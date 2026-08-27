Pressestimme: 'Die Glocke' zur Zuckersteuer

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zur Zuckersteuer:

So richtig im Grundsatz die Einführung einer Zuckersteuer auch ist, sie muss ihre Grenzen haben und klar definierten Zwecken dienen. Sonst entsteht beim Bürger der verheerende Eindruck, dass es um übertriebene Bevormundung und schlichtes Abkassieren geht. Genau das gilt es zu verhindern. Es ist daher zu begrüßen, dass sich Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) deutlich gegen die Ausweitung der geplanten Zuckersteuer auf zuckerfreie Light- und Zero-Getränke mit anderen Süßungsmitteln ausgesprochen hat. (...) Allein über höhere Preise wird sich eine Verhaltens- und Bewusstseinsänderung aber nicht bewerkstelligen lassen. Es ist daher unabdingbar, dass die zusätzlichen Einnahmen einer Zuckersteuer nicht zweckentfremdet werden, sondern in Prävention, Ernährungsbildung oder eine gesündere Schulverpflegung fließen./yyzz/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Handelsstreit
Kanada will USA mit Gegenzöllen politisch unter Druck setzengestern, 10:12 Uhr · dpa-AFX
Kanada will USA mit Gegenzöllen politisch unter Druck setzen
Handelsstreit spitzt sich zu
Kanada kontert US-Zölle23. Aug. · dpa-AFX
Kanada kontert US-Zölle
Handelskonflikt
Kanada stellt sich auf zwei Jahre Zollstreit mit USA eingestern, 13:01 Uhr · dpa-AFX
Kanada stellt sich auf zwei Jahre Zollstreit mit USA ein
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Scott Bessent und die Fed helfen den Aktienkursen23. Aug. · onvista-Partners
Dänischer Pharmakonzern
Die Erholung bei Novo ist noch keine Trendwende20. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen