

Palantir ist kein billiger Wert, aber das Wachstum rechtfertigt eine höhere Bewertung. Unter 130 Dollar war die Aktie besonders attraktiv. Jetzt zählt der Ausbruch über 180 Dollar als nächstes Signal.