Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zur geplanten Zuckersteuer

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zur geplanten Zuckersteuer:

Die Durchstechereien aus dem Hause Klingbeil erinnern an den Umgang mit dem Heizungsgesetz von Robert Habeck. Auch da war ein früher Entwurf in den Medien gelandet. Es war der Anfang vom Ende nicht nur des Gesetzes, sondern der Ampelregierung. Und es war auch das Werk einiger Medien. Sie haben, wie jetzt wieder, nicht tatsachengetreu berichtet, sondern ihr eigenes Spiel gespielt, zum Schaden der Regierung./yyzz/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Handelsstreit
Kanada will USA mit Gegenzöllen politisch unter Druck setzengestern, 10:12 Uhr · dpa-AFX
Kanada will USA mit Gegenzöllen politisch unter Druck setzen
Handelsstreit spitzt sich zu
Kanada kontert US-Zölle23. Aug. · dpa-AFX
Kanada kontert US-Zölle
Handelskonflikt
Kanada stellt sich auf zwei Jahre Zollstreit mit USA eingestern, 13:01 Uhr · dpa-AFX
Kanada stellt sich auf zwei Jahre Zollstreit mit USA ein
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Scott Bessent und die Fed helfen den Aktienkursen23. Aug. · onvista-Partners
Dänischer Pharmakonzern
Die Erholung bei Novo ist noch keine Trendwende20. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen