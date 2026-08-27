Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum Start der Bundesliga
dpa-AFX · Uhr
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum Start der Bundesliga:
Dass die Vereine den Fans gehören und nicht von einem Hedgefonds abhängig sind, ist ein hohes Gut. Nirgendwo in Europa ist die Stimmung besser als in Deutschland, ist das Stadionerlebnis so finanzierbar und authentisch. Wer das alles für Geld opfern möchte, sollte sich das vor Augen führen./yyzz/DP/mis
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