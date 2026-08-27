Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zur Klausurtagung des Bundeskabinetts

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NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zur Klausurtagung des Bundeskabinetts:

Es mag seltsam klingen, aber ein Vorteil für die wichtigsten Protagonisten - Merz, Klingbeil und Bas - könnte sein, dass sie inzwischen nur noch wenig zu verlieren haben. Ihr Ansehen in der Öffentlichkeit und in den eigenen Parteien befindet sich auf einem Tiefststand. Das kann befreiend sein - siehe Gerhard Schröder, der in seiner Endphase als Kanzler keinerlei Rücksichten mehr nahm, auch nicht auf seine eigene Wiederwahl./yyzz/DP/mis

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