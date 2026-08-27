KI-Plattform-Aktie

Palantir: Der Ausbruch über 180 Dollar zählt

onvista · Uhr

Palantir profitiert weiter von großen KI-Aufträgen aus Regierung und Wirtschaft. Die Maven-Plattform steuert nach Einschätzung des Marktes auf eine Milliarde Dollar jährlich wiederkehrenden Umsatz zu.

Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

Was bewegt die Aktie?

Maven entwickelt sich zu einem wichtigen Wachstumstreiber. Die Plattform gewinnt im Bereich künstliche Intelligenz weiter an Bedeutung und passt zu Palantirs Stärke bei großen, sicherheitskritischen Datenprojekten. Dazu kommen starke Aufträge der US-Regierung und aus der amerikanischen Privatwirtschaft.

Die Bewertung bleibt hoch. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei rund 93. Verglichen mit früheren Spitzen von etwa 240 bis 250 ist die Aktie jedoch deutlich günstiger geworden, während der Kurs inzwischen wieder bei rund 177 Dollar steht.

Charttechnik

Das Setup ist stark. Nach einem 50-Prozent-Anstieg bildete die Aktie eine enge Konsolidierung mit rückläufigem Volumen. Ein Ausbruch über 180 Dollar würde das Momentum bestätigen und kann aggressiv gehandelt werden.

Martins Einschätzung

Palantir ist kein billiger Wert, aber das Wachstum rechtfertigt eine höhere Bewertung. Unter 130 Dollar war die Aktie besonders attraktiv. Jetzt zählt der Ausbruch über 180 Dollar als nächstes Signal.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Palantir

Das könnte dich auch interessieren

Dax-Aktie
Nach UBS-Downgrade würde ich bei SAP Gewinne sicherngestern, 15:18 Uhr · onvista
SAP: Warum ich nach dem UBS-Downgrade Gewinne sichern würde
Dax-Aktie mit Milliarden-Deal
Siemens Energy: Wieso 166 Euro der Schlüssel sind25. Aug. · onvista
Siemens Energy: Wieso 166 Euro der Schlüssel sind
Rüstungsfantasie treibt Aktie
Deutz: Wieso die Aktie bis 17 Euro laufen kann25. Aug. · onvista
Deutz: Wieso die Aktie bis 17 Euro laufen kann
KI-Server-Aktie
Super Micro: Hier gibt es eine spekulative Chancegestern, 15:23 Uhr · onvista
Super Micro: Warum der Cisco-Deal die Aktie neu antreibt
Online-Apotheken-Aktie
Redcare kann wieder Richtung 100 Euro laufengestern, 15:26 Uhr · onvista
Redcare Pharmacy: Warum die Aktie wieder Richtung 100 Euro laufen kann
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Scott Bessent und die Fed helfen den Aktienkursen23. Aug. · onvista-Partners
Dänischer Pharmakonzern
Die Erholung bei Novo ist noch keine Trendwende20. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen